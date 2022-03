Buona festa della donna 2022, immagini e gif gratis da inviare su WhatsApp per gli auguri l’8 marzo Oggi è la festa della donna, che come ogni anno si celebra l’8 marzo. Ecco una selezione delle migliori immagini, gif animate e frasi da inviare ad amiche e parenti.

L'8 marzo si celebra la festa della donna o giornata internazionale delle donna, un'occasione importante per ricordare tra le altre cose le conquiste sociali delle donne e per sensibilizzare tutti contro le violenze e le discriminazioni. Oggi è una giornata speciale, ma che dovrebbe ricordarci che le donne vanno celebrate ogni giorno: non fermiamoci all'8 marzo. Immancabile anche quest'anno è il fiore simbolo della giornata: la mimosa che possiamo regalare alle donne che ci circondano nella nostra vita. Per l'occasione abbiamo selezionato alcune immagini e gif da poter condividere gratis su WhatsApp e sui social network per gli auguri a tutte le donne, che siano amiche, mamme, mogli o figlie.

Buona festa della donna: le migliori immagini e frasi per l'8 marzo

Per chi è a distanza o semplicemente vuole inviare subito un augurio, una bella immagine e un messaggio speciale sono l'ideale per augurare una buona festa della donna. Se non sapete cosa scrivere nel messaggio, ecco una selezione di immagini corredate da frasi per augurare un buon 8 marzo a tutte le donne.

Le migliori gif per augurare buona festa della donna 2022

C'è chi preferisce le immagini in movimento, che per fortuna non mancano anche in relazione alla festa della donna. Ecco una selezione delle migliori gif da inviare ad amici e parenti per fargli gli auguri durante questa giornata celebrativa.

Buon 8 marzo, le immagini divertenti da inviare su WhatsApp per la festa della donna

Una battuta, una freddura e anche un po' di ironia possono condire gli auguri da inviare durante la giornata di oggi. Ecco quindi una selezione di immagini divertenti da inviare su WhatsApp e sui social network per stuzzicare amiche e parenti.

Le immagini per la giornata mondiale delle donne da condividere con le amiche

A volte la semplicità è più efficace di ogni altro approccio. Se non vi piacciono battute, frasi romantiche e gif animate, queste immagini semplici dedicate alla giornata della donna sono perfette per voi.