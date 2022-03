Offerte Festa del Papà: fino al 50% di sconto su dispositivi tech su eBay Per rendere il 19 marzo ancor più speciale, vi proponiamo 10 prodotti in offerta su eBay con sconti fino al 40%: oltre al nuovissimo iPhone 13 Apple, troverete smartwatch, notebook e tablet delle migliori marche, in promozione per la Festa del Papà.

Mancano ormai pochi giorni al 19 marzo, il giorno in cui in Italia e in alcuni altri paesi del mondo si celebra la Festa del Papà. C'è ancora tempo però per acquistare un regalo per far capire al proprio papà quanto è speciale.

Che ne dite di dispositivi tech? Nella nostra società sempre più connessa sono ormai indispensabili, e faranno felici non solo i tech addicted ma anche i papà meno avvezzi alla tecnologia che però vogliono imparare a utilizzarla. Smartphone, notebook, tablet e smartwatch sono in offerta su eBay con sconti fino al 50% proprio in occasione della Festa del Papà, per celebrare il giorno di San Giuseppe all'insegna della tecnologia.

Le migliori offerte eBay sui dispositivi tech

Tra i tanti prodotti in offerta su eBay ne abbiamo selezionati 10 assolutamente imperdibili: l'iPhone 13, l'Apple Watch Series 4, il tablet IdeaPad di Lenovo e tanti altri ad un prezzo imbattibile.

-50% di sconto sul notebook Lenovo IdeaPad 3: con sistema operativo Windows 10 e RAM da 4GB, questo notebook Lenovo offre elevate prestazioni ad un prezzo altamente competitivo. Può essere utilizzato sia nei momenti di svago e relax sia per lavorare: il display da 15.6 pollici con risoluzione Full HD da 1366 x 768 pixel ha infatti bordi sottili che consentono di sfruttare al massimo l'ampiezza dello schermo per guardare film e serie tv in comodità, la webcam ha invece un otturatore fisico per chiuderla dopo una call, studiato per garantire la massima privacy.

-42% di sconto sulle cuffie Philips TAE4205BK/00: leggere e sottili, queste cuffie in-ear Philips si collegano allo smartphone in modalità wireless grazie al Bluetooth, perfette sia per ascoltare musica che per effettuare o ricevere chiamate. I tasti laterali permettono infatti di regolare il volume e rispondere alle chiamate senza utilizzare il telefono, adatte sia ai papà sportivi sia a chi fa lunghi tragitti in autobus o a piedi per andare al lavoro. La batteria ricaricabile garantisce fino a 8 ore di ascolto continuo, e con la ricarica rapida le cuffie saranno pronte in soli 15 minuti.

-41% di sconto sullo smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE: l'ampio display da 6.55 pollici con risoluzione da 2400 x 1080 pixel rende questo smartphone Xiaomi perfetto per visualizzare chiaramente immagini, video e chat di messaggistica, adatto dunque anche ai papà che fanno fatica ad usare gli smartphone con schermi troppo piccoli. La fotocamera da 64 megapixel, la possibilità di registrare video in 4K e il modulo 5G, che garantisce una navigazione Internet eccellente, lo rendono inoltre perfetto anche per gli appassionati di tecnologia più esigenti. Con memoria interna da 128GB, ha sistema operativo Android.

-39% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A52S: ampio display – 6.5 pollici con risoluzione da 2400 x 1080 pixel – anche per questo smartphone Samsung dual sim, con RAM da 6GB e memoria interna espandibile da 128GB. I papà appassionati di fotografia apprezzeranno le quattro fotocamere posteriori con risoluzione da 64 megapixel dotate di messa a fuoco automatica e stabilizzatore d'immagine, perfette anche per girare video in alta definizione. Il sistema operativo è Android e lo smartphone supporta la connettività 5G.

-35% di sconto sullo smartwatch Apple Watch Series 4: utile per monitorare il proprio stato di salute, l'Apple Watch permette di visualizzare numero di passi effettuati e calorie bruciate, rileva il battito cardiaco, mandando una notifica quando la frequenza è troppo alta o troppo bassa, ed è dotato di SOS emergenze per avvisare in caso di cadute o malori. Collegandolo allo smartphone tramite Bluetooth si possono inoltre effettuare chiamate, leggere messaggi e far partire la musica. Dotato di cinturino sport, flessibile e resistente, è impermeabile e supporta l'assistente vocale Siri.

-35% di sconto sul notebook Samsung Galaxy Book: con un potente processore Intel Core i5 Quad-Core, una RAM da 8GB e un display Full HD da 15.6 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 pixel, questo notebook Samsung è un dispositivo top di gamma che vanta ottime prestazioni, perfetto per i papà iper tecnologici e sempre a caccia di novità. Con uno spessore di appena 15.4mm è estremamente sottile, facile da portare sempre con sé anche grazie al peso contenuto. La memoria interna è di 256GB, espandibile tramite scheda SD, il sistema operativo è Windows 11.

-24% di sconto sul tablet Lenovo Ideapad Duet Chromebook: se per il regalo della Festa del Papà siete indecisi tra notebook e tablet, potete optare per questo Chromebook Lenovo estremamente versatile. Si tratta infatti di un dispositivo 2-in-1, che con un semplice gesto passa dalla modalità notebook a quella tablet, per accompagnare i papà lungo tutta la giornata, dal lavoro allo svago. Con sistema operativo Chrome, ha uno schermo da 10.1 pollici con risoluzione da 1920 x 1200 pixel, memoria interna da 128GB e RAM da 4GB, è sottile e ultra leggero, perfetto da portare sempre con sé.

-21% di sconto sullo smartphone Apple iPhone 13 128GB: se vostro padre è un fan di Apple, potete stupirlo regalandogli l'iPhone 13, l'ultimo arrivato tra i "melafonini". Con un comparto fotocamera migliorato perfetto per scattare foto anche in notturna, un display Super Retina XDR da 6.1 pollici con risoluzione da 2532 × 1170 pixel che assicura colori brillanti ma bilanciati e una connessione 5G ultra veloce, questo smartphone offre prestazioni che possono vantare ben pochi altri sul mercato. Con sistema operativo iOS, è resistente all'acqua e alla polvere, ha una memoria interna da 128GB ed è dual sim.

-21% di sconto sullo smartphone Apple iPhone 12 64GB: meno recente del 13 ma dalle prestazioni altrettanto ottime, questo iPhone 12 di color rosso brillante ha una memoria interna da 64GB, un display Super Retina XDR da 6.1 pollici e un sistema a doppia fotocamera che consente di registrare video in 4K. Il sistema operativo è iOS, come per tutti gli smartphone Apple, è resistente all'acqua certificato IP68 e offre la connettività 5G per una navigazione ultra veloce. Il vetro Ceramic Shield e la scocca in acciaio inossidabile lo rendono inoltre molto resistente, oltre che bello da vedere.

-20% di sconto sullo smartwatch Xiaomi Mi Watch: l'ultimo prodotto della nostra selezione è questo smartwatch Xiaomi dedicato agli sportivi, adatto a essere indossato mentre si pratica ciclismo, corsa, nuoto o trekking perché leggero e impermeabile, comodo da indossare grazie al cinturino flessibile in TPU. Ha un display AMOLED touchscreen da 1.39 pollici su cui visualizzare tutti i dati dell'attività sportiva, come la frequenza del battito cardiaco e le calorie bruciate, e può essere collegato allo smartphone tramite Bluetooth, per registrare le sessioni di allenamento e tenere traccia dei progressi.