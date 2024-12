video suggerito

Astro Bot trionfa ai The Game Awards 2024: tutti i vincitori degli Oscar dei videogiochi Si sono conclusi i The Game Awards, la celebrazione annuale diretta dal giornalista canadese Geoff Keighley in cui vengono premiati i videogiochi migliori del 2024. Ecco tutti i titoli che hanno vinto nelle varie categorie. A trionfare con quattro premi tra cui “gioco dell’anno” c’è Astro Bot, il gioco che ha come protagonista il robottino della Sony. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

È Astro Bot il videogioco che ha trionfato ai The Game Awards 2024, l'evento in cui vengono premiati i migliori videogiochi dell'anno. Uno show sfavillante, che ha sede a Los Angeles, per questo viene spesso paragonato alla serata degli Oscar di Hollywood. Tornando ai vincitori, il platform nostalgico di casa PlayStation è riuscito a battere contendenti di un certo livello, come Black Myth: Wukong, l'action ispirato alla mitologia cinese che ha venduto 10 milioni di copie al lancio. Oppure Balatro, un card game indipendente di enorme successo che reinterpreta il classico poker. O ancora Metaphor: ReFantazio, un gioco di ruolo giapponese dai creatori di Persona che indaga sulle sorti reali di un mondo fantasy. Tra i finalisti c'era anche Final Fantasy VII: Rebirth, la seconda parte di Final Fantasy VII: Remake, mastodontica operazione di ammodernamento di un'icona dell'epoca PlayStation da parte di Square Enix; infine, Elden Ring: l'Ombra dell'Erdtree. Per la prima volta nella storia dei The Game Awards (la prima edizione risale al 2014) un DLC entra nella competizione: in questo caso si tratta di un contenuto aggiuntivo per il capolavoro del 2022 di FromSoftware Elden Ring.

Insomma, la vittoria di Astro Bot non era affatto scontata, ma a quanto pare il game design intelligente che sfrutta appieno le peculiarità del pad PlayStation 5, il DualSense, è riuscito a convincere la giuria della qualità del titolo sviluppato da Asobo. Tra l'altro è raro che un videogioco appartenente al genere platform, in cui la meccanica principale è saltare da una piattaforma all'altra, riesca a vincere il titolo di Game of the Year. A riprova della qualità di Astro Bot, che ha portato una vera ventata di aria fresca all'interno del panorama PlayStation 5. Tra i vincitori delle altre categorie, è il caso di menzionare l'attrice Melina Juergens, che ha vinto il premio Miglior Performance per aver interpretato Senua, la guerriera affetta da psicosi protagonista del meraviglioso Hellblade II. Non mancano premi nemmeno per il Miglior Content Creator dell'anno, andato a CaseOh, e Miglior Atleta Esport, vinto da Lee “Faker” Sang-hyeok. Qui trovate la lista completa con tutti i vincitori per ogni categoria.

Gioco dell’anno

Astro Bot

Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Metaphor: ReFantazio

Final Fantasy VII Rebirth

Senua’s Saga: Hellblade II

Melina Juergens per Senua’s Saga: Hellblade II

Neva

Balatro

Balatro

Helldivers 2

Baldur’s Gate 3

Balatro

Batman: Arkham Shadow

Black Myth: Wukong

Astro Bot

Metaphor: ReFantazio

Tekken 8

Astro Bot

Frostpunk 2

EA Sports FC 25

Helldivers 2

Prince of Persia: The Lost Crown

Fallout (serie televisiva)

Grand Theft Auto VI

Black Myth: Wukong

League of Legends

Lee “Faker” Sang-hyeok

T1 (League of Legends)

CaseOh