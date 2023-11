Alla fine Sam Altman è tornato a OpenAi, così finisce la saga del padre di ChatGPT Tutto cambia, per non cambiare. O quasi. Con il ritorno di Sam Altman a OpenAi il golden boy dell’intelligenza artificiale ha consolidato il suo potere sull’azienda e sul board. Centinaia di dipendenti avevano minacciato le dimissioni in caso di addio definitivo.

A cura di Valerio Berra

Muoviti veloce, rompi tutto e alla fine torna a casa. Il gossip più chiacchierato delle Big Tech sembra arrivato alla fine. Sam Altman è stato reintegrato come amministratore delegato di OpenAi, la società che un anno fa ha stupito il mondo con ChatGPT aprendo una nuova era per l’intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione (cda) di OpenAi aveva deciso estrometterlo con una nota discretamente dura il 17 novembre scorso.

In un post su X (fu Twitter) OpenAi ha spiegato che è stato raggiunto un compromesso che include anche un nuovo board: “Abbiamo raggiunto un accordo di principio affinché Sam ritorni in OpenAI come CEO con un nuovo board formato da Bret Taylor, Larry Summers e Adam D’Angelo. Stiamo lavorando per definire i dettagli. Grazie mille per la pazienza dimostrata durante tutto questo”.

Alla fine è stata scongiurata l'ipotesi che sembrava essere la conclusione naturale di tutto questo movimento. Nei giorni scorsi era stato annunciato che Sam Altman sarebbe stato assunto da Microsoft per fondare un nuovo team dedicato, ovviamente, all'intelligenza artificiale. Un'ipotesi che aveva fatto scattare dallo loro scrivanie praticamente tutta la forza lavoro di OpenAi: gli ingegneri che hanno lavorato a ChatGPT avevano minacciato di seguire Altman a Microsoft.

Chi è Sam Altman

Classe 1985, Sam Altman è uno dei nomi considerati più importanti nel settore dell’intelligenza artificiale. OpenAi è una società abbastanza atipica. Non è esattamente una giovane startup che punta a divorare il mercato ma si propone come un’associazione dedicata allo sviluppo dell’intelligenza artificiale con un approccio etico. Cosa diventerà davvero lo vedremo solo nei prossimi anni. Per adesso il loro ChatGPT resta un successo lo scorso agosto gli utenti unici in tutto il mondo sono stati 180,5 milioni. Altman ha già commentato il ritorno a OpenAi su X: “Non vedo l’ora di tornare a OpenAi e consolidare la nostra partnership con Microsoft”.