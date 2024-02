Buon San Valentino 2024, immagini e gif romantiche e divertenti per gli auguri il 14 febbraio Finalmente è arrivato San Valentino, la festa degli innamorati, che come ogni anno, il 14 febbraio, dà a tutti l’occasione di ricordare alla propria metà quanto sia importante per noi. Per aiutarvi a fare degli auguri speciali abbiamo raccolto una collezione di immagini e gif gratis per tutti i gusti, emozionanti e divertenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Come ogni anno, il 14 febbraio, gli innamorati di quasi tutti il mondo festeggiano San Valentino, la festa dell'amore romantico per eccellenza. Sulle origini di questa ricorrenza, e sul perché si sia deciso di celebrarla proprio il 14 febbraio, non abbiamo molte dati ufficiali, ma sappiamo che venne istituita dalla Chiesa cattolica in onore del santo e martire cristiano Valentino di Terni.

La festa ha origini molto lontane, per l'esattezza al 496, quando venne istituita da papa Gelasio I, per sostituirla a una precedente festività pagana, i Lupercalia. Sul perché la scelta ricadde proprio su San Valentino di Terni non abbiamo spiegazioni ufficiali, ma diverse leggende. Secondo una delle più popolari, il vescovo Valentino avrebbe donato a una ragazza molto povera una somma di denaro così che potesse utilizzarla come dote e poter così finalmente sposarsi. Il gesto di puro altruismo sarebbe quindi il motivo per cui si è scelto di fare di San Valentino il protettore degli innamorati.

Anche se sono trascorsi secoli, San Valentino resta un'occasione per gli innamorati di fare un pensiero speciale alla persona amata. Anche oggi, ai tempi della realtà digitale, la tradizione è più viva che mai. Ecco perché per aiutarvi a scegliere il messaggio perfetto per la vostra storia d'amore, abbiamo raccolto tutte le immagini e gif più belle e particolari per degli auguri di buon San Valentino davvero speciali. Sono tutte gratuite, vi basta scaricarle e inviarle a chi amate.

Se ci leggete da smartphone, per scaricare le immagini e le Gif basta toccare con il dito e tenere premuto per un secondo. A questo punto vi apparirà l'opzione Salva su Foto oppure Scarica. Se invece ci leggete da pc, allora dovete cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine oppure dovete fare uno screenshot. Per pubblicare le card sui social o condividerle su Whatsapp basta scegliere l'opzione Allegati, cliccando sul simbolo con la graffetta o con il +.

Buongiorno e Buon San Valentino 2024, le immagini più belle per gli auguri su Whatsapp

Lee immagini di Buongiorno e Buon San Valentino sono il modo perfetto per iniziare la giornata facendo sapere alla persona amata che in questo giorno speciale come prima cosa avete pensato a lui/lei. Ecco le nostre proposte.

Le gif di San Valentino 2024 più belle per la festa degli innamorati

Per degli auguri ancora più speciali, potreste preferire una gif, invece che le classiche immagini statiche. Ecco la nostra selezione delle migliori gif di San Valentino da scaricare in modo gratuito.

Le immagini più divertenti per augurare buon San Valentino 2024

Se invece la vostra dolce metà non ama troppo il romanticismo, ma preferisce prendere la vita con ironia e sarcasmo, abbiamo pensato anche a voi. Ecco alcuni meme da scaricare gratuitamente e inviare per degli auguri meno dolci, ma sicuramente più divertenti.

Buon San Valentino amore mio: le immagini con le più belle frasi d'amore da scaricare gratis

Se infine volete cogliere l'occasione per inviare alla persona amata un messaggio più profondo, abbiamo raccolto per voi alcune delle immagini con le più belle frasi d'amore.