Airbnb è razzista? Uno studio mostra come per i neri sia più difficile prenotare una stanza Il problema è ben radicato sulla piattaforma. Nel 2016, dopo diversi incidenti, Sefan Grant ha deciso di creare Noirbnb, un’alternativa della piattaforma per affitti brevi dedicata alle persone di colore.

A cura di Elisabetta Rosso

È una distorsione dell’algoritmo ma è anche una stortura dentro le menti di chi sta dall’altra parte del computer. Uno studio di Airbnb rivela che per le persone di colore ogni cosa è più difficile prenotare una stanza per le vacanze. Basta una foto o un nome afroamericano per avere meno possibilità di essere accettati da un host su Airbnb. La colpa dell’algoritmo è che il minor numero di recensioni sui profili più recenti delle persone di colore li rende meno visibili e affidabili sulla piattaforma. La colpa umana è chiamare la polizia quando vedi entrare delle persone di colore nella casa a fianco. È successo anche questo.

"Sfortunatamente, la discriminazione avviene quotidianamente nel nostro mondo, il che significa che può accadere anche su Airbnb", spiega il rapporto. "Capire come avviene, rende la nostra piattaforma più inclusiva e capace di rafforzare politiche per aiutare a proteggere i nostri host e ospiti”.

I risultati della ricerca

Airbnb ha spiegato che riuscire o meno a prenotare un appartamento o una stanza dipende anche dall’etnia degli utenti. La disparità più marcata è tra bianchi e neri. Secondo l’analisi, nel 2021, il tasso di successo delle prenotazioni degli utenti neri è stato del 91,4%, rispetto al 93,4% per latini e asiatici, e al 94,1% per i candidati bianchi. La ricerca è stata svolta su un campione casuale di 750.000 richieste di prenotazione sulla piattaforma

Lo studio è stato diretto da Project Lighthouse, un'iniziativa di revisione interna creata da Airbnb nel 2020. Da anni la piattaforma lavora per disinnescare i pregiudizi e promuovere una politica inclusiva. Dal 2916 la società ha negato o vietato l'accesso ai suoi portali a 2,5 milioni di persone per aver infranto le sue regole sull’antidiscriminazione.

La risposta di Airbnb

"È una differenza significativa ed è inaccettabile", ha sottolineato Janaye Ingram, direttore dei programmi per i partner della comunità e dell'impegno di Airbnb, durante un'intervista alla CNN. "È qualcosa che ovviamente non ci va bene e che stiamo facendo molto per affrontare".

Per esempio la piattaforma ha spiegato che a novembre 2022 ha attivato la semplificazione dei requisiti di idoneità per la funzione di "prenotazione immediata" del servizio, che consente agli ospiti di prenotare una stanza senza l’approvazione preventiva dell’host. Airbnb ha infatti scoperto che gli ospiti afroamericani avevano meno probabilità di utilizzare la prenotazione immediata perché i loro profili, essendo più recenti, avevano meno recensioni.

Noirbnb, come funziona l'alternativa a Airbnb

I pregiudizi sono difficili da correggere è c’è chi ha deciso di progettare app dedicate alle minoranze. Tra queste, Noirbnb, che vuole “creare una migliore esperienza di viaggio per i neri e le persone di colore”. L’iniziativa è nata nel 2015 quando il fondatore Sefan Grant è stato discriminato durante un soggiorno Airbnb ad Atalanta.

Come spiega Grant, con alcuni suoi colleghi aveva affittato una casa, ma, i vicini, vedendo dentro l’abitazione persone di colore avevano chiamato la polizia convinti che i ragazzi fossero entrati per rubare in casa. “Ci sono grossi problemi con il razzismo e la discriminazione quando si tratta di affitti a breve termine o vacanze. Da qui è nata l'idea di Noirbnb.”

Gli altri studi che raccontano la discriminazione su Airbnb

La ricerca di Airbnb rivela solo una tendenza già ben radicata. Non è infatti la prima volta che i ricercatori hanno scoperto bias razzisti all’interno della piattaforma. Nel 2015 uno studio di Harvard aveva provato a inviare 6.400 domande con account falsi. Il risultato ha rivelato che i nomi afroamericani avevano il 16% in meno di probabilità di essere accertate rispetto agli ospiti con "nomi tipicamente bianchi"

Sempre uno studio di Harvard, svolto a inizio 2022 ha mostrato come gli host di Airbnb con noni asiatici hanno registrato un calo delle prenotazioni pari al 12% durante i primi mesi della pandemia, rispetto agli host occidentali. Secondo i ricercatori è dovuto ai sentimenti d'odio anti-asiatico negli Stati Uniti, innescati e alimentati dal Covid-19.