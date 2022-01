Offerte su eBay: fino a 420€ di sconto su iPhone ricondizionati e nuovi Come acquistare iPhone in offerta? Ecco le migliori promozioni di eBay sugli smartphone Apple, nuovi o ricondizionati, con sconti fino a 420€: 12, 11 Pro, XR, 8 Plus e tanti altri, tutti ad un prezzo vantaggioso.

Il periodo dei saldi invernali è finalmente arrivato. Quale momento più adatto, dunque, per acquistare un iPhone, rigenerato o nuovo, a un prezzo vantaggioso?

Per aiutarvi a scovare le offerte più convenienti, abbiamo selezionato le migliori promozioni di eBay sugli smartphone Apple, nuovi o ricondizionati, da 64 fino 256 GB, con sconti fino a 420€: 12, 11 Pro, XR, 8 Plus e tanti altri tra cui dover soltanto scegliere.

Sconti eBay fino a 420€ su iPhone rigenerati e nuovi

Se avete intenzione di approfittare dei saldi e regalare o regalarvi un melafonino, vi proponiamo di seguito le migliori promozioni del noto market place eBay su iPhone rigenerati e nuovi.

Dal modello più – il 12 o l'11 Pro – a quello meno recente, dal nuovo al ricondizionato A++: tante offerte e sconti per acquistare lo smartphone Apple senza dover spendere una fortuna.

-420€ su iPhone 11 da 64 GB: questo smartphone è tra i top di gamma del marchio Apple. Dotato di doppia fotocamera da 12 MP, consente di filmare video nitidi in 4K a 60 fps. Grazie alla batteria duratura e al chip di ultima generazione è in grado di regalare un'esperienza unica di utilizzo.

-216€ su iPhone11 PRO ricondizionato da 64 GB: questo cellulare Apple grado A+ color oro, con garanzia da 12 mesi, presenta micrograffi quasi invisibili ed è uno tra i migliori smartphone in commercio, grazie alla tripla fotocamera da 12 MP, al chip ultra veloce e al modulo LTE 4G che permette un'ottima esperienza di navigazione.

-189€ su iPhone XR da 128GB: dotato di fotocamera doppia da 12 MP, chip veloce A12 Bionic e un display super retina HD da 6.1", questo cellulare Apple, nuovo, offre il massimo delle prestazioni e la possibilità di scattare foto nitide e girare video in 4K senza preoccuparsi della capacità di memoria del dispositivo.

-100€ su iPhone 12 mini 5G da 64GB: il più piccolo e maneggevole tra i cellulari della casa di Cupertino, questo smartphone di ultima generazione è dotato di super Retina XDR OLED all‑screen e una doppia fotocamera da 12 MP. Inoltre, offre una velocità di navigazione massima grazie al sistema 5G integrato.

-82€ su iPhone 12 rigenerato da 128 GB: si tratta di un cellulare Apple pari al nuovo, con grado A++, ma ad un prezzo più conveniente. Dotato di una scocca nera priva di segni, questo smartphone rigenerato è garantito 12 mesi e ha superato più di 50 test di funzionamento, per offrire il massimo in termini di prestazioni e affidabilità.

-88 su iPhone 8 Plus ricondizionato da 256 GB: questo cellulare ricondizionato, con capacità di memoria davvero ampia e grado A++, presenta una serie di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere, come le fotocamere da 12MP con grandangolo e teleobiettivo, o lo zoom ottico e quello digitale fino a 10x.

-80€ su iPhone XR da 64GB: un cellulare che non passa in osservato questo della Apple, con scocca rosso fiammante, in grado di far risaltare la mela argentata. Provvisto di chip A12 Bionic, offre un sistema rivoluzionario di fotografia, grazie all'innovativo sensore, al processore ISP e al Neural Engine.

-79€ su iPhone 7 PLUS rigenerato da 128 GB: con una capacità di memoria notevole e un grado di usura A+, questo cellulare Apple è disponibile a un prezzo davvero conveniente. Dotato di fotocamera doppia da 12MP con grandangolo e teleobiettivo, consente di girare video in 4K nitidi e professionali. È coperto da una garanzia di 12 mesi.