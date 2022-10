Offerte eBay: fino al 70% di sconto su stufe e riscaldamento, arredo ed elettrodomestici Ecco le migliori offerte eBay su sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici da cucina, in sconto fino al 70%: caloriferi, stufette, forni e tanto altro, acquistabili a un prezzo vantaggioso e con un risparmio fino a 800 €.

Quando l'inverno è alle porte, sono due le attività più svolte in casa: accendere il riscaldamento e dedicarsi alla cucina senza alcun timore di accendere il forno. Per non farsi trovare impreparati di fronte al freddo che avanza, dunque, potreste pensare di acquistare una stufa, un calorifero o un elettrodomestico per la cucina, perfetto per preparare piatti caldi e non solo.

A questo proposito, il noto marketplace eBay offre una serie di promozioni convenienti sui sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici per la cucina, con sconti fino a 800 €.

In più, fino al 30 ottobre 2022, utilizzando il codice CASA22, da inserire a carrello subito prima del pagamento dell'ordine, potrete ottenere un'ulteriore sconto del 20% sui prodotti selezionati per decorare e personalizzare l'ambiente domestico. Il coupon è valido fino a 3 utilizzi, su una spesa minima di 20 € per utente e un risparmio massimo di 100 €.

Dal multiforno elettrico di DCG alla planetaria Tristar, passando per il pannello radiante elettrico di Klarstein, per il calorifero di Aigostar e per la stufa elettrica Triniti: avrete solo l'imbarazzo della scelta sugli articoli più adatti alle vostre esigenze, in sconto fino al 70%.

Sconti eBay su sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici per la cucina

Ma quali sono le migliori offerte su sistemi di riscaldamento ed elettrodomestici per la cucina?

Ecco una selezione degli sconti eBay più vantaggiosi, fino al 70%, su caloriferi, stufe elettriche, planetarie, fornetti e tantissimo altro.

-70% (-133 €) sul multiforno elettrico DCG MB9820N: perfetto per grigliare, cuocere in forno e scaldare, questo fornetto elettrico è la soluzione ideale per preparare piatti caldi e deliziosi. Ha una capacità di 20 litri ed è in grado di raggiungere la temperatura desiderata in meno 1 minuto. È provvisto di timer, manopola per regolare la posizione del calore e termostato regolabile da 90 a 230 °C.

-69% (- 235 €) sull'impastatrice e planetaria Tristar MX4817: perfetta per preparare dolci e lievitati, questa impastatrice e planetaria ha una potenza di 1200 W e un'ampia capacità da 5 litri. Permette di montare 3 fruste per 3 diverse preparazioni ed è realizzato in materiali di elevata qualità. La ciotola, per esempio, è in acciaio, inossidabile e lavabile in lavastoviglie. Infine, prevede 6 velocità oltre a un'opzione pulse.

-53% (-190 €) sul pannello radiante elettrico di Klarstein: perfetto per riscaldare l'ambiente domestico con un oggetto di design, questo pannello radiante si presenta come un vero e proprio quadro e raffigura un paesaggio invernale con dei monti innevati. Sfrutta il sistema a infrarossi per emanare calore. Misura 120 x 60 x 5 cm e si può controllare anche mediante app.

-50% (-800 €) sul frigorifero Beko GN1406231XBN: ottimo per conservare gli alimenti in maniera impeccabile, questo frigo è dotato di ben 4 porte e due scomparti, uno per i surgelati da 196 litri e uno per i freschi da 376 litri. Sfrutta il tipo di raffreddamento No Frost e ha un livello di rumorosità molto basso, pari a soli 39 dB(A).

-31% (-50 €) sulla stufa calorifero di Aigostar: dotata di 13 elementi riscaldanti e una potenza da 2500 W, questa stufa funge anche da calorifero. Funziona con sistema a olio, silenzioso, inodore e particolarmente adatto per chi soffre di allergie. In più, prevede una protezione per il surriscaldamento e la caduta, oltre a all'opzione "spegnimento automatico".

-30% (-30 €) sul forno a microonde Candy CMW 2070 M: ideale per scaldare i cibi in pochissimo tempo, questo forno a microonde ha una potenza di 700 W e una capacità di 20 litri. Prevede 6 livelli di potenza e persino una modalità sbrinamento. Infatti, ha un design semplice e compatto, e misura soltanto 45.4 x 33 x 26.2 cm.

-29% (-35 €) sulla friggitrice ad aria Xiaomi Mi Smart BHR4849EU: ideale per friggere i cibi in maniera sana e con pochissimo olio, la friggitrice ad aria di Xiaomi non ha bisogno di grandi presentazioni. Infatti, è efficiente e veloce, grazie alla potenza di 1500 W e la capacità di 3.5 litri. Raggiunge una temperatura massima di 200 °C.

-22% (-45 €) sulla stufa calorifero ad olio di Aigostar: provvisto di 13 elementi riscaldanti, questa stufa ha un potenza di 2500 W e può fungere anche da calorifero. È realizzata in acciaio di alta qualità e integra uno schermo a LED, utile per conoscere la temperatura, la modalità di alimentazione e l'ora. Prevede 3 livelli di potenza in uscita, di 2500 W, 1500 W e 1000 W.

-20% (-50 €) sulla stufetta elettrica e calorifero Triniti: dal design compatto e maneggevole, questa stufetta elettrica crea un ambiente caldo e accogliente in ogni stanza della casa. È dotata di un pannello riscaldante da 2000 W ed è in grado di arrivare a una temperatura massima di 45 ° C in due fasi di riscaldamento. In più, prevede anche la modalità ECO, pensata per ridurre al minimo il consumo energetico.

-15% (-20 €) sulla stufa a infrarossi di CFG: adatta sia all'interno che all'esterno, questa stufa a infrarossi è caratterizzata da un design lineare e sottile. Infatti, misura solo 74 x 8,5 x 15 cm, ha un peso di 2,8 Kg e può essere installata a soffitto, a parete o su un piedistallo. Infine, possiede una potenza effettiva di 2000 W, in grado d'irradiare calore per una superficie di 25 mq.