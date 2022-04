Tech Week di eBay: fino all’80% di sconto su smartphone, notebook e accessori Ecco per voi 15 offerte con sconti fino al 80% su smartphone, notebook e accessori tech che potete trovare su eBay in occasione della Tech Week: prodotti Apple, Lenovo, Samsung e Xiaomi da non lasciarsi sfuggire.

La Tech Week su eBay è iniziata: smartphone, notebook e tanti altri dispositivi inclusi gli accessori sono in offerta con sconti fino al 77%.

Se avevate in mente di sostituire uno dei vostri dispositivi, questo è il momento giusto per acquistare un modello dalle alte prestazioni ad un prezzo vantaggioso.

Le migliori offerte della Tech Week eBay

Abbiamo selezionato per voi le 15 migliori offerte eBay: tra gli altri, troverete smartphone come l'iPhone 11 Apple o il Samsung Galaxy A12, notebook come il Samsung Galaxy Book o il Lenovo Ideapad 3, lo smartwatch Huawei Watch Fit mini, l'assistente vocale Google Nest e poi degli auricolari, una stampante laser e un hard disk esterno.

-80% di sconto sullo smartphone Asus Zenfone Max M1: con un display da 5,5 pollici con risoluzione da 1440 x 720 pixel, doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel e una batteria da 4000 mAh che garantisce un'autonomia di diverse ore, questo smartphone Asus dual sim offre ottime prestazioni ad un prezzo contenuto. Il sistema operativo è Android, mentre la memoria interna è da 16 GB – espandibile con MicroSD fino a 256 GB – e la RAM da 2GB.

-63% di sconto sullo smartphone Motorola Moto E7 Power: fino a due giorni di autonomia con una sola ricarica grazie alla batteria da 5000 mAh è quanto promette questo smartphone Motorola dual sim, caratterizzato da un display da 6,5 pollici con risoluzione da 1600 x 720 pixel, una memoria interna espandibile da 64 GB e una RAM da 4 GB, oltre che da una doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel dotata di messa a fuoco rapida. Il sistema operativo è Android 10.0.

-50% di sconto sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11: il sensore di impronte digitali e lo sblocco facciale AI con intelligenza artificiale garantiscono la massima sicurezza, mentre il display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione da 2400 x 1080 pixel e la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida assicurano prestazioni elevate. In più, questo smartphone Xiaomi dual sim ha ben quattro fotocamere posteriori, una memoria interna espandibile da 128 GB e una RAM da 4 GB.

-45% di sconto sullo smartphone Apple iPhone 11 128GB: la principale caratteristica che differenzia questo iPhone dual sim dai modelli precedenti è la doppia fotocamera posteriore, che consente di scattare foto in alta risoluzione e registrare video in 4K, anche quando c'è poca luce grazie alla modalità notte. Con una memoria interna da 128 GB, ha un display LCD Liquid Retina da 6,1 pollici, una batteria da 3110 mAh ed è resistente all'acqua. Il sistema operativo è iOS.

-45% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A12: l'ultimo smartphone della nostra selezione è di Samsung, anch'esso dual sim e con quattro fotocamere posteriori da 48 megapixel che consentono di scattare foto e registrare video in alta risoluzione. Con sistema operativo Android 10, ha un ampio display HD+ da 6,5 pollici con risoluzione da 1560 x 720 pixel, memoria interna da 128 GB e RAM da 4 GB. La batteria è invece da 5000 mAh ed è dotata di funzione ricarica rapida.

-40% di sconto sulla stampante laser Xerox B235: stampante, copiatrice, scanner e fax tutto in uno, la stampante Xerox è caratterizzata da una tecnologia laser che garantisce una stampa precisa e senza sbavature con una risoluzione fino a 600 x 600 dpi. Compatibile con tutti i principali sistemi operativi, supporta diversi tipi di carta e cartoncino, compresa la carta lucida, le etichette e le buste, purché in formato A4, è facile da controllare grazie al display touch laterale ed ha una memoria base di 512 MB.

-40% di sconto sull'hard disk esterno Toshiba Canvio Basics: compatto e sottile, questo hard disk esterno è perfetto da tenere sulla scrivania o da portare con sé per avere i propri file sempre a portata di mano. Ha una capacità di 2 terabyte, porte USB 3.0 che gli permettono di collegarsi a diversi tipi di dispositivi ed è pronto all'uso con Microsoft Windows perché non ha bisogno di installazione software. Compatibile anche con dispositivi 2.0, assicura una velocità di trasferimento massima di 5 Gbps.

-35% di sconto sul notebook HP 250 G8: processore Intel Core i7 Quad Core, schermo WLED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e memoria interna da 256 GB caratterizzano questo notebook HP, dotato inoltre di fotocamera con tecnologia HP TrueVision HD e batteria agli ioni di litio. Con connettività Bluetooth 5.0, interfacce USB, USB-C, HDMI e LAN e lettore di schede di memoria, ha sistema operativo Windows 10 Home e una RAM da 8 GB.

-32% di sconto sul notebook Samsung Galaxy Book: schermo FHD LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel anche per questo notebook Samsung, con sistema operativo Windows 11 Home, processore Intel Core i5 Quad Core, memoria interna espandibile da 256 GB e RAM da 8 GB. Con due microfoni digitali integrati e il sistema audio Dolby Atmos, ha interfacce USB, USB-C, HDMI e LAN oltre che il lettore di schede di memoria.

-32% di sconto sull'assistente vocale Google Nest: un'elevata qualità audio e un suono nitido con bassi profondi caratterizza l'assistente vocale Google Nest, un dispositivo interamente controllabile tramite la propria voce. Si può far partire la musica, leggere le ultime notizie, consultare il meteo o impostare un timer, tutto semplicemente chiedendolo all'assistente. Il design sottile e i colori neutri lo rendono inoltre adatto a qualsiasi ambiente della casa, dalla cucina alle stanze da letto.

-30% di sconto sul notebook Lenovo Thinkbook 15 G2: con una capacità di memoria interna di ben 512 GB, questo notebook Lenovo ha una RAM da 8 GB, uno schermo LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel e un processore Intel Core i7 Quad Core. Il lettore di impronte digitali assicura la massima sicurezza, le interfacce USB, USB-C, HDMI e LAN e il lettore di schede di memoria 4 in 1 lo rendono compatibile con più dispositivi. Il sistema operativo è Windows 11 Pro.

-30% di sconto sullo smartwatch Huawei Watch Fit mini: design classico ma prestazioni moderne per lo smartwatch Huawei, con cinturino in pelle e display touchscreen AMOLED FullView da 1,47 pollici. Perfetto per tenere traccia dei propri allenamenti ma anche come contapassi e contacalorie, grazie alla tecnologia TruSleep 2.0 può monitorare gli stati del sonno inviando consigli su come migliorarne la qualità. Offre inoltre il monitoraggio costante della frequenza cardiaca, della saturazione di ossigeno nel sangue e dei livelli di stress.

-21% di sconto sul notebook Lenovo Ideapad 3: anche il secondo notebook Lenovo della nostra selezione ha una memoria interna da 512 GB, una RAM da 8 GB e uno schermo LED da 15,6 pollici con risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel, ma a differenza del modello precedentemente descritto è dotato di processore AMD Ryzen 5 Quad Core e sistema operativo Windows 11 Home. Anche in questo caso sono tuttavia presenti il lettore di impronte digitali, le interfacce USB, USB-C, HDMI e LAN e il lettore di schede di memoria 4 in 1.

-21% di sconto sul notebook Asus Vivobook F515: come la maggior parte dei notebook, anche questo modello Asus ha uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 pixel, ma in questo caso la tecnologia NanoEdge rende il display ancora più esteso, perfetto per un'esperienza immersiva durante il lavoro o il gioco. La memoria interna è da 512 GB, la RAM da 8 GB, il processore è Intel Core i5 Quad Core e il sistema operativo Windows 11 Home. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, le interfacce USB, USB-C e HDMI e il lettore di schede di memoria.

-20% di sconto sugli auricolari Xiaomi Redmi Buds 3: questi auricolari in ear Xiaomi sono senza fili, perfetti per ascoltare musica quando si fa sport ma anche in qualsiasi altro momento della giornata, ad esempio mentre si va al lavoro o a scuola. La tecnologia Bluetooth 5.2 permette di collegarli facilmente allo smartphone o al pc, mentre la batteria garantisce fino a 5 ore di ascolto continuo. Dotati di custodia di ricarica, sono resistenti all'acqua con certificazione IPX5.