ChatGPT down oggi 23 gennaio: perché non funziona e cosa sta succedendo Al momento non sono note le cause del problema, OpenAI non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale, cliccando sulla pagina compare solo la scritta Bad gateway.

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi, giovedì 23 gennaio, ChatGPT ha iniziato ad avere problemi. Stando alle segnalazioni il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI avrebbe smesso di funzionare intorno alle 12.25, nel giro di pochi minuti le segnalazioni sul portale Dpowndetector sono aumentate arrivando a quota 2000. Anche noi abbiamo provato ad accedere, ma la pagina non si carica. Compare solo la scritta Bad gateway, indica che il server non riesce a inoltrare la richiesta o a ottenere una risposta. È un errore piuttosto comune che non fornisce molte informazioni sulla possibile causa del down. E infatti potrebbe essere causato da un problema in corso sul server di hosting del sito, da problemi di connettività del provider di servizi Internet (ISP) ma anche da errori DNS, quando il dispositivo non riesce a connettersi con il server DNS.

Il down è diffuso. I problemi non riguardano solo l'Italia, le segnalazioni stano arrivando da tutto il mondo. Al momento non sono note le cause del problema, OpenAI non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale. Non è la prima volta, chatGPT aveva già registrato un down a giugno 2024. Il picco di segnalazioni che si sono accumulate su Downdetector dimostra come sempre più spesso gli utenti usino il chatbot di OpenAi per lavoro o per svolgere compiti quotidiani.

DOWNDETECTOR | Le segnalazioni per ChatGPT