Offerte Ricondizionati: fino al 75% di sconto su smartphone, PC e dispositivi smart Smartphone, pc e altri dispositivi smart ricondizionati possono essere acquistati a prezzi molto vantaggiosi grazie alle Offerte Ricondizionati eBay: scopriamo i prodotti da non lasciarsi sfuggire.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dispositivi ricondizionati sono la scelta ideale per chi voglia acquistare smartphone o pc senza spendere cifre troppo alte: dopo essere stati rigenerati, sono infatti paragonabili per funzionalità e prestazioni ai modelli nuovi, ma venduti ad un prezzo di molto inferiore.

Se dunque siete alla ricerca di una buona occasione per assicurarvi un dispositivo pari al nuovo con sconti fino al 75% rispetto al prezzo di listino, il Programma Ricondizionato di eBay fa al caso vostro: troverete prodotti di tantissime categorie, tra cui smartphone, pc e dispositivi smart, analizzati e garantiti da esperti.

Le migliori offerte eBay su dispositivi ricondizionati

Ecco dunque la nostra selezione degli 8 dispositivi ricondizionati disponibili su eBay da non perdere: dagli iPhone Apple ai notebook Lenovo e HP, senza dimenticare tablet e smartwatch, tutti con oltre 600 euro di sconto.

Leggi anche Gli sconti più esclusivi sugli smartphone per il Prime Day di ottobre 2022

-HP EliteBook 840 G3 a 215€ invece di 849€ (634€ di sconto): partiamo con un notebook HP che rientra nella categoria "Buono", dunque con segni di utilizzo evidenti ma perfettamente funzionante. È un modello da 14 pollici con SSD da 256 GB e Windows 10 Pro come sistema operativo.

-Apple MacBook Pro 2020 a 1399€ invece 1999€ (600€ di sconto): condizioni eccellenti per questo MacBook targato Apple con display da 13,3 pollici e memoria da 512 GB. Dotato di touchbar, un piccolo display touch presente sulla tastiera, ha Mac OS 11.0 come sistema operativo.

-Lenovo ThinkPad L460 a 280€ invece di 849€ (569€ di sconto): qualche impercettibile segno di usura per questo notebook Lenovo classificato come "Molto buono", provvisto di 12 mesi di garanzia. Si tratta di un dispositivo con display da 14 pollici, memoria interna da 250 GB e Windows 10 come sistema operativo.

-Dell Latitude 5175 a 219€ invece di 699€ (480€ di sconto): "Molto buono" e con un anno di garanzia è anche questo tablet Dell, proposto con il 68% di sconto. Ha un display Full HD da 10,8 pollici, una memoria interna da 128 GB e il sistema operativo Windows 10 Pro.

-Apple iPhone 12 Pro a 690€ invece di 1100€ (410€ di sconto): 12 mesi di garanzia anche per questo iPhone 12 Pro di colore blu da 128 GB, stavolta però classificato come "Buono". Il display è da 6,1 pollici, il sistema operativo, come per tutti i dispositivi del brand, iOS.

-Xiaomi Mi 10 Pro a 594€ invece di 1000€ (406€ di sconto): proseguiamo con uno dei modelli Xiaomi più recenti, con display da 6,67 pollici, 256 GB di memoria e sistema operativo Android 10. Oltre ai 12 mesi di garanzia, sono previsti 30 giorni per valutare il prodotto ed eventualmente renderlo.

-OnePlus 8 Pro a 330€ invece di 660€ (330€ di sconto): ancora un dispositivo classificato come "Buono", in questo caso uno smartphone proposto da OnePlus. Android 10 OxygenOS come sistema operativo, ampio schermo da 7,8 pollici e memoria da 256 GB le caratteristiche principali.

-Apple Watch Series 6 a 309€ invece di 459€ (150€ di sconto): l'Apple Watch è ideale per monitorare l'allenamento, l'attività cardiaca e il ciclo del sonno, ma anche per rispondere alle chiamate o ai messaggi. La serie 6 con quadrante da 40 0 44 mm è disponibile come "Ricondizionato certificato".