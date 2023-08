Buon Ferragosto 2023, immagini e gif da scaricare gratis per gli auguri del 15 agosto È arrivato il 15 agosto 2023, per festeggiare insieme il Ferragosto abbiamo selezionato le migliori immagini e gif da scaricare e inviare gratis su WhatsApp ad amici e parenti.

A cura di Elisabetta Rosso

Oggi è Ferragosto, un momento per staccare dal lavoro, fare una fuga al mare per rinfrescarsi in questa estate caldissima o riunirsi con gli amici per la tradizionale grigliata. Per augurare Buon Ferragosto 2023 abbiamo selezionato le immagini e gif più divertenti da scaricare e inviare gratis su WhatsApp e sui social per mandare a amici e conoscenti. La ricorrenza non è però solo un giorno di vacanza, la festa infatti ha tradizioni religiose. I cristiani cattolici infatti il 15 agosto festeggiano l'assunzione della Vergine Maria al cielo. E abbiamo pensato anche a una serie di auguri per celebrare la Madonna. Scaricare le immagini che vi proponiamo è semplicissimo: basterà tenere premuto il dito su quella preferita per poi selezionare la voce "Salva immagine".

Le immagini più belle e le frasi per augurare Buon Ferragosto 2023

Ecco alcune immagini divertenti da inviare ad amici e parenti, un modo simpatico per fare gli auguri di Ferragosto. Per scaricarle basta scegliere l'immagine che più vi piace, selezionarla con il dito e inviarla a tutti i vostri cari il 15 agosto.

Un augurio di Buon Ferragosto 2023

Immagini divertenti Ferragosto 2023

Immagini Ferragosto 2023 da scaricare

Immagini Ferragosto 2023 gratis

Un augurio di Buon Ferragosto 2023

Immagini Ferragosto 2023 da scaricare

Gif divertenti da inviare su WhatsApp per gli auguri di Buon Ferragosto 2023

Se invece preferite qualcosa di più movimentato le Gif sono l'augurio perfetto per voi. Dal gatto che dorme riposandosi in occasione delle feste, al cagnolino che riposa su una bagel con gli occhiali da sole e il cocktail. Anche in questo caso sono gratis e facilissime da scaricare e inviare ad amici e parenti.

Gif divertenti Ferragosto 2023 da scaricare

Ferragosto 2023 le gif da scaricare

Buon ferragosto 2023

Gif Ferragosto 2023 da scaricare

Buongiorno e Buon Ferragosto 2023, immagini sacre e religiose per la Festa dell'Assunzione

Ferragosto però non è solo mare, sole e ombrelloni, come dicevamo nasce come festività cattolica per l'assunzione della Vergine Maria al cielo, quindi abbiamo anche selezionato sacre e religiose, Ecco le più belle.

Le immagini sacre per la festa dell’assunzione

Buon 15 agosto 2023