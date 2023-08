Check-in obbligatorio per i viaggi in treno: quando è necessario e come funziona Trenitalia ha lanciato i Biglietti Digitali Regionale che possono essere cambiati fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno. Per effettuare il check in basta entrare nell’app, o nell’area “I miei viaggi”.

A cura di Elisabetta Rosso

Una volta dovevamo infilare il ticket cartaceo dentro le bocche delle macchinetta appese ai bordi dei binari, poi sono arrivati gli acquisti online, e adesso è il momento del Biglietto Regionale Digitale. È un biglietto flessibilie, lanciato ad agosto 2023 da Trenitalia. I clienti possono cambiare data e ora di partenza fino al giorno stesso, l'unico vincolo è fare il check in.

"È una nuova modalità che si aggiunge agli altri titoli di viaggio, come il biglietto cartaceo, che continua ad essere in vendita, e il cui acquisto si affianca alle altre modalità esistenti come le biglietterie, le emettitrici, le agenzie di viaggio", ha spiegato Trenitalia. "La peculiarità del biglietto digitale regionale è infatti è la flessibilità, grazie ai cambi di data e ora illimitati fino al giorno prima del viaggio e anche durante il giorno della partenza, in anticipo o posticipo", ha aggiunto.

Come fare il check in

Si può acquistare il Biglietto Digitale Regionale fino a 5 minuti prima della partenza programmata del treno. Per effettuare il check in basta entrare nell'app di Trenitalia o nell'area "I miei viaggi" come utente registarto. Un'altra opzione è collegarsi al link che è stato inviato via mail o su Sms al momento dell'acquisto, e poi premere su "fai il check-in e viaggia". La funzione è disponibile dalla mezzanotte del giorno stesso, fino all'orario di partenza. Una volta completato il processo il biglietto sarà valido per il viaggio.

Comparirà la dicitura "validato" e una barra dinamica di colore verde, che dovrà essere mostata al capotreno insieme a un documento per l'identificazione del passeggero, il Biglietto Digitale Regionale infatti è personale e nominativo e non può essere ceduto ad altri.

Trenitalia sul sito spiega anche: "Il Biglietto Digitale Regionale rimane valido fino all’arrivo programmato del treno o dei treni a destino ed è valido solo per il viaggio per il quale hai effettuato il check-in. Se il tuo treno viaggia in ritardo e il tuo Biglietto Digitale Regionale scade, puoi comunque completare il tuo viaggio fino a destinazione."

Come modificare il Biglietto Digitale Regionale

Come dicevamo la flessibilità è il grande vantaggio del nuovo biglietto lanciato da Trenitalia: "Puoi effettuare un numero illimitato di cambi data/ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio. Il giorno del viaggio puoi effettuare un numero illimitato di cambi ora fino alle 23:59, se non hai già fatto il check-in. Una volta fatto il check-in, non puoi più modificarlo."

Dopo aver scelto la nuova destinazione o il nuovo orario arriverà una conferma via mail o sms che si dovrà far vedere al controllore per dimostrare che il biglietto è stato modifiato.