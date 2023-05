Buon 1 maggio 2023, immagini e gif di auguri per la Festa dei lavoratori In occasione del 1 maggio abbiamo selezionato le immagini e le gif a tema più belle. Si possono scaricare e inviare gratuitamente ai propri parenti e amici o condividerle sui social.

A cura di Redazione Innovazione

Oggi, 1 maggio 2023, si festeggia la Festa dei lavoratori, un modo per ricordare tutte le lotte che sono state fatte per i diritti nel mondo del lavoro, la prima di tutte è stata la vittoria della riduzione della giornata a otto ore. E infatti la festa ha le sue origini proprio nel periodo delle grandi manifestazioni, quando soprattutto gli operai delle fabbriche scendevano in piazza per protestare contro le ingiustizie nel mondo del lavoro. Tra i primi ci furono gli Knights of Labor statunitensi guidati dall'Associazione dell'Ordine dei Cavalieri del Lavoro americani.

Il 1866 può essere considerato un anno simbolico per i lavoratori di tutto il mondo, fu infatti approvata a Chicago, la prima legge che sanciva le otto ore di lavoro al giorno. L'anno successivo entrò in vigore e per festeggiare venne organizzata una manifestazione con 10.000 partecipanti, per la prima volta viene così celebrato il primo maggio. Un momento storico, tanto che anche l'Europa venne a conoscenza della parata organizzata a Chicago. In quel momento anche nel Vecchio Continente si stavano muovendo i primi passi verso i diritti nel mondo del lavoro, l'Associazione internazionale dei lavoratori ha portato avanti la battaglia insieme ai primi movimenti socialisti e marxisti dell'epoca. Pochi anni prima a Londra nel 1864 era nata la Prima Internazionale.

Il 1 maggio divenne ufficialmente la Festa Internazionale dei Lavoratori dopo il Congresso Internazionale di Parigi del 1889, che diede il via alla Seconda Internazionale, e dal quel momento fu adottata da molti Paesi nel mondo. Alcuni la chiamano in modo diverso, per esempio in Australia è diventata la Festa delle Otto Ore, per ricordare proprio la riduzione della orario lavorativo giornaliero. Dato che la festa rappresenta un successo per tutti nel mondo del lavoro ecco le immagini e le gif gratis da inviare su WhatsApp o condividere sui social.

Le più belle immagini per augurare Buon 1 maggio 2023

Questa giornata di festa rappresenta un'ottima occasione per scrivere ai nostri amici e parenti. Queste selezione di immagini dalle più tradizionali a quelle più divertenti può essere un buon modo per festeggiare insieme il 1 maggio. Per poterle inviare basterà tenere premuto sulla foto che preferite e poi selezionare "Salva immagine", troverete la vostra card di auguri nella Galleria del vostro computer o smartphone e basterà scegliere a chi inviarla.

Gif divertenti da inviare il 1 maggio per la Festa dei Lavoratori 2023

Le Gif sono sicuramente la soluzione giusta per fare un augurio dinamico e colorato. Ne abbiamo selezionate alcune, potete scaricarle gratis e condividerle sui social, non si possono però inviare direttamente su WhatsApp. Se volete mandare una card animata a tema sull'app di messaggistica basterà selezionare nella barra l'opzione gif e digitare 1 maggio nella casella, a quel punto dovrete solo scegliere la vostra preferita.