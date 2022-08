Xiaomi Days: oltre 100€ di sconto su smartphone, accessori tech ed elettrodomestici su eBay In occasione degli Xiaomi Days, vi proponiamo i migliori smartphone, accessori tech ed elettrodomestici Xiaomi in offerta su eBay: 10 dispositivi tech, in sconto al 20% fino al 31 agosto 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono fino alle 23:59 del 31 agosto, gli Xiaomi Days di eBay: due settimane di promozioni sugli articoli tech di Xiaomi.

In occasione di quest'evento, si potrà ottenere uno sconto del 20% su cellulari, accessori ed elettrodomestici Xiaomi, inserendo del coupon XIAOMIFESTAGO22 prima di procedere con il pagamento. Il codice sconto è utilizzabile fino a 2 volte: lo sconto massimo previsto è di 75€ per ogni acquisto e di 150€ in totale.

Di seguito, vi presentiamo una selezione delle offerte più vantaggiose di eBay sui dispositivi Xiaomi: il robot aspirapolvere ROIDMI EVE Plus, il Mi Pad 5, lo smartphone Redmi Note 11 Pro e tanti altri device, con sconti fino a 125€.

Leggi anche Come avere Internet a casa senza linea fissa

20% di sconto su smartphone, accessori tech ed elettrodomestici su eBay

Ma quali dispositivi acquistare in occasione degli Xiaomi Days? Ecco per voi i migliori sconti eBay sui dispositivi Xiaomi: non solo smartphone, ma anche elettrodomestici per la casa e la cucina, accessori, tablet, monitor e televisioni, scontati del 20%.

-125€ sul robot aspirapolvere Xiaomi ROIDMI EVE Plus: venduto su eBay con un doppio sconto, questo aspirapolvere smart è in grado di eliminare acari, polvere e peli di animali. Mappa l'intera casa e pulisce anche gli angoli più nascosti e difficili. In più, è dotato di un capiente serbatoio da 3 litri, oltre a una stazione di ricarica automatica. Infine, prevede tre modalità di pulizia e possiede una potenza di aspirazione massima pari a 2700 Pa.

-75€ sul televisore Xiaomi Mi TV 4S da 43 pollici: perfetto per vivere un'esperienza visiva di tipo immersivo, questo televisore consente di vedere film e serie tv in 4K, oltre a restituire immagini vivide e realistiche. In più, monta un processore ultra veloce quad-core a 64 bit, oltre a una RAM da 2 GB e una ROM da 8 GB.

-75€ sul monitor curvo da gaming Xiaomi Mi da 34 pollici: ideale non solo per avere una visione completa durante una sessione di gaming ma anche per tenere alta la concentrazione durante il lavoro, questo monitor da 34 pollici è caratterizzato da un comodo display incurvato. Riproduce le immagini nei minimi dettagli, grazie a risoluzione Ultra-HD da 3440×1440 pixels. In più, possiede un'elevata luminosità, pari a 300-nit, e un rapporto di contrasto di 3000:1.

-68€ sul tablet Xiaomi Mi Pad 5: leggero e compatto, questo tablet Xiaomi è caratterizzato da un display LCD da 11 pollici con risoluzione massima pari a 2560×1600 pixels. Ha una RAM da 6 GB e una memoria esterna da 128 GB, perfetta per archiviare foto e files senza doversi preoccupare di occupare troppo spazio. Infine, è veloce ed efficiente, grazie al processore Snapdragon 860.

-58€ sullo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G: dotato di display da 6,55 pollici FHD AMOLED, questo smartphone è efficiente e veloce, grazie al processore octa-core Snapdragon 778G. Ha una RAM da 8 GB e una memoria esterna molto ampia, da 128 GB. Infine, è dotato di un sistema a tripla fotocamera posteriore, da 64, 8 e 5 MP, oltre a una fotocamera frontale da 20 MP.

-58€ sul robot aspirapolvere IMILAB V1 di Xiaomi: perfetto per pulire ogni angolo della casa, questo robot aspirapolvere svolge 3 funzioni in un unico dispositivo. Infatti, strofina, spazza e aspira per eliminare ogni traccia di polvere e di sporco. È provvisto di doppio serbatoio, uno per l'acqua da 250 ml e uno per la polvere da 300 ml. Infine, è dotato di sistema di mappatura e si può gestire mediante app dedicata.

-56€ sull'aspirapolvere senza fili Dreame H11 di Xiaomi: perfetto per aspirare non solo la polvere, ma anche i peli di animali, Dreame H11 da 170 W è un dispositivo potente ed efficiente. Si tratta di un'aspirapolvere smart, senza fili e senza sacco, dotata di un sistema a doppio serbatoio, uno per l'acqua pulita, da 0,9 litri, e uno per quella sporca, da 0,5 litri. Infine, sfrutta la tecnologia autopulente per tenere sempre igienizzati i tubi e la spazzola.

-54€ sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Pro: performante e veloce, questo smartphone Xiaomi è ottimo per qualsiasi utilizzo. Ha un display AMOLED da 6,67 pollici, una RAM da 6 GB e una memoria esterna da 128 GB. In più, è provvisto di un sistema a quattro fotocamere posteriori, con camera principale da ben 108 MP. Infine, monta un processore ultra veloce octa-core.

-20€ sulla friggitrice ad aria XIAOMI Mi Smart: perfetta per cucinare pietanze gustose utilizzando pochissimo olio, questa friggitrice ad aria smart ha una potenza di 1500 W e un cestello con capienza da 3,5 litri, ideale per due persone. In più, è anche programmabile e dotata di timer, utile a regolare i tempi di cottura senza doversi preoccupare di spegnere manualmente il dispositivo.

-15€ sugli auricolari Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 3 Pro: pratici e semplici da portare sempre con sé, gli auricolari Xiaomi si collegano al cellulare o al computer tramite Bluetooth. Garantiscono un tempo di riproduzione pari a ben 6 ore e assicurano un'esperienza di ascolto ottimale.