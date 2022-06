Pulizie estive: fino a 500€ di sconto su aspirapolvere, robot aspirapolvere e altri dispositivi Per le pulizie estive vi proponiamo le offerte più vantaggiose su robot aspirapolvere, lavapavimenti e altri dispositivi, con sconti fino a 500€: il Roomba i7+, il Braava jet m6 e molti altri elettrodomestici.

Con l'arrivo del caldo, la polvere è sempre dietro l'angolo e le pulizie estive diventano un'attività prioritaria. Per facilitarvi questo compito, però, vi suggeriamo di ricorrere a elettrodomestici come aspirapolvere, robot, scope elettriche e lavavetri, utili a prevenire e contrastare la formazione di sporco.

Per consentirvi di acquistare il device più adatto alle vostre esigenze senza dover spendere troppo, vi proponiamo le migliori offerte su iRobot, lavapavimenti, lavavetri e aspirapolvere, disponibili su Amazon o sullo store ufficiale Roomba, con sconti fino a 500€.

Sconti fino a 500€ su elettrodomestici per le pulizie estive

Ma quali sono gli sconti più vantaggiosi su elettrodomestici per le pulizie estive?

Di seguito, troverete una selezione delle offerte più convenienti su aspirapolvere, robot aspirapolvere e altri dispositivi delle migliori marche: Roomba, Hoover, Philips, Rowenta e molte altre, con sconti fino a 500€.

-500€ sul kit Roomba j7+ e Braava jet m6: questo set di robot aspirapolvere e lavapavimenti è perfetto per tenere le superfici sempre brillanti e igienizzate. In particolare, l'iRoomba j7+ sfrutta la tecnologia PrecisionVision per identificare gli ostacoli e agire anche negli angoli più difficili della casa, mentre il Braava jet m6 elimina anche le macchie più ostinate. Una combo unica per avere casa sempre pulita con il minimo sforzo.

-470€ sul robot aspirapolvere iRobot Roomba 981: ideale per eliminare sporco, detriti e peli di animali domestici, questo robot aspirapolvere è dotato di navigazione VSLAM, un sistema di mappatura della casa, utile a seguire un percorso di pulizia ordinato. In più, prevede anche una tecnologia di ricarica autonoma.

-300€ sul robot aspirapolvere Roomba i7+: perfetto per eliminare peli, polvere e sporco, questo robot possiede un sistema di pulizia a 3 stadi AeroForce, doppie spazzole in gomma multisuperficie e un'elevata potenza d'aspirazione. In più, è dotato del sistema di svuotamento automatico dei sacchetti Clean Base e di quello di mappatura delle superfici, utile ad assicurare una pulizia accurata.

-200€ sul robot lavapavimenti Braava jet M6: è perfetto per aree ampie della casa e segue uno schema di pulizia efficiente e sistematico quando naviga intorno a mobili, tappeti e altri ostacoli. Grazie al sistema Imprint™, conosce e ricorda tutte le stanze della casa e ti consente di decidere quali pulire e quando pulirle. È compatibile con Amazon Alexa e l'Assistente Google.

-150€ sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i3+552: perfetto per rimuovere lo sporco più ostinato, questo robot aspirapolvere è dotato di tecnologia smart di mappatura della casa, utile a trattare le superfici senza tralasciare alcuna zona. In più, è provvisto anche del sistema di pulizia autonoma Clean Base, dove trasferisce automaticamente i rifiuti raccolti quando il serbatoio è pieno.

-128€ sull'aspirapolvere senza sacco Rowenta RO4871: con una capacità pari a 2,5 litri e una potenza di 550 W, questo aspirapolvere senza sacco elimina la polvere e lo sporco in pochissimo tempo. In più, possiede un design maneggevole e compatto e un sistema di aspirazione ciclonico, che assicura prestazioni elevate. Infine, include anche la spazzola Easy Brush, per pulire mobili, superfici delicate e aree difficili.

-110€ sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Ultenic T10: efficiente e funzionale, questo robot aspirapolvere e lavapavimenti è provvisto di base autosvuotante e sistema automatico di ricarica. Ha una capacità di ben 4,3 litri, una potenza di aspirazione di 3000 Pa e 4 livelli di intensità del flusso d'acqua.

-90€ sull'aspirapolvere senza sacco XB2125/09 di Philips: potente ed efficiente, questo aspirapolvere senza sacco è dotato di spazzola multiuso e sistema di filtraggio Super Clean Air, in grado di catturare il 99,9% delle particelle di sporco. In più, sfrutta la tecnologia ciclonica per separare polvere e aria e assicurare il massimo della pulizia.

-80€ sulla scopa elettrica Hoover H-FREE 100 HF122PTA 011: pensata per chi possiede animali domestici, questa scopa elettrica elimina polvere, sporco e peli. Infatti, è integrata con una mini turbo spazzola e una spazzola con luci a LED, ottima per illuminare anche gli spazi più bui. Infine, include anche un pennello per le superfici delicate e una bocchetta per fessure.

-50€ sul robot lavavetri di Cleaner Spire BT200 Prixton: adatto a finestre, tavoli, superfici lisce e pareti, questo dispositivo lavavetri è comodo ed efficiente. È dotato di sensori anti-caduta e rilevatori per bordi, per una pulizia sicura ed efficace. In più, può anche essere programmato da remoto, mediante telecomando o smartphone.