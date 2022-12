Regali di Natale: fino al 40% di sconto su smartphone Xiaomi e iPhone su eBay Per il Natale 2022, ecco le migliori offerte eBay su smartphone Xiaomi e Apple, nuovi e ricondizionati: il Redmi Note 11, l’iPhone 12, 12 mini, SE e non solo, in sconto fino al 40%.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Se siete in cerca di un regalo di Natale di sicuro effetto, da fare a una persona speciale o, perché no?, a voi stessi, potreste puntare su uno smartphone nuovo o ricondizionato. Proprio in vista del giorno più magico dell'anno, il noto market place eBay offre una serie di promozioni da non perdere su device Xiaomi e Apple, scontati fino al 40%.

In più, fino alle 23:59 del 25 dicembre 2022, eBay ti permette di usufruire di un coupon del 15% sui dispositivi Xiaomi. Per approfittarne, dovrai soltanto digitare il codice XIAOMIDAYSDIC22 direttamente a carrello, prima della fase di pagamento. Lo sconto è utilizzabile un'unica volta, per un risparmio massimo di 50€.

Di seguito, vi presentiamo le offerte di Natale eBay più vantaggiose su smartphone Xiaomi e Apple, disponibili anche ricondizionati per un ulteriore risparmio: il Redmi Note 11 Pro Plus da 128 o 256 GB, l'iPhone 12, 12 mini o SE e tantissimo altro ancora.

Sconto di Natale eBay su smartphone Xiaomi

Ma quali sono le offerte più vantaggiose sugli smartphone Xiaomi? Ecco una selezione dei dispositivi più efficienti e veloci, che eBay propone in sconto del 15% con coupon dedicato, per un risparmio fino a 50 € su articoli nuovi: dal Redmi Note Pro Plus da 128 GB al Redmi Note 11, passando per l'11 Pro.

-15% (-50 €) sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus da 128 GB: provvisto di RAM da 6 GB, questo smartphone si presenta veloce ed efficiente, grazie anche al processore octa-core, con frequenza di aggiornamento fino a 2,5 GHz. Ha un display da 6,67 pollici con risoluzione massima da 2400 x 1080 MP e un sistema di fotocamere da 108, 8 e 2 MP.

-15% (-50 €) sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus da 256 GB: con una RAM da 8 GB e una memoria esterna espandibile, questo smartphone consente di archiviare tantissimi file e foto, senza doversi preoccupare dello spazio occupato. Presenta uno schermo AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e risoluzione pari a 2400×1080 pixels.

-15% (-50 €) sullo Redmi Note 11 Pro Plus 5G di Xiaomi: provvisto di RAM da 8 GB e memoria esterna da 128 GB, questo dispositivo non è soltanto efficiente, ma anche esteticamente curato. In più, è dotato di una fotocamera principale di tipo professionale, da 108 MP, e dal processore MediaTek Dimensione 920, ultra performante.

-15% (-43 €) sullo Xiaomi Redmi Note 11 Pro da 128 GB: provvisto di una fotocamera principale da 108 MP, questo dispositivo consente di scattare foto nitide e di elevata qualità, sia di giorno che in condizioni di scarsa luminosità. È provvisto di display FHD+ di tipo AMOLED da 6,67 pollici.

-15% (-34 €) sullo Xiaomi Redmi Note da 128 GB: provvisto di RAM da 6 GB e memoria esterna espandibile, questo smartphone è potente e veloce grazie al processore 6nm Snapdragon 680. In più, presenta un design elegante e un sistema quad camera, per scattare foto di livello professionale.

Offerte eBay fino al 41% su iPhone nuovi e ricondizionati

Ma le offerte di Natale eBay sugli smartphone non sono terminate. Di seguito, infatti, troverete le promozioni da non perdere sui dispositivi mobili Apple: iPhone 12 mini, 12 Pro, SE o 11, sia nuovi che ricondizionati certificati.

-41% (-124 €) sull'iPhone SE ricondizionato (2020): provvisto di RAM da 3 GB e memoria esterna da 64 GB, questo smartphone Apple è un ricondizionato certificato, classificato di grado "buono". Infatti, ha superato numerosi test di funzionamento e presenta pochissimi segni di usura esterna. Ha uno schermo da 4,7 pollici e una fotocamera da 12 MP.

-40% (-433 €) sull'iPhone 12 Pro da 256 GB ricondizionato: ricondizionato di grado "buono", questo dispositivo Apple presenta uno schermo da 6,1 pollici. Ha superato tutti i test di funzionamento e, pertanto, è veloce e potente. In più, consente di scattare foto professionali e girare video in 4K.

-33% (-222 €) sull'iPhone 12 mini da 64 GB rigenerato: dal design maneggevole ed elegante, questo smartphone racchiude tutta la potenza dei dispositivi Apple in un formato ridotto. È un device rigenerato di grado buono e, come tale, presenta segni di usura poco visibili, ma risulta perfettamente funzionante ed è coperto da garanzia di 12 mesi.

-20% (-200 €) sull'iPhone 12 5G nuovo da 128 GB: dal design elegante e iconico, questo dispositivo Apple è disponibile nel colore "black". Monta il processore ultra veloce A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione e ha un display Super Retina XDR OLED all‑screen da 6,1 pollici.

-17% (-110 €) sull'iPhone 11 da 64GB nuovo: potente, veloce e di design, questo smartphone Apple racchiude in sé tantissime caratteristiche. Infatti, oltre a montare un processore ultra veloce, è dotato anche di sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultragrandangolo da 12 MP, e consente di girare video con risoluzione fino a 4K a 60 fps.