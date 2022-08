Offerte eBay: fino al 70% di sconto su iPhone, Smartwatch, PC e altri device ricondizionati Una selezione di 10 device ricondizionati da acquistare su eBay: dispositivi Apple, Samsung, HP e GoPro con sconti fino al 70%.

Siete in cerca di un nuovo device ma non avete a disposizione grossi budget? Perché non prendere in considerazione i prodotti ricondizionati garantiti da eBay, dispositivi tecnologici rigenerati e pronti a una nuova vita.

Acquistando uno smartphone, un pc o un tablet ricondizionato potrete risparmiare cifre importanti rispetto al prezzo dell'articolo nuovo, senza rinunciare alle performance: ciascun dispositivo viene infatti sottoposto a numerosi test per verificarne il funzionamento prima di essere messo in vendita.

Non solo: in base ad aspetto e funzionalità, i dispositivi vengono definiti di grado eccellente, molto buono e buono. A seconda della classificazione, il prezzo del ricondizionato sarà più o meno inferiore rispetto a quello di listino.

Le migliori offerte eBay su device ricondizionati

Smartphone, iPhone, pc, tablet, smartwatch e GoPro: ecco 10 prodotti ricondizionati da acquistare su eBay con sconti fino al 70%.

-70% di sconto (725€ invece di 2499€) sul MacBook Pro 15 (2016): memoria da 256 GB e RAM da 16 GB per questo Macbook con display Retina da 15,4 pollici e processore Intel Core i7. Dotato ti tastiera retroilluminata, ha anche la touchbar tipica dei più recenti modelli firmati Apple. Il sistema operativo è macOS.

-70% di sconto (425€ invece di 1499€) sul MacBook Pro (2015): display da 13,3 pollici e processore Intel Core i5 sono le due caratteristiche che differenziano questo modello da quello appena descritto. La capacità di memoria e la RAM sono le stesse – rispettivamente 256 GB e 16 GB – così come il sistema operativo, macOS.

-63% di sconto (482,46€ invece di 1329€) sul Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G: dual sim e dotato di pennino touch per facilitare la scrittura, il Galaxy Note 20 nella versione Ultra supporta la rete 5G ed ha un ampio display da 6,9 pollici. La memoria interna è da 256 GB, la RAM da 12 GB, il sistema operativo Android 10.

-52% di sconto (299€ invece di 630€) sull'HP EliteBook Folio 9480M: con un peso di poco superiore a 1,5kg, questo notebook HP è leggero e compatto. Tra le caratteristiche tecniche segnaliamo lo schermo LED da 14 pollici, la memoria da 240 GB, la RAM da 8 GB, il processore Intel Core i7. La tastiera ha layout italiano, il sistema operativo è Windows 10 Professional.

-40% di sconto (649€ invece di 1110€) sull'iPhone 12 Pro: uno dei modelli più recenti di casa Apple, proposto nella colorazione blu pacifico nella versione da 128 GB. Dotato di tripla fotocamera posteriore che permette di registrare video in 4K, ha iOS come sistema operativo.

-36% di sconto (309€ invece di 489€) sull'iPad Pro 12.9 (2015): una potente batteria da 7306 mAh che garantisce circa 10 ore di autonomia e un display Retina da 12,9 pollici contraddistinguono questo iPad Pro da 32 GB. Come tutti i dispositivi portatili Apple, il sistema operativo è iOS.

-35% di sconto (170€ invece di 259€) sull'Apple Watch Serie 3: con una cassa da 42mm, questo smartwatch Apple è perfetto per registrare l'attività sportiva, tenere traccia delle ore di sonno e monitorare il battito cardiaco. Si connette facilmente allo smatphone, ed ha iOS come sistema operativo.

-25% di sconto (400€ invece di 530€) sulla GoPro Hero Max 360: completamente impermeabile e resistente fino a 5 metri sott'acqua, questa action cam consente di scattare foto nitide grazie allo stabilizzatore oppure di girare video impostando la modalità a 360 gradi con risoluzione 6K.

-25% di sconto (390€ invece di 520€) sul Samsung Galaxy S21: tripla fotocamera posteriore con risoluzione complessiva di 108 megapixel per il Galaxy S21, uno smartphone dual sim con display da 6,8 pollici, memoria da 128 GB e RAM da 16 GB. In grado di supportare la connettività 5G, ha Android 11 come sistema operativo.

-21%di sconto (320€ invece di 403€) sull'Apple Watch Serie 6: da 44mm è invece la cassa del secondo Apple Watch che abbiamo selezionato per voi, stavolta della Serie 6. Anche in questo caso si tratta di un dispositivo perfetto sia per gli sportivi che per chi vuole monitorare la propria attività fisica giornaliera.