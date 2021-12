Chi è Margherita Pontecorvo, la nuova stella della comicità di TikTok Sui social è conosciuta per i suoi video ironici e leggeri che le sono valsi quasi mezzo milione di follower, ma offline è una studentessa e una sportiva.

A cura di Lorenzo Longhitano

Nel panorama dei tiktoker italiani più conosciuti una di quelle maggiormente in ascesa ormai da mesi è Margherita Pontecorvo, o per i follower più accaniti Pitta. La giovane creator ha 21 anni e in pochi mesi ha saputo attirare a sé un seguito di quasi mezzo milione di persone, che ne seguono i contenuti comici e leggeri pubblicati a ritmo quasi quotidiano sulla piattaforma di condivisione cinese.

Dalla canoa polo a TikTok

Nata il 27 marzo del 2000, Margherita non inonda solamente le pagine Per Te degli utenti di TikTok, ma ha anche altri canali social di successo. Su Instagram è seguita da più di 80.000 persone, mentre su YouTube ha iniziato appena un mese fa a pubblicare contenuti di maggiore lunghezza ed è seguita da un pubblico in crescita di circa 16.000 iscritti. Le sue attività principali al di fuori dai social restano però due. La prima è quella di studentessa di Lingue e Letterature straniere all'Università La Sapienza di Roma , mentra la seconda è quella di giocatrice di canoa polo – sport a metà strada tra il canottaggio e la pallanuoto dove i partecipanti a squadre competono in canoa per segnare più reti possibili agli avversari; nonostante l'età Margherita ha già una certa carriera alle spalle in questo sport, che l'ha portata a far parte stabilmente della nazionale Under 21.

Sui social la ragazza dà spazio al suo lato più spontaneo e ironico, con video leggeri che hanno saputo farsi apprezzare da centinaia di migliaia di persone. Oltre al suo profilo principale su TikTok in effetti la ragazza tiene non uno, ma due account secondari, che lei chiama spam e dove pubblica sporadicamente contenuti più spontanei o sperimentali. Sul suo secondo profilo alternativo ad esempio Margherita aveva iniziato qualche mese fa a pubblicare contenuti esclusivamente in inglese che potrebbero finire apprezzati da un pubblico più vasto rispetto a quello del suo Paese. Oltre ai suoi canali, la ragazza ha fatto parte del gruppo di tiktoker PerTeHouse (ma le ultime notizie su questa compagine la danno per sciolta), e più di recente sta facendo parlare i fan per una possibile storia d'amore con Nelson, del gruppo di YouTuber Space Valley.