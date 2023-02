Tech Week eBay: fino al 50% di sconto su TV, PC, smartphone e dispositivi di ultima generazione La Tech Week di eBay prosegue con sconti fino al 50% su tutti i prodotti di elettronica. Tra i prodotti in offerta troverete smart TV, PC, smartwatch, iPhone e dispositivi di ultima generazione.

La Tech Week di eBay prosegue con sconti fino al 50% su tutti i prodotti di elettronica. Tra le offerte più vantaggiose ci sono sicuramente le smart TV Ultra HD come quelle Samsung o LG, i Notebook Lenovo, smartphone android e iPhone 14, console come la PS5 e dispositivi sportivi come gli sportwatch. Di seguito una selezione delle offerte imperdibili disponibili per la Tech Week di eBay.

Le 12 migliori offerte tech fino al 50% di sconto

-50% di sconto sulla TV Samsung UE55AU7170UXZT Crystal 55 " Ultra HD 4K Smart HDR Tizen: questo televisore da 55 pollici è uno degli ultimi modelli in casa Samsung e infatti possiede una tecnologia di immagine visiva senza precedenti che può contare sul software PurColor per un'esperienza di visione più immersiva. Schermo in Ultra HD 4k che non teme rivali. Grazie all'impianto sonoro di ultima generazione vi sembrerà di essere al cinema.

-43% di sconto sulla TV LG 55UQ75006LF 55 " Ultra HD 4K Smart HDR webOS: punta tantissimo sul processore a5 di quinta generazione, che migliora l'esperienza attraverso un'accurata elaborazione delle immagini e del suono. Grazie alla particolare AI di cui è dotato, convertirà immagini di bassa qualità in HD. Inoltre, la tv dispone del sistema webOS 22, che imparate le proprie preferenze, vi consiglierà i contenuti più affini ai vostri gusti.

–43% di sconto sulla TV QLED Hisense 50E77HQ 50 " Ultra HD 4K Smart HDR VIDAA: gode della tecnologia Quantum Dot Colour che migliora la resa delle immagini ed esprime una visione più realistica e intensa grazie al miliardo di sfumature diverse per ogni colore. I dettagli e le colorazioni sono migliorate dal Dolby Vision, che esalta tutti i tipi di riproduzione, facendovi sentire come al cinema. Questo tipo di esperienza aumenta di immersività attraverso un sistema audio virtualizzato, per il quale avrete la sensazione di sentire il suono dall'alto, proprio come quando vedete i film nelle sale.

-38% di sconto sulla PLAYSTATION 5 PS5 CONSOLE 825GB DIGITAL EDITION White: grazie alla memoria intera da 850GB avrete tutto lo spazio necessario per potrete scaricare direttamente dallo store online i vostri videogiochi preferiti senza dover più necessariamente ricorrere alle copie fisiche dei giochi. La console possiede maggiore velocità tramite l'uso della CPU octa-core con frequenza di 3,5 GHz, la quale unita alla veloce SSD con larghezza di banda di ben 5,5 GB/s, permette di giocare con tempi di caricamento minimi e raggiungendo prestazioni più alte.

-34% di sconto sul Samsung Galaxy S22 5G 6,1” 8+256GB SM-S901 PHANTOM BLACK: grazie alla fotocamera permette di immortalare i momenti più significativi anche che notte o con scarsa luminosità. La fotocamera principale da 50 MP, un teleobiettivo da 10 MP e una ultrawide da 12 MP, più una selfie camera da 10 MP, garantiscono tutte immagini nitide con qualsiasi luce. Inoltre, la batteria è più compatta così da rendere lo smartphone più leggero, senza perdere di autonomia e la ricarica rapida da 45 Watt. In aggiunta, per velocizzare le vostre operazioni intervengono la memoria RAM da 8 GB e il processore a 4nm Exynos 2200.

-34% di sconto sul Notebook Lenovo IdeaPad 3 15IML05 15.6" Core i3 RAM 8GB SSD 256GB 81WB0155IX: dotato di processore Intel di undicesima generazione permette di velocizzare le operazioni, in unione alla memoria RAM da 8 GB. Inoltre, questo PC è dotato di cornici laterali molto strette, tali da garantire una migliore risoluzione se siete gamer, senza incappare in problemi di latenza, grazie anche alla scheda grafica dedicata di Intel UHD.

-25% di sconto sul Notebook Asus F515EA-EJ2117W 15.6" Core i5 RAM 8GB SSD 512GB Silver 90NB0TY2-M0: può vantare un display NanoEdge senza cornici, il che migliora l'esperienza visiva offrendo un incredibile supporto a qualsiasi immagine visualizzata sullo schermo. Inoltre, il PC gode di un design a doppio storage per offrirvi i vantaggi di prestazioni di dati superveloci e una grande capacità di archiviazione, così da consentire alle applicazioni di caricarsi più velocemente, ciò tramite tecnologia Intel Optane Memory.

-24% di sconto sull'iPhone 14 5G 128GB NERO Midnight MPUF3: godetevi il massimo che può offrirvi Apple con il nuovissimo sistema operativo iOS16. Questo permette di personalizzare come più volete la schermata di blocco, portando in primo piano le notifiche che considerate più importanti. Approfittate della nuova fotocamera che ha una modalità cinema tale da poter scattare foto perfette anche di notte e girare video in 4K a 24 fps, ovvero con lo standard hollywoodiano. Inoltre, il nuovo processore A15 Bionic permette di migliorare ulteriormente la velocità di calcolo e di trasferimento dati e non impatta sulla nuova batteria, la quale dura più di un giorno intero.

-20% di sconto sul Notebook HP Victus by HP 15-fb0014n 15.6" Ryzen 5 RAM 16GB SSD 512GB: se cercate un portatile da gaming, vi suggeriamo questo HP Victus. La potenza da sfruttare per i videogame è data dal processore AMD Ryzen, il quale è dotato di una grande capacità di memoria tale da aumentare le prestazioni di gioco. In aggiunta, la scheda video è una delle più potenti create da Nvidia, ovvero una GeForce da 4 GB, in grado di raggiungere una risoluzione di 1920 x 1080 e un ampio angolo di visuale a 178°, così da ottenere immagini sempre limpide e quindi aumentare le performance di gioco.

-20% di sconto sull'Apple Watch Series 8 GPS 41mm Cassa Alluminio + Cinturino Sport Mezzanotte Regular: se cercate un orologio smart adatto all'allenamento ma anche per un uso non sportivo, vi consigliamo questo smartwatch di Apple. Infatti, potrete contare su un sensore in grado di rilevare le funzioni del cuore, del sonno e persino la saturazione di ossigeno del sangue. Inoltre, le caratteristiche che più vi faranno piacere nell'acquisto di questo dispositivo sono la sua leggerezza e la sua resistenza, date dall'uso dell'alluminio per la cassa da 41mm e dall'uso del cinturino Sport, leggero e traspirante.

-20% di sconto sul Blackview R3 Smartwatch,Orologio Fitness con Contapassi Saturimetro: ha una batteria da 220 mAh con la ricarica rapida e un'autonomia che arriva anche a 10 giorni di uso ininterrotto, oppure in standby fino a un mese. Inoltre, il dispositivo gode di un'ampia compatibilità che gli permette di spaziare con vari sistemi operativi: Android 5.0; iOS 9.0. Questo consente di leggere le notifiche sullo schermo touchscreen da 1,3 pollici, sul quale poter monitorare anche le funzioni vitali, collegandovi con diversi smartphone.

-19% di sconto sull'iPhone 11 128GB ITALIA White LTE: ha una fotocamera dotata di grandangolo che l'ultra-grandangolo da 12 MP, così da ottenere una messa a fuoco automatica e un'inquadratura ampia per cogliere tutti i dettagli dei panorami e degli scorci. Anche i video sono migliori, grazie alla risoluzione in 4K fino a 60 fps, per aumentare la nitidezza con qualsiasi luce. Il chip A13 Bionic fa il suo lavoro alla perfezione, permettendovi di velocizzare le azioni senza impattare sulla batteria, la quale dura a lungo. Inoltre, la ricarica veloce consente di ricaricare l'iPhone in appena 30 minuti fino al 50%, mettendovi in condizione di essere sempre operativi.