Amazon Prime ritira il riepilogo fatto con l’IA della prima stagione di Fallout, gli utenti: “È un pasticcio”

AMAZON PRIME | Una scena dalla prima stagione di Fallout

Quando Prime Video ha lanciato la sua funzione basata sull'intelligenza artificiale (IA) Video Recap per offrire agli spettatori video riassuntivi delle stagioni precedenti delle loro serie preferite, il vicepresidente Gérard Medioni l'aveva definita "un'applicazione rivoluzionaria dell'IA applicata allo streaming". Ma forse aveva parlato troppo presto.

A nemmeno un mese dal lancio della sua nuova funzione Amazon Prime ha dovuto fare i conti con la prima gaffe causata dall'IA. Il video incriminato è il recap generato dall'IA della prima stagione di Fallout, diffuso su Amazon Prime in occasione dell'arrivo della seconda stagione. Peccato che, come hanno notato per primi gli spettatori, il riassunto conteneva degli errori così grossolani da spingere la piattaforma a ritirarlo.

Gli errori dell'IA

Un po' perché la voglia di vedere l'evoluzione della propria serie preferita è tanta, un po' perché anche gli appassionati più irriducibili hanno bisogno di un ripasso ogni tanto, quando Amazon Prime ha annunciato la seconda stagione della serie post-apocalittica, chi aveva guardato la prima nella primavera del 2024, piuttosto che fare un rewatch di tutti gli episodi si sono affidati alla nuova funzione. Ma, almeno questa volta, l'IA li ha profondamente delusi.

Come hanno scritto in tanti su Reddit e Twitter, oltre a essere raccontato da una voce narrante creata dall'IA, un dettaglio che molti spettatori non hanno gradito, il video presentava delle grosse imprecisioni a livello di trama. Ad esempio – come ha confermato il sito Games Radar – il video, ormai ritirato, collocava i flashback del Ghoul (Cooper Howard) negli anni '50. Probabilmente l'IA è stata ingannata dall'ambientazione ispirata agli anni '50, ma chiunque abbia visto la prima stagione sa che le vicende sono ambientate in un futuro alternativo, esattamente nel 2077.

"Non perdete tempo a guardarlo"

O ancora, secondo molti spettatori il riassunto fa supporre che il Ghoul abbia minacciato Lucy (Ella Purnell) di ucciderla, quando la frase a cui si riferisce il video era piuttosto l'invito a unire le forze nella loro battaglia.

"Fallout su Prime ha aggiunto un riassunto della stagione 1, ma non perdete tempo a guardarlo, è un pasticcio dell'intelligenza artificiale che sbaglia diversi dettagli", ha commentato deluso uno spettatore su X. Finora Amazon Prime non ha commentato l'incidente, ma si è limitata a ritirare il video.