Buon 1 maggio 2022, immagini e gif da condividere su WhatsApp per la Festa dei lavoratori Oggi si celebra la festa dei lavoratori, che ogni anno si festeggia l’1 maggio. Ecco una selezione di immagini di auguri da scaricare gratis e da inviare ad amici e parenti su WhatsApp.

Oggi 1 maggio 2022 è la festa dei lavoratori, un'occasione per ricordare l'importanza del lavoro, non solo per chi ce l'ha ma anche per chi lo sta cercando. Per capire perché la la giornata dei lavoratori si celebra oggi bisogna tornare nel 1800, fino alle manifestazioni per i diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli Stati Uniti d'America. L'1 maggio 1886, durante il 19esimo anniversario dell'entrata in vigore della legge dell'Illinois sulle otto ore lavorative, la Federation of Organized Trades and Labour Unions scelse proprio questo giorno come la scadenza per estendere questa legge in tutto il territorio americano, pena l'astensione dal lavoro.

Al Congresso Internazionale di Parigi del 1889 l'1 maggio fu dichiarato ufficialmente come la Festa Internazionale dei Lavoratori, elemento che nel tempo ha portato numerosi paesi ad adottare la ricorrenza. Nel 1955 persino papa Pio XII istituì per tutta la Chiesa cattolica la festa di San Giuseppe lavoratore, così da coinvolgere anche i lavoratori cattolici nelle celebrazioni. Oggi è quindi la giornata perfetta per inviare i migliori auguri a chi un lavoro ce l'ha, ma anche a chi lo sta cercando. Per questo abbiamo selezionato una serie di immagini e Gif divertenti da scaricare e inviare gratis su WhatsApp. Per farlo vi basterà tenere premuto sulle foto e poi selezionare "Salva immagine".

Buongiorno e buon 1 maggio, le migliori immagini e frasi di auguri per la Giornata dei lavoratori

Questa giornata di festa rappresenta un'ottima occasione per scrivere ai nostri amici e parenti che, si spera, stanno riposando dal lavoro. Ma anche alle persone che conosciamo e che potrebbero non avere al momento un impiego. Ecco alcune immagini e frasi da inviare su WhatsApp.

Gif e immagini animate da scaricare gratis per la Festa del lavoro

Se preferite le immagini animate per fare gli auguri ai lavoratori, le Gif rappresentano la scelta perfetta anche durante la festa dei lavoratori. Ne abbiamo selezionate alcune che potete scaricare gratis e inviare su WhatsApp con un paio di tap.