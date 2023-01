Buona Epifania 2023, immagini divertenti e Gif gratis per gli auguri alla Befana Il 6 gennaio si festeggia l’Epifania, con l’arrivo dei Re Magi e la Befana che porta doni e dolci ai più piccoli. Per l’occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e gif divertenti per gli auguri ad amici e parenti.

A cura di Redazione Innovazione

Ormai le feste natalizie stanno terminando, rimane solo l'Epifania, il 6 gennaio, come ogni anno l'arrivo della Befana diventa l'ultima occasione per inviare card e auguri ai prorpi amici e parenti. L'Epifania è una festa cristiana celebrata il 6 gennaio per commemorare la visita dei re Magi che portarono in dono a Gesù bambino l'oro, l'incenso e la mirra. Allo stesso tempo si festeggia anche la Befana che porta dolcetti o carbone nelle calze dei bambini, in realtà la sua origine è pagana e fa parte dei riti propiziatori per superare l'inverno, con il tempo le due tradizioni si sono radicate sempre di più in Italia.

Per l'occasione abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da inviare gratis ai propri cari. Dalle immagini sacre che rappresentano l'arrivo dei re Magi, alle clip della Befana a cavallo di una scopa. Per scaricare il materiale basta toccare l'immagine con il dito e tenere premuto per un secondo, oppure cliccare con il tasto destro, e selezionare l'opzione per il salvataggio dell'immagine sul dispositivo.

Buongiorno e Buona Epifania 2023, le immagini più belle della Befana

Calze appese o befane simpatiche che viaggiano di notte sopra le loro scope, queste card sono un modo simpatico e sobrio di fare gli auguri ed essere vicini con il pensiero ai propri amici e parenti durante le feste.

Buona Befana 2023, immagini divertenti per gli auguri su WhatsApp

Non mancano i meme e le immagini più scherzose per augurare una buona Epifania. Dalle card che ironizzano sui pasti golosi durante le feste e i chili di troppo, alle battute tradizionali sulla fine delle feste e sulla voglia di essere ancora bambini per ricevere qualche dolcetto.

Gif divertenti e spiritose per gli auguri alla Befana 2023

Ci sono anche le immagini animate, le Gif, perfette per mostrare la Befana in arrivo. Si possono condividere su Facebook e Instagram. Su WhatsApp potete anche scegliere una Gif tra quelle che sono a disposizione nel pannello delle emoji. Basta accedere al catalogo delle Gif con il pulsante nella barra inferiore e scrivere "Buona Epifania" o "Buona Befana", appariranno così moltissime immagini animate da inviare ai propri cari.

Immagini sacre e religiose dei Re Magi per l'Epifania 2023

Non mancano le immagini religiose che rappresentano Gasparre, Melchiorre, Baldassarre in viaggio nel deserto mentre seguono la stella cometa, o in procinto di porgere l'oro, l'incenso e la mirra al bambin Gesù appena nato.