Anche Sanremo arriva (ufficialmente) su TikTok, Amadeus inaugura il profilo annunciando altri ospiti Il primo video ha già più di 94.000 visualizzazioni. Amadeus ha commentato: “Ora ve lo faccio vedere io se non sono social”.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non poteva essere altrimenti, d’altronde TikTok è l’app più popolare del mondo. Ora anche il Festival di Sanremo avrà un account ufficiale. Il profilo @sanremorai, è stato aperto mercoledì 18 gennaio “per portare la community della piattaforma nel cuore della kermesse”.

Amadeus ha inaugurato la piattaforma di Byte Dance con una notizia esclusiva, nel primo video caricato sull’account ha infatti annunciato i superospiti che durante la settimana del Festival si esibiranno sul Palco Colombo a Sanremo.

Il primo video sull'account TikTok

L’account con riprese di repertorio, highlights, contenuti inediti e di backstage con i protagonisti del festival, cercherà di raccontare Sanremo ai più giovani. Il primo video caricato ha raggiunto in poche ore 94.000 visualizzazioni. Amadeus esordisce così: “Allora mi prendono tutti in giro, mia moglie, Morandi, perché io non sono social, ora ve lo faccio vedere io se non sono social”. Poi mette in scena una gaffe dove prova a schiacciare lo schermo con il dito che occupa il primo piano.

L’annuncio degli ospiti sul palco di piazza Colombo

“Ciao ragazzi e ciao a tutti da Amadeus, benvenuti sul profilo ufficiale di Sanremo, sì lo so, sono nel camerino dei Soliti Ignoti ma non parlo dei Soliti Ignoti. Parlo di Sanremo, perché sono ancora qui a Roma ma fra un po’ andrò a Sanremo e la notizia che sto per darvi riguarda proprio Sanremo, qual è?". A 100 metri dall’Ariston c’è il palco di piazza Colombo dove, come sempre, si esibiranno in collegamento con il palco di Sanremo per cinque sere di fila i super ospiti. “Volete sapere chi sono? Piero Pelù, Francesco Renga e Nek, Achille Lauro, Annalisa e La Rappresentante di Lista. Questo è uno scoop, solo per voi e riguarda naturalmente il festival di Sanremo.” Poi Amadeus saluta il pubblico di TikTok con un “sono social anche io adesso”.

I pronostici su TikTok

L’account è un modo per iniziare a seguire i preparativi del festival, non solo, sarà anche possibile condividere i propri pronostici tra i commenti utilizzando l’hashtag #Sanremo2023. Sotto il video inaugurale si leggono già messaggi d’auguri per Amadeus, commenti sui super ospiti, c’è anche chi ha iniziato a esprimere le proprie preferenze e chi scommette sui papabili vincitori della 73° edizione del festival.

I precedenti sul social

L’interesse di Sanremo verso TikTok ha un precedente e si chiama Matteo Romano. Il cantante, classe 2002, ha iniziato la sua carriera sul social caricando il video del suo primo singolo, Concedimi. Grazie al successo raccolto su TikTok, Romano, senza un'etichetta, un manager o un contratto discografico è riuscito a salire l’anno scorso sul palco di Sanremo con il singolo Virale.

Sfruttano l’algoritmo Romano quindi si è guadagnato uno dei 28 posti sul palco del Festival. Non solo, sempre nell’edizione del 2022 l’hashtag Sanremo ha raggiunto oltre 508 milioni di visualizzazioni e le canzoni presentate all’Ariston si sono trasformate nella base di migliaia di contenuti. Sono stati più di 38.000 i video cha hanno scelto come sottofondo Brividi di Mahmood e Blanco, vincitrice di Sanremo 2022. Duecentomila ore di Ana Mena, invece ha ispirato oltre 15.700 contenuti, il terzo posto è di Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista, con oltre 9.000 video che ironizzano su cosa lasciarsi alle spalle.

Infine il pre-show esclusivo in LIVE su TikTok, ideato e condotto dal gruppo comico The Jackal, è stato seguito da più di 250.000 utenti. Il format, completamente dedicato alla kermesse, ha accumulato una media di oltre 41 mila visualizzazioni al giorno.