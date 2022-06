Offerte Estate: fino al 55% di sconto su climatizzatori, ventilatori e raffrescatori Condizionatori e ventilatori sono gli elettrodomestici più desiderati durante i mesi estivi: ecco le migliori offerte su Mediaworld ed eBay con sconti fino al 55%.

Estate non è solo sinonimo di mare e vacanze, ma anche di offerte: tra saldi nei negozi fisici e promozioni sugli store online, i mesi estivi sono uno dei momenti migliori per fare quell'acquisto che rimandavamo da un po'.

Oggetti come gli elettrodomestici, ad esempio, hanno di solito un costo elevato, che può essere ammortizzato approfittando delle offerte di grandi e-commerce online come Mediaworld e eBay. Di seguito vi presentiamo le migliori da non lasciarsi sfuggire, con sconti fino al 55%.

Climatizzatori, ventilatori per l'estate in offerta su Mediaworld

Consultando il volantino Mediaworld troverete tantissime offerte interessanti sugli elettrodomestici: non solo climatizzatori e ventilatori, i migliori alleati per combattere l'afa. Avete tempo fino al 30 giugno per scegliere il modello più adatto che preferite, approfittando degli sconti fino al 40%. Ecco la selezione delle 6 migliori offerte che abbiamo preparato per voi.

-41% di sconto sul Climatizzatore Fisso Samsung AJ040TXJ2KG/EU: questo climatizzatore fisso Samsung con unità esterna è dotato di tecnologia Inverter, pompa di calore, timer e funzione notte. Con una capacità di circa 14.000 BTU/h sia in fase di raffreddamento che di riscaldamento, rientra nella classe energetica A++ per la funzione raffreddamento, A+ per quella riscaldamento.

-37% di sconto sul Ventilatore Rowenta VU4410 Essential+: un modello a piantana questo proposto da Rowenta, con tre pale e base oscillante che fa sì che l'aria raggiunga tutti gli angoli della stanza. Leggero e facile da spostare, è anche molto silenzioso e adatto da usare sia di giorno che di notte. Garantisce un flusso d'aria di 55 m3/h e ha tre velocità tra cui scegliere.

-32% di sconto sul Ventilatore Argo Polifemo Zeus: la tanica d'acqua da 6 litri aumenta la capacità di raffreddamento di questo ventilatore portatile Argo, dotato di filtri posteriori e laterali, compreso quello anti-polvere, che garantiscono una maggiore qualità dell'aria. Vanta un flusso d'aria di 900 m3/h regolabile a tre velocità (natural, normal e sleep) e una potenza di 60 watt.

-30% di sconto sul Climatizzatore Fisso Samsung AR12TXHQBWKNEU U.E: tecnologia Inverter, sistema Fast Cooling e filtro HD che cattura polvere e allergeni caratterizzano questo climatizzatore fisso Samsung. Con una capacità di circa 12.000 BTU/h in fase di raffreddamento e 13.000 BTU/h in fase di riscaldamento, rientra rispettivamente nella classe energetica A++ e A.

-25% di sconto sul Climatizzatore Fisso Beko BEVPC 091 U.E.: tecnologia Inverter anche per questo climatizzatore fisso Beko, che grazie alle funzioni Jet Cool e Jet Heat alza o abbassa velocemente la temperatura di una stanza. Con una capacità di 9.000 BTU/h sia in fase di raffreddamento che di riscaldamento, rientra nella classe energetica A++ per la funzione raffreddamento, A+ per quella riscaldamento.

Fino al 55% di sconto sui su climatizzatori inverter, a colonna, raffrescatori e vaporizzatori su eBay

Se tra le offerte Mediaworld non avete individuato un prodotto adatto a voi, potete consultare le offerte imperdibili di eBay tra cui troverete elettrodomestici delle migliori marche con sconti fino al 55%. Abbiamo selezionato le 5 migliori offerte su condizionatori portatili, ventilatori e altri utili aiutanti domestici.

-55% di sconto su Condizionatore Portatile OneConcept 3in1: ventilatore, raffrescatore evaporativo e umidificatore tutto in uno, questo condizionatore portatile di OneConcept garantisce un potente flusso d'aria fresca fino a 400 m³/h. Facile da spostare tra le diverse stanze della casa grazie alle quattro ruote e alle dimensioni contenute, ha tre livelli di velocità e una potenza di 75 watt.

-51% di sconto su Ventilatore Colonna Salvaspazio OneConcept: un ventilatore a torre salvaspazio questo proposto da OneConcept, con possibilità di oscillazione fino a 45° ed efficace in ambienti fino a 24mq. Dotato di timer e telecomando, garantisce un flusso d'aria fino a 1.807 m3/h regolabile a tre velocità, mentre la potenza è di 42 watt.

-47% di sconto su Ventilatore analogico con nebulizzatore Dardaruga: dotato di nebulizzatore, questo ventilatore di Dardaruga rinfresca l'aria della casa vaporizzando l'acqua inserita nel capiente serbatoio da 2.8 litri con indicatore luminoso del livello dell'acqua. È possibile scegliere tra tre modalità di ventilazione e tre di nebulizzazione e impostare la modalità silenziosa o il timer.

-40% di sconto su Condizionatore Portatile compatto OneConcept: un altro modello 3 in 1 targato OneConcept, che svolge le funzioni di raffrescatore evaporativo, ventilatore e umidificatore. Compatto e facile da spostare, offre una potenza del flusso d'aria pari a 400 m³/h, tre livelli di potenza tra cui scegliere e un serbatoio da 8 litri.

-35% di sconto su Dyson Pure Cool Me: protezione dal 99,95% di gas e inquinanti grazie al purificatore d'aria Dyson, acquistabile ricondizionato in ottime condizioni. Il dispositivo assicura un flusso d'aria mirato facile da direzionare grazie al meccanismo a cupola e un movimento rotatorio uniforme che diffonde l'aria in tutte le direzioni.

-15% di sconto su Climatizzatore Inverter Haier: dotato di tecnologia Inverter, il climatizzatore Haier ha la funzione Self-Clean che consente di eliminare polvere e altre particelle presenti nell'aria, garantendo così l’uscita di aria pulita. È inoltre un dispositivo intelligente: si può collegare al Wi-Fi di casa e controllare tramite l'app hOn oppure utilizzando Google Assistant e Alexa.