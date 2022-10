Chi è Dream, lo youtuber che ha nascosto il suo volto a 30 milioni di iscritti (fino a oggi) Questo creator conta anche due Guiness World Record: è il canale dedicato a Minecraft più seguito al mondo e ha creato il gameplay di Minecraft con più visualizzazioni nella storia della piattaforma.

A cura di Valerio Berra

In poco più di 5 minuti uno dei canali più seguiti al mondo su YouTube ha definitivamente cambiato il suo corso. Lo YouTuber Dream ha pubblicato un video intitolato “hi, I'm Dream” e in questa clip ha svelato il suo vero volto a tutti i 30 milioni di iscritti al suo canale. Dream, o meglio Clay, aveva raggiunto un successo ampissimo a colpi di video Minecraft, uno dei videogiochi più popolari sulla piattaforma di condivisione video. Il suo canale è stato aperto nel 2014 ma i primi gameplay rintracciabili sono stati pubblicati alla fine del 2019 e il video più popolare ha raggiunto 115 milioni di visualizzazioni.

Le performance di Dream sono entrate anche nel Guiness dei Primati. Nell’agosto del 2022 ha ricevuto questa certificazione per aver infranto due record: il maggior numero di iscritti a un canale YouTube dedicato solo a Minecraft e il maggior numero di visualizzazione per un video di Minecraft.

In tutto questo Dream non si era mai mostrato in video e le poche volte che era apparso lo aveva fatto indossando una maschera con un’emoji sorridente. Più il canale cresceva, più aumentava la pressione. Erano in tanti a voler scoprire la sua identità: “Ci sono davvero tante persone che vogliono svelare il mio volto. E ormai è diventato troppo”.ù

“Mi sono tolto la maschera per muovermi nel mondo”

Clay ha spiegato che si è tolto la maschera anche per cominciare a fare video di altro tipo. “Continuerò a portare i soliti video, ma porterò nuovi contenuti in IRL. Voglio muovermi nel mondo". IRL è l’acronimo di In real life: in pratica si tratta di vlog ripresi lontano dalle postazione da gioco.

“Questo canale è la prova vivente che chiunque può fare qualsiasi cosa. Ci può essere chiunque dietro la maschera. Vi amo ragazzi, dal profondo del mio cuore”. Prima di chiudere la clip in cui ha mostrato per la prima volta il suo viso, Dream ha voluto instillare un ultimo dubbio tra i suoi fan: “La questione è finita. Sono io. O forse sono un attore. Potrei essere un attore".