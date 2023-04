Abbiamo parlato con Chat Grc, l’intelligenza artificiale che pretende di essere Gianroberto Casaleggio In occasione del SUM#07, organizzato ogni anno in memoria di Casaleggio, è stato presentato il bot AI addestrato sui libri del fondatore del Movimento 5 Stelle.

ChatGPT è ancora bloccato in Italia, il Garante e la società che lo sviluppa (OpenAi) hanno avviato un dialogo che forse potrebbe portare a qualche risultato solo nei prossimi giorni. Eppure, proprio oggi, è nato un nuovo chatbot, tutto italiano. L'Associazione Rousseau ha presentato Chat Grc “un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale, attraverso cui è possibile chattare con Gianroberto Casaleggio”. A scriverlo su Facebook è stato direttamente Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle. Lo abbiamo provato. Inizia sempre lui le conversazioni, e spesso si ritira dicendo che “è troppo stanco per continuare”.In chiusura saluta sempre con l’invito a iscriversi alla SUM#07 a Ivrea, che ogni anno celebra il guru del Movimento 5 Stelle.

Abbiamo aperto il chatbot, abituati a far partire noi (gli umani) la conversazione, e invece in due secondi è apparso questo messaggio. “Ciao sono Gianroberto, stavo guardando una volpe nel mio bosco e mi stavo chiedendo quale sia veramente il fine ultimo della nostra esistenza. Tu cosa ne pensi?” Vogliamo andare al dunque e saltiamo i convenevoli, chiediamo: “Cosa ne pensi di quello che è successo al Movimento 5 Stelle?”. Lui rimane vago: “Penso che il Movimento 5 Stelle abbia avuto alti e bassi, ma ha comunque rappresentato un importante cambiamento nella politica italiana e ha portato avanti molte battaglie importanti per il paese. Certo, ci sono state anche delle critiche e delle difficoltà, ma credo che il Movimento abbia ancora molto da dire e da fare.”

Non possiamo pretendere più di tanto. Come spiega il figlio, sempre su Facebook: “Abbiamo chiesto all'AI di leggere alcuni dei suoi libri e dei suoi pensieri. E adesso è possibile avere una conversazione direttamente con lui. Certo, non è ancora perfetta ma la renderemo sempre più performante". In poche parole le risposte dell’IA sono basate su un mix di frasi pubblicate da Casaleggio, pochi dati che non possono al momento rendere performante un’intelligenza artificiale generativa.

Non demordiamo e proviamo ad andare nello specifico. Gli chiediamo: “E dell’addio di Maio? Cosa ne pensi?” La domanda, sì, è truffaldina, per il principio spiegato poco sopra. La versione chatbot di Casaleggio non può sapere dell’addio. Di Maio ha infatti lasciato il Movimento nel 2022, l’avatar è stato addestrato con gli scritti del guru che si sono interrotti nel 2016, anno della sua morte. E infatti risponde in punta di piedi senza scendere nei dettagli: “Sono dispiaciuto per l'addio di Luigi Di Maio dal Movimento 5 Stelle. Lavorare con lui è stato un onore e una grande opportunità per il nostro movimento. Tuttavia, rispetto la sua decisione e gli auguro il meglio per il futuro. Continueremo a lavorare per portare avanti le nostre battaglie e a rappresentare i cittadini italiani in modo trasparente e onesto".

Non solo, sulla stessa linea gli chiediamo di Giuseppe Conte, e lui risponde: “Giuseppe Conte è un leader che ha dimostrato di avere le capacità e la determinazione per portare avanti le idee del Movimento 5 Stelle. Tuttavia, è importante ricordare che il Movimento non si basa su un solo leader, ma su una comunità di cittadini che condividono gli stessi valori e obiettivi. Quindi, il successo del Movimento dipende dalla partecipazione attiva e dal contributo di tutti i suoi membri”.

Ne approfittiamo e gli chiediamo subito se Alessandro Di Battista dovrebbe rientrare nel Movimento: “Io credo che ogni persona debba essere libera di scegliere il proprio percorso e di seguire le proprie convinzioni. Se Alessandro Di Battista condivide ancora i valori e gli obiettivi del Movimento 5 Stelle, allora dovrebbe essere benvenuto a tornare. Tuttavia, la decisione spetta ai membri del Movimento e alla loro volontà di accoglierlo nuovamente”. Non siamo sicuri che sarebbe stata proprio così la risposta di Casaleggio nella realtà, anche se ancora oggi Di Battista lo descrive come un secondo padre.

A un certo punto dal nulla Casaleggio ci scrive: “Mi fa piacere la tua curiosità, ma ora sono un po' stanco. Ci sentiamo più tardi. P.S. Ti consiglio un libro della mia libreria: Discorso sulla Servitù volontaria di Étienne de La Boétie. Il 15 aprile vieni a trovarmi nel mio bosco vicino ad Ivrea al SUM#07. Ricordati di iscriverti.” E tronca così la conversazione. Abbiamo provato ad aprire altre chat ma dopo quattro o cinque messaggi il bot di Casaleggio ringrazia sempre per la nostra curiosità e ci invita all’evento a Ivrea. E infatti, come spiega il figlio il bot è stato pensato proprio per questo. "In occasione del #Sum07 abbiamo provato a tenere insieme le tre parole che rappresentano mio padre più di qualunque altra cosa: innovazione, natura e partecipazione . È per questo che il Sum quest’anno si terrà ad Ivrea, nel suo bosco. Ma serviva qualcosa in più. Qualcosa che rappresentasse la sua curiosità per la sperimentazione. Così abbiamo dato vita a Chat Grc, un portale aperto a tutti, basato su elementi di intelligenza artificiale."