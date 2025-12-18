Alle Maldive con i videogiochi: il team di Adecco vince League of Brands 2025

Il team di Adecco ha vinto l’edizione 2025 di League of Brands, il torneo aziendale di eSport organizzato da Accenture Song a cui hanno partecipato diverse aziende. Anche Ciaopeople ha partecipato con il team di Fanpage.it.

Ciaopeople, con il team di Fanpage.it, ha preso parte all’edizione 2025 della League of Brands, il torneo di eSport organizzato da Accenture Song che ogni anno chiama le aziende a coinvolgere le proprie community interne in sfide di gaming competitivo contro altre realtà aziendali. Per questa edizione i partecipanti si sono messi alla prova in avvincenti partite di Fall Guys, il videogame multiplayer in cui squadre di goffi omini multicolore competono per tagliare per primi il traguardo.

L'edizione da record alla Milan Games Week

La stagione 2025 si è conclusa nella grande arena eSport della Milan Games Week & Cartoomics, che ha registrato oltre 130.000 visitatori. Una cornice d’eccezione per la finalissima, confermando l’evento come punto di riferimento per il mondo del gaming e degli eSport in Italia. I brand in gara sono stati 11 in totale: TIM, LG Electronics, G-FAM by Geolier, Leroy Merlin, FiberCop, Fanpage.it e Coop Lombardia hanno partecipato alla fase eliminatoria, mentre Como 1907, Adecco, 1864 – Team dipendenti Birra Peroni e Open Fiber si sono contesi l'accesso alla finale.

Il torneo si è sviluppato su tre step: la selezione di community gaming interne alle aziende, il torneo online di Fall Guys, trasmesso su Twitch il 20 novembre con ascolti record e, infine, la finalissima dal vivo sul palco del Gillette Labs Stage, anch'essa in diretta streaming.

La classifica finale

La classifica finale ha visto Adecco al primo posto, seguita da Open Fiber, Como 1907 e 1864 – Team dipendenti Birra Peroni. I tre player di Adecco hanno vinto anche un soggiorno all-inclusive alle Maldive presso l’Alimathà Resort by NAKAI Resorts. "Grazie al gaming, i candidati e i talenti che coltiviamo in azienda si mettono in gioco e sviluppano competenze chiave come problem solving e lavoro di squadra, essenziali nel contesto professionale", ha dichiarato Virginia Stagni, Chief Marketing Officer & Country Head of Communications di The Adecco Group Italy, sottolineando il valore della League of Brands come strumento di connessione tra persone, talenti e nuove generazioni.

Guidata da Accenture Song G4M1NG Studio, PG Esports e DNSTY, la League of Brands si conferma un format innovativo per portare le aziende nel mondo del gaming, che in Italia conta 14 milioni di giocatori attivi. Sono già aperte le iscrizioni per la prossima edizione.