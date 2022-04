Offerte Tech di Primavera: fino al 60% di sconto su smartphone, smart tv e accessori su Amazon e eBay Su Amazon sono arrivate le Offerte di Primavera: ecco 10 prodotti tech tra smart tv, smartphone e accessori con sconti fino al 60%.

Fino al 13 aprile su Amazon e eBay ci sono le Offerte di Primavera, con tantissimi prodotti scontati. Tra le categorie coinvolte c'è anche quella tech, per cui sul noto e-commerce potete trovare smartphone, smart tv e tanti accessori a prezzi imperdibili.

Su alcuni prodotti, inoltre, le promozioni sono anche maggiori, e possono arrivare fino al 60% di sconto: un'ottima occasione per aggiornare la propria collezione tecnologica con dispositivi di ultima generazione.

Le migliori Offerte di Primavera tech su Amazon

Tra i 7 prodotti tech che abbiamo selezionato per voi troverete la smart tv LG NanoCell, lo smartphone Samsung Galaxy Z Flip3, gli auricolari Huawei Freebuds Pro e ancora speaker Bluetooth, smartwatch e powerbank, tutto con sconti fino al 60%.

-60% di sconto sullo Speaker Wireless Pump SBS: piccolo e maneggevole, facile da trasportare grazie al pratico laccio, questo speaker è perfetto per ascoltare musica in tantissime occasioni. Offre infatti diverse modalità di ascolto: può essere collegato allo smartphone in modalità wireless, ad un lettore tramite cavo AUX o ancora può essere inserita una TF Card nello slot SD o una chiavetta nella porta USB. La potenza da 6W assicura un suono nitido e potente, la batteria da 1200 mAh garantisce invece fino a 3 ore e mezza di ascolto continuo.

-50% di sconto sullo Smartwatch Huawei Watch GT 2: un display 3D curvo e ultrasottile da 1,2 pollici caratterizza questo smartwatch, l'ideale per chi vuole tenersi in forma. Offre infatti ben 15 modalità di allenamento con corsi preinstallati di diverso livello, adatti sia ai principianti che ai più esperti, e fornisce dati sull'allenamento in tempo reale. Non solo: monitora il sonno, i livelli di stress, i passi giornalieri e le calorie bruciate. Grazie alla tecnologia per il risparmio energetico intelligente, inoltre, la batteria dura fino a una settimana con una sola carica.

-50% di sconto sul Powerbank da 2000 mAh di Uniqo: adatto a ricaricare diversi tipi di dispositivi, dallo smartphone al tablet agli auricolari, questo powerbank ha una capacità di 20000 mAh che assicura fino a 8 ricariche di uno smartphone con una batteria da 2500 mAh. Può inoltre ricaricare due dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte USB, una dedicata alla carica standard e una a quella rapida, per avere il 100% di batteria in soli 60 minuti. Il cavo di ricarica incluso nella confezione alimenta il powerbank una volta esaurita la carica, il cui livello è indicato dai 4 led laterali.

-46% di sconto sulla Smart TV LG NanoCell 43": colori vividi e immagini nitide sono assicurati dalla tecnologia di questa smart TV, che alla risoluzione Real 4K unisce la tecnologia Nano sviluppata da LG e un processore Quad Core 4K. Lo schermo da 43 pollici è perfetto per vedere film e serie tv da scegliere su una delle piattaforme di streaming compatibili (Apple TV, Disney+, Netflix e LG Channels) ma anche per immergersi nelle atmosfere dei videogiochi. La tv può inoltre essere controllata tramite Alexa o Google Assistant e collegata ad altri dispositivi tramite Bluetooth.

-44% di sconto sugli Auricolari Huawei FreeBuds Pro: grazie alla cancellazione intelligente del rumore e al sistema a tre microfoni questi auricolari in ear consentono di ascoltare musica o effettuare chiamate anche fuori casa senza che l'audio ne risenta. Hanno inoltre una batteria che assicura fino a 8 ore di ascolto, che arrivano a 36 se si utilizza la custodia di ricarica. La connessione Dual Device consente di associarli a due dispositivi contemporaneamente, passando dall'uno all'altro con un tocco, i sensori di pressione presenti sugli auricolari permettono di controllarli con facilità.

-41% di sconto sulla Smart TV Philips 55PUS7506/12: 55 pollici per lo schermo di questa smart TV, con risoluzione UltraHD HDR che permette di vivere un'esperienza immersiva, complici i sistemi Dolby Vision e Dolby Atmos che garantiscono immagini e suoni come al cinema. Il processore Philips P5 rende poi i movimenti estremamente fluidi, rendendo la TV perfetta per giocare ai videogiochi in alta definizione. Grazie al sistema operativo SAPHI la navigazione è facile e veloce, così come l'accesso a diverse app di streaming come Netflix o Youtube.

-37% di sconto sullo Smartwatch Samsung Galaxy Watch 4: orologio e fitness tracker, questo smartwatch può essere utilizzato per monitorare l'attività fisica quotidiana, le calorie bruciate durante un allenamento o tracciare il percorso fatto durante una corsa, ma anche per tenere traccia delle fasi e della qualità del sonno e per monitorare l'ECG o la pressione sanguigna in tempo reale. Permette inoltre di conoscere la propria composizione corporea, ovvero le percentuali di muscoli, acqua e grasso presenti nel proprio corpo, utili per stabilire diversi obiettivi di fitness.

Le migliori offerte tech di primavera su eBay

Tra i prodotti tech selezionati troverete smartphone, smartband e tablet di Xiaomi. Sui quali, sarà possibile applicare un coupon di sconto del 15% usando il codice ITMIFEST22 al momento dell'acquisto. Vediamo quali sono le migliori offerte selezionate per voi.

-30% di sconto sullo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE: il più sottile e leggero tra i modelli Xiaomi, questo smartphone ha un ampio display AMOLED da 6,55 pollici con uno spessore di soli 1,88 mm che assicura immagini nitide e colori brillanti e una tripla fotocamera da 64 megapixel che permette di scattare foto e registrare video in alta definizione, anche di notte. Dual sim e dotato di connettività 5G, ha una memoria interna da 128GB e una batteria da 4250 mAh che consente un utilizzo prolungato. Il sistema operativo è Miui 12.

-15% di sconto su Xiaomi Mi Band 6 Smart Fitness: tra i più apprezzati smartband con commercio, è la soluzione perfetta per chi cerca un compromesso tra lo smartwatch e un modello ideale per chi fa tanto sport. Ha un display a colori IPS da 0,96 pollici, cinturino morbido sostituibile. È impermeabile e supporta la frequenza cardiaca dinamica e il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue.

-15% di sconto su Xiaomi Monitor IPS 27 pollici: design elegante, schermo senza bordi su 3 lati per offrire un'esperienza visiva coinvolgente, offre dettagli dell'immagine chiari e realistici e un angolo di visione di 178°. Ultrasottile con soli 7,5 mm di spessore.

-15% di sconto su Xiaomi Pad 5 Tablet 6+256GB: tablet da 11 pollici, sottile e ultraleggero nonostante le dimensioni. Il suo punto di forza è senza dubbio lo schermo open ricco di colori e luminoso, ideale per la riproduzione di giochi o film. È dotato di ben due fotocamere rispettivamente da 13MP posteriore e 8MP anteriore.