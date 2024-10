video suggerito

Attacco hacker ai Pokémon: rivelati tutti i vecchi esemplari che non abbiamo mai visto Più di 2000 documenti privati di dipendenti ed ex dipendenti. Nuovi progetti per console non ancora annunciate e molto altro. Ecco cosa è stato reso pubblico dopo il copioso leak che ha colpito Game Freak, nota azienda dei videogiochi Pokémon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Lorena Rao

Il settore dei videogiochi è una delle vittime preferite dai leak. Questa volta è toccato a Game Freak. L’azienda dietro ai videogiochi Pokémon è stata colpita da un gruppo di cybercriminali che ha trafugato e reso pubblici una quantità enorme di dati aziendali. Tra questi ci sono 2.606 documenti con informazioni private di dipendenti passati e presenti, ma anche progetti futuri, come il nuovo videogioco Pokémon per l’attesa Switch 2, la nuova console ibrida di casa Nintendo non ancora ufficializzata. Il nome in codice sarebbe GAIA e riguarderebbe la decima generazione di mostriciattoli tascabili.

Non è finita: tra i progetti svelati c’è anche un videogioco MMO, cioè un titolo multiplayer online di massa, chiamato Synapsis, più alcuni progetti collaterali legati a film e serie tv. Tra questi, un presunto sequel di Detective Pikachu, il film con Ryan Reynolds uscito nel 2019. Nel leak rientrano pure i codici sorgente di titoli già pubblicati come Pokémon HeartGold e SoulSilver, lanciati per Nintendo DS nel 2009. In breve, parliamo di un danno oltremodo grave, in primis per la privacy dei dipendenti, alcuni già in pensione, ma anche per l’azienda.

Pokémon mai visti

Su Reddit, piattaforma in stile forum particolarmente utilizzata dalle community nerd, gli utenti hanno aperto un topic chiamato "r/PokeLeaks" in cui vengono raccolti i materiali trapelati nel leak. Come detto sopra, i dati non riguardano solo progetti inediti ma anche titoli del passato, tra bozzetti, loghi cancellati, mappe di gioco e Pokémon di generazioni fa. Qui nel dettaglio il documento con tutti i vecchi modelli in sprite dei mostriciattoli di terza generazione, sia fronte che retro.

LEAK POKÉMON | Ecco tutti i modelli sprite dei Pokémon di terza generazione trapelati con l'attacco hacker

Di materiali ce n'è davvero tutti i tipi. Ci sono persino porzioni di trama ed evoluzioni mai diventate canoniche. Ad esempio, sempre nel topic di Reddit, un utente ha postato un'immagine di un'ipotetica evoluzione tra Bergmite e Avalugg, due creature appartenenti alla sesta generazione apparse nei videogiochi Pokémon X e Y per Nintendo 3DS nel 2013. Entrambi sono presenti anche in Pokémon Arceus, il capitolo del 2022 dalla la struttura open world. Infine su X, l'ex Twitter di Elon Musk, la pagina Centro LEAKS ha diffuso pure i commenti degli sviluppatori di Game Freak in merito a delle proposte di Pokémon mai approvate. Ad esempio, come emerge dal post, la creatura Hakkeoyoo è stata scartata perché troppo simile a una figura umana e poteva essere ritenuta controversa in Corea. Perikyan invece è stato escluso perché troppo somigliante a un vero pellicano. Esseri mai ufficializzati che però adesso trovano la luce nelle piattaforme social.

La risposta di Game Freak

Secondo quanto riportato da Game Freak, poi confermato dall'insider videoludico Ginki, l’attacco leak si è verificato il 26 agosto scorso, ma la notizia è emersa solo nelle scorse ore. Al momento l’azienda sta lavorando con avvocati e specialisti in cybersecurity per limitare i danni di quanto successo, tutelare le persone coinvolte ed evitare che tutto questo possa ripetersi in futuro. "Stiamo contattando i dipendenti interessati singolarmente. Per coloro che non possono contattarci individualmente a causa del pensionamento o per altri motivi, vi avviseremo tramite questo annuncio e risponderemo alle domande in merito istituendo un punto di contatto", ha scritto Game Freak ai dipendenti lesi tramite comunicato, "ci scusiamo sinceramente per il grande disagio e la preoccupazione che ciò ha causato a tutte le persone coinvolte". Probabilmente il leak influenzerà gli annunci programmati da parte di Game Freak e Nintendo.

Game Freak released a statement regarding the leak of personal information due to a data breach It says in August 2024 the company's server was illegally accessed, resulting in 2,606 cases of the names and email addresses of employees being leakedhttps://t.co/q0gVin4gME pic.twitter.com/fSGU4sBOMS — Genki✨ (@Genki_JPN) October 13, 2024

Al di là delle ipotesi, non è la prima volta che hacker e cybercriminali rubano dati importanti alle aziende videoludiche. A inizio 2024 Ubisoft è stata vittima di una fuoriscita di dati contenenti i titoli in uscita nei prossimi anni. Ben più rumoroso è stato il leak di settembre 2022 che ha colpito Rockstar Games e il nuovo GTA 6, titolo attesissimo per il 2025.