Amazon sta lanciando un servizio per la consegna dei farmaci a domicilio

A cura di Valerio Berra

Ipertensione, perdita di capelli ma anche ansia e reflusso gastrico. Sono questi alcuni dei sintomi che potranno essere curati con RxPass, il servizio lanciato da Amazon negli Stati Uniti per consegnare a domicilio farmaci soggetti a prescrizione. Al momento, spiega l’azienda con un comunicato stampa, i farmaci presenti in RxPass permettono di curare circa 80 condizioni di salute diverse.

Il servizio è disponibile solo per i clienti Amazon Prime, che comunque dovranno pagare un’integrazione di 5 dollari per poter accedere. Una volta pagata questa integrazione poi si possono ricevere tutti i farmaci che si vogliono, esattamente come l’abbonamento Prime non c’è un limite alle consegne.

Amazon ha pubblicato una lista dei farmaci a disposizione dei clienti con il servizio RxPass all’interno della sua farmacia. L’azienda ha spiegato che circa la metà della popolazione degli Stati Uniti, 150 milioni su un totale di 330 milioni, fa già uso di uno dei farmaci presenti in questo elenco.

Gli investimenti di Amazon sulla salute

È da tempo che l’azienda fondata da Jeff Bezos non si occupa più solo di logistica. Oltre ai contenuti in streaming di Amazon Prime e ai servizi digitali di Amazon Web Services, negli ultimi anni il colosso dell’e-commerce ha iniziato a investire anche sulla salute. Nel 2019 ha lanciato il programma di telemedicina Amazon Care, poi diventato Amazon Clinic.

Al momento il servizio RxPass è stato attivato nella maggior parte degli Stati Uniti. Ci sono però dei limiti. I clienti Prime che sono iscritti a Medicare, Medicaid o ad altri programmi sanitari creati dal governo non possono accedere. Quello che non è chiaro ora è se l’azienda ha intenzione di estenderlo anche in altri Paesi.