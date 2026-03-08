Abbiamo chiesto alle IA come cambieranno i prezzi della benzina: i dati della prossima settimana

Negli ultimi giorni è scattato in Italia l’allarme per i prezzi della benzina. Il rischio che i prezzi si alzino ancora nei prossimi giorni c’è: abbiamo provato a calcolare le cifre del rialzo con Gemini.

I primi effetti della guerra sui prezzi del carburante cominciano a vedersi. Al momento secondo i dati raccolti da Lab24 del Sole 24 Ore, il prezzo medio della benzina su strada è di 1,77 euro al litro. La media settimanale dal 24 febbraio al 2 marzo era più alta: 1,67 euro al litro. Il gasolio invece supera i 2 euro. Se il prezzo medio settimanale era 1,72 euro fino al 2 marzo, ora il prezzo autostradale (più alto di quello in strada) è arrivato a 2,01 euro.

Dopo le critiche delle opposizioni, è intervenuta anche Giorgia Meloni che con un video pubblicato sui social ha annunciato che il governo sta valutando di attivare il meccanismo delle accise mobili proprio per mitigare i prezzi dei carburanti. È un problema complesso, che non riguarda soltanto temi legati alla geopolitica come la chiusura dello stretto di Hormuz.

Ci sono problemi più vasti che riguardano anche la speculazione, come vi abbiamo spiegato in questo approfondimento. L’aumento dei prezzi dell’energia legato alle crisi internazionali un fenomeno che avevamo già visto in altri contesti, a partire dal guerra in Ucraina.

Le previsioni delle intelligenze artificiale

Abbiamo provato ad analizzare l’andamento dei prezzi con il modello Ragionamento di Gemini 3 nella sua versione Pro. È la forma più avanzata dell’intelligenza artificiale sviluppata da Google. Una premessa. Ovviamente questo modello di intelligenza artificiale non ha visibilità sulle scelte del governo. Se verranno introdotte politiche di mitigazioni i pressi finali potrebbero abbassarsi. Per questa analisi siamo partiti dai dati del Ministero per le imprese e il Made in Italy. C’è ovviamente una differenza tra il prezzo del carburante in modalità self service e quello del carburante servito:

Benzina . Il prezzo della benzina in modalità self dovrebbe arrivare la prossima settimana a una soglia tra 1,810 – 1,840 euro al litro, superando quindi di qualche centesimo il prezzo di oggi che è già in rialzo negli ultimi giorni. Il servito invece supererà in maniera stabili 1,9 euro al litro.

. Il prezzo della benzina in modalità self dovrebbe arrivare la prossima settimana a una soglia tra 1,810 – al litro, superando quindi di qualche centesimo il prezzo di oggi che è già in rialzo negli ultimi giorni. Il servito invece supererà in maniera stabili al litro. Gasolio. Con il gasolio, o diesel, si supera invece la soglia psicologica dei 2 euro. Il self dovrebbe arrivare a 1,95 euro al litro mentre quello servito dovrebbe arrivare a 2,05 euro al litro.

Una delle motivazioni evidenziate in questo aumento rende abbastanza chiaro perché sarà difficile evitare i rincari nei prossimi giorni. I prezzi alla pompa di benzina non sono direttamente legati a quelli del greggio: esiste sempre un ritardo di trasmissione. Al momento quindi dobbiamo ancora aspettare di registrare tutta la curva di aumento dovuta alle crisi nei Paesi del Golfo.