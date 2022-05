Chi è nonna Luigina, la star di TikTok di 84 anni Come si spiega questo successo improvviso? Molto semplicemente, la genuinità di nonna Luigina intenerisce e conquista. “Alle persone piace perché ricordano i momenti passati con le loro nonne” ha affermato il nipote Davide.

Su TikTok ha 1,6 milioni di follower e oltre 50 milioni di mi piace. Anche su Instagram gli utenti che la seguono crescono a vista d'occhio, per un totale che oggi ammonta a 169.000 follower. Non parliamo di una content creator d'oltreoceano, ma di nonna Luigina, 84enne piemontese star dei social. Dietro a questo successo vi è il nipote 28enne, Davide Moia, impegnato a registrare chiacchiere, scherzi e momenti di quotidianità con l'adorata nonna. Tutto è iniziato per caso, un anno fa, quando Davide ha deciso si aprire un account su TikTok dove pubblicare clip con protagonista Luigina. Nessun copione, nessuna scaletta: tutto avviene in maniera spontanea tra i due.

Come si spiega questo successo improvviso? Molto semplicemente, la genuinità di nonna Luigina intenerisce e conquista. "Alle persone piace perché ricordano i momenti passati con le loro nonne, che non ci sono più o che non possono vedere per svariati motivi" ha affermato Davide in occasione di un'intervista rilasciata a gennaio scorso su La Stampa. In effetti, le clip postate su TikTok e le altre piattaforme social mostrano scene care a molte e molti, che rimandano all'immagine classica della nonna in Italia: vedere, ad esempio, Luigina intenta a sistemare le ciliegie appena raccolte sul tavolo della cucina strappa più di un sorriso agli utenti, che possono riconoscersi facilmente in quegli spaccati di vita spontanei e dolci.

Il successo di Luigina non è comunque relegato ai social. Di recente ha fatto delle apparizioni in televisione. A marzo scorso è stata ospite del programma Guess My Age! condotto da Max Giusti su TV8. Nella puntata in questione, Francesco Facchinetti e Fabio Caressa sono stati impegnati a indovinare l'età della special guest Luigina. Spoiler: nessuno dei due ci è riuscito, ma l'occasione si è rivelata ottima per espandere il successo della nonna più amata sui social.