Offerte lampo del weekend: fino al 60% di sconto su iPhone e smartphone Ecco le migliori offerte tech eBay del weekend su smartphone Apple e non solo, in sconto fino al 63%. Vi proponiamo un’ampia selezione di nuovi e ricondizionati: iPhone SE, 11, 12 mini, oltre a cellulari OPPO, Samsung e Motorola.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per sostituire il vostro smartphone con un dispositivo più potente e veloce, perché non approfittare delle promozioni del weekend proposte da eBay? Il noto marketplace, infatti, consente di acquistare device tech, nuovi o ricondizionati, a prezzi davvero convenienti, con sconti fino al 63%.

Per aiutarvi nella scelta del cellulare più adatto alle vostre esigenze e tasche, abbiamo selezionato le migliori offerte tech eBay su iPhone e smartphone: l'SE, il 12 mini e tanti altri cellulari, come il Motorola 20 Edge Pro, lo Xiaomi RedMi Note 10 Pro e il Samsung Galaxy A52S.

Le migliori offerte eBay su iPhone e smartphone

Quali sono dunque le migliori promozioni eBay del weekend su cellulari Apple e non solo? Di seguito, troverete le offerte più vantaggiose sia su tantissimi modelli di iPhone, nuovi o ricondizionati, che su smartphone Android, tutti in sconto fino al 63%.

-63% sull'iPhone SE 2020 ricondizionato (279€ invece di 749€): potente, veloce e perfettamente funzionante, questo melafonino ricondizionato viene classificato come "eccellente". Infatti, non presenta alcun segno di usura esterna e ha superato numerosi test, che ne attestano le ottime prestazioni. È disponibile in rosso, nero e bianco e in 3 capacità di archiviazione, da 64 GB, 128 GB e 256 GB.

-55% sull'iPhone 8 ricondizionato (179€ invece di 399€): venduto in condizioni perfette, pari al nuovo, questo smartphone Apple ha una memoria esterna di 64 GB e ha superato tutti i test di funzionamento cui è stato sottoposto. In più, è coperto da garanzia di 12 mesi ed è corredato da accessori e custodia originali.

-53% sull'iPhone XS ricondizionato (257,32€ invece di 549,99€): con una memoria esterna da 64 GB e un processore Hexa Core, questo iPhone ricondizionato è perfetto per l'utilizzo quotidiano. Appartiene al grado "buono" e, come tale, presenta qualche impercettibile segno di usura esterno. Tuttavia, è perfettamente funzionante ed è coperto da garanzia di 12 mesi.

-47% sull'iPhone 11 nuovo (539,90€ invece di 1.019,90€): certificato Apple e venduto nella confezione originale, questo melafonino nuovo si inserisce tra i top di gamma presenti sul mercato. Infatti, è perfetto per scattare foto nitide e realistiche, grazie alla tripla fotocamera da 12 MP, con modalità grandangolo e ultra-grandangolo, ideali per catturare panorami, monumenti, interni e soggetti in movimento.

-43% sullo smartphone OPPO A94 5G (227,99€ invece di 399€): dotato di display da 6,43 pollici Full HD AMOLED, RAM da 8 GB e ROM da 128 GB espandibile, questo smartphone è potente e veloce. In più, monta una tripla fotocamera da 48 MP, ottima per scattare foto dettagliate e restituire colori brillanti e realistici. Infine, consente anche di inserire una doppia SIM.

-42% sull'iPhone 11 ricondizionato (335,80€ invece di 588€): classificato come "buono" e sottoposto a una serie di test di funzionamento, questo cellulare Apple presenta soltanto leggeri segni di usura sulla scocca esterna. È perfetto per scattare fotografie grazie alla fotocamera da 12 MP grandangolo e ultra-grandangolo. In più, consente di girare video in 4K fino a 60 fps.

-42% sul Motorola 20 Edge Pro (376,99€ invece di 649,99€): caratterizzato da un display OLED da 6,7 pollici e un processore Qualcomm Snapdragon, questo smartphone offre ottime prestazioni in termini di velocità e funzionamento. Si configura come tra i dispositivi più potenti in commercio. Infatti, tra le numerose caratteristiche, possiede anche una RAM da 12 GB e una memoria esterna da ben 256 GB.

-39% sull'iPhone 12 mini ricondizionato (408,62€ invece di 674€): lo smartphone più piccolo di casa Apple racchiude prestazioni avanzate in un design compatto. È classificato come "buono", presenta soltanto piccoli segni di usura sulla scocca esterna ed è perfettamente funzionante. Monta un processore ultra veloce e ha una fotocamera di ultima generazione, da 12 MP.

-37% sullo Xiaomi RedMi Note 10 Pro (219,99€ invece di 349,99€): con un display da 6.67 pollici e una risoluzione 2400×1080 pixel, questo smartphone è sicuramente uno dei più potenti sul mercato. La caratteristica che lo rende unico nel suo genere è la fotocamera, da ben 108 MP, ideale per scattare foto di alta qualità e registrare video in 4K.

-35% sul Samsung Galaxy A52S (257,99€ invece di 399€): con display touch screen SAMOLED da 6.5 pollici e un processore 778G Qualcomm Snapdragon, questo smartphone offre prestazioni eccellenti. Possiede una fotocamera da 64 MP e una memoria esterna ampia, espandibile fino a 1 T. Integra il modulo 5G, per un trasferimento dati e una navigazione internet ultra veloci.

-26% di sconto su Apple iPhone 12 5G 128GB NUOVO (659,90€ invece di 889,90€): in versione regular con uno schermo da 6.1 pollici e 2532×1170 pixel a 460 ppi, due fotocamere che garantiscono prestazioni incredibili. Veloce ed elegante in tonalità nero, è perfetto sia per il lavoro sia per chi cerca uno smartphone top di gamma a un prezzo vantaggioso.