Bezos e la foto con il panino del fast food: “È stato il mio primo lavoro” Oggi è il secondo uomo più ricco al mondo, ma il suo primo lavoro è stato il burger boy.

A cura di Elisabetta Rosso

Jeff Bezos con un ultimo morso di hamburger McDonald's tra le mani. “Il mio primo lavoro. E sempre lo stesso ottimo hamburger. Buona domenica”, scrive su Twitter. Basta questo per agitare il web, 5.900 commenti, più di 7.000 condivisioni e 109.000 like in 24 ore. A seguire, anche risposte sarcastiche di chi coglie nel tweet il desiderio provocatorio di apparire un uomo “normale”. Jeff Bezos non lo è.

Il giornalista Luke Savage commenta la foto con: "Wow, è un ragazzo normale proprio come me". Lo YouTuber britannico JaackMaate scrive: "Sei normale! Proprio come noi, amico. Scommetto che è fantastico lavorare per la tua azienda!". StuckintheIV ottiene migliaia di Mi piace rispondendo al post con: "Deve fare schifo rendersi conto che tutti i soldi del mondo non possono renderti interessante o interessante". C’è anche chi lo critica per aver sponsorizzato un prodotto pieno di zuccheri e sostanze nocive alla salute.

Jeff Bezos è il creatore di Amazon, fondatore di Blue Origin e dal 2013 proprietario del Washington Post. Ha una fortuna stimata di 53,8 miliardi di dollari secondo Forbes. È il secondo uomo più ricco al mondo. Prima di tutto questo Jeff Bezos era altro. Un ragazzino che ha sedici anni ha bussato alla porta di un McDonald's di Miami per ottenere un lavoretto estivo. Lo racconta a Fast Company durante un’intervista nel 2018. “La cosa più impegnativa è stata mantenere tutto al giusto ritmo durante la corsa. Il manager del mio McDonald’s è stato eccellente. Aveva molti adolescenti che lavoravano per lui e ci ha tenuti concentrati anche mentre ci divertivamo”, dice Bezos. “Una delle cose divertenti di lavorare al McDonald's è essere veloci”. Una caratteristica che Amazon ha fatto sua, e ha anche generato polemiche sulle condizioni di lavoro dei dipendenti dell’azienda. Bezos voleva forse solo postare una foto dal sapore nostalgico, il suo hamburger come una madeleine contemporanea. La community di Twitter non la pensa così.

Leggi anche Anche su TikTok arrivano gli avatar personalizzabili

Bezos non è il solo. La scuola McDonald's sembra aver generato altri talenti, da Jay Leno, la star della tv americana e host dell’omonimo show in onda su NBC, all'attrice Sharon Stone. In lista anche la cantante Shania Twain e l'ex volcista Carl Lewis.