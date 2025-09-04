Come è fatto il treno blindato di Kim Jong Un: è così pesante che non può superare gli 80 km/h

Il treno con cui Kim Jong Un ha raggiunto lo storico incontro con Vladimir Putin e Xi Jinping è una versione aggiornata del mezzo che da decenni viene usato dalla famiglia a capo della Corea del Nord. All’interno ci sono diverse stanze, alcune sembra trasportino perfino mercedes blindate, ma c’è un problema di velocità: non può superare gli 80 km/h.

L’arrivo di Kim Jong Un a Pechino

Vladimir Putin, Xi Jinping e Kim Jong Un. Russia, Cina e Corea del Nord. Camminano su un tappeto rosso, con dietro decine di funzionari e personale della sicurezza. Applaudono alla parata con l’esibizione di forza dell’esercito cinese per l’80° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale a Pechino. Le immagini dell’incontro sono state riprese da tutti i media. Ci sono loro tre insieme su un palco d’onore, una passeggiata mentre parlano di longevità e poi le sequenze delle nuove armi in forza all’esercito cinese che scorrono.

Clip storiche, assi storici che si rafforzano e nuove rotte commerciali. Il paradigma di un futuro attorno a cui si stanno ricamando anche altri aneddoti. Uno di questi riguarda il mezzo con cui Kim Jong Un ha raggiunto l’incontro. Un treno corazzato, una versione aggiornata del mezzo che da decenni viene usato dalla famiglia che governa una delle nazioni più isolate del mondo.

Cosa trasporta il treno corazzato di Kim Jong Un

I dettagli delle carrozze che compongono il convoglio, ovviamente, non sono noti. L’agenzia stampa Reuters ha raccolto in un approfondimento dal titolo The slow train from North Korea i dettagli che sono emersi negli ultimi anni. La prima parte riguarda gli ospiti del treno. Al netto delle stanze personali di Kim Jong Un, le carrozze del treno trasportano anche personale medico, uomini della sicurezza e ovviamente cibo.

Anzi. Reuters riporta un particolare proprio legato al cibo che si mangia a bordo del treno. È stato raccontato nel 2002 nel libro Orient Express scritto dall’ufficiale russo Konstantin Pulikovsky e racconta il viaggio dalla Corea del Nord fino a Mosca di Kim Jong II, padre di Kim Jong Un.

Durante il viaggio il treno veniva regolarmente rifornito con casse di Bordeaux and Beaujolais che arrivano in volo da Parigi. Tra il materiale trasportato ci sarebbero anche dei mezzi ufficiali: nello specifico delle mercedes blindate.

I problemi del treno: il limite di velocità

Uno dei problemi principali legati al treno di Kim Jong Un riguarda la velocità. Il treno è corazzato, le carrozze sono strutturate per resistere a diversi tipi di attacchi. Una protezione che lo rende molto più pesante e difficile da trasportare di un mezzo normale. La velocità massima è parecchio bassa.

Secondo le stime il treno corazzato può arrivare al massimo a 80 km/h nella rete ferroviaria cinese. E questo nonostante che una volta superato il confine sia stato trainato da una locomotiva messa a disposizione da Pechino. 80 km/h non sono nulla se pensiamo alle velocità raggiunge dei treni più avanzati del Paese.

La velocità sulla rete ferroviaria della Corea del Nord diventa ancora più bassa. Secondo le stime di Ahn Byung-min, esperto proveniente dalla Sud Corea, quando le carrozze sono trasportate sulla rete ferroviaria nord-coreana non riescono a superare i 45 km/h.