Anche Instagram a pagamento: quanto costerà vedere la storia del tuo influencer preferito I social stanno cambiando. Da quando fare il creator è diventato un lavoro gli utenti hanno cercato di monetizzare la loro visibilità, ora sarà possibile offrire ai propri follower contenuti esclusivi.

A cura di Elisabetta Rosso

Potresti spendere meno di un euro o quasi 100 per vedere la storia del tuo creator preferito. L'ultima novità di Meta sono gli abbonamenti a pagamento per gli influencer: pacchetti per i fan che vogliono godere di contenuti esclusivi, e per farlo devono pagare. "L’anno scorso li abbiamo introdotti negli Stati Uniti, stiamo espandendo l’accesso a questa funzionalità nel mondo. Nelle prossime settimane, i creator idonei in Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Spagna e Regno Unito, saranno in grado di accedere agli abbonamenti e iniziare a guadagnare grazie al supporto dei loro fan. Abbiamo in programma di continuare ad ampliare l’accesso a livello globale nei prossimi mesi."

Gli abbonamenti negli Stati Uniti oscillano tra gli 0,99 ai 99,99 dollari a seconda del pacchetto scelto, è probabile dunque che in Italia i prezzi saranno simili. Dopo la spunta blu a pagamento, l'ultima mossa di Meta parla chiaro. I social stanno cambiando. Da quando fare il creator è diventato un lavoro, gli utenti hanno cercato di monetizzare la loro visibilità. E, dato che le piattaforme si sono trasformate in un ambiente ibrido, a metà tra una vetrina e un posto di lavoro, hanno deciso a loro volta di guadagnare da chi le usa a livello professionale. In questo modo si allontanano sempre di più dal concetto tradizionale di social network e si trasformano in televisioni interattive dove scorrere all'infinito e ogni tanto mettere un like.

Come funzionano gli abbonamenti Instagram

"Con gli abbonamenti di Instagram è possibile sviluppare connessioni più profonde con i follower che interagiscono di più e accrescere i propri ricavi mensili, offrendo agli abbonati l’accesso a contenuti e vantaggi esclusivi", ha spiegato Meta in una nota. "Il tutto all’interno della stessa piattaforma con cui i creator già interagiscono con loro", si può anche impostare un prezzo mensile per offrire diversi vantaggi. Per esempio:

Leggi anche La storia dell’influencer che finge di raccogliere i rifiuti in spiaggia solo per fare un video

Post, Storie, Reel e Live per gli abbonati: è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati.

è possibile creare reel, post e storie solo per gli abbonati, condividere contenuti esclusivi, usare adesivi interattivi nelle storie o realizzare dirette riservate agli abbonati. Storie in evidenza per gli abbonati: le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati.

le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile solo agli abbonati. Canali Broadcast e Chat Social per abbonati: è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all’interno di canali dedicati esclusivamente a loro.

è possibile dare agli abbonati accesso o informazioni speciali all’interno di canali dedicati esclusivamente a loro. Badge per gli abbonati: accanto ai commenti e ai messaggi inviati dagli abbonati comparirà un badge, in modo da identificarli facilmente e prioritizzare le interazioni con loro.

Il manuale dei creator

Meta ha anche rilasciato una guida con regole e suggerimenti per ottimizzare il suo nuovo servizio. "Il Manuale sugli abbonamenti di Instagram fornisce suggerimenti e best practice", per esempio come attivare le offerte per aiutare gli influencer ad aumentare e fidelizzare gli abbonati. "Continueremo a sviluppare strumenti che aiutino i creator a monetizzare e nei prossimi mesi condivideremo nuovi aggiornamenti".