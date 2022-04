Offerte eBay: fino al 70% di sconto su climatizzatori e ventilatori Per prepararsi all’arrivo dell’estate, ecco le migliori offerte eBay su climatizzatori e ventilatori con sconti fino al 65%, a cui aggiungere un ulteriore 20% utilizzando il coupon dedicato.

Per rinfrescare l'aria e trovare sollievo dall'afa e dall'umidità nelle giornate molto calde non c'è niente di meglio di un climatizzatore o, in alternativa, un ventilatore. Ora questi utili elettrodomestici sono in offerta su eBay con sconti fino al 70%: l'occasione perfetta per prepararsi all'arrivo dell'estate.

Oltre agli sconti sui singoli prodotti, eBay mette a disposizione degli utenti anche un coupon per ottenere un ulteriore sconto del 20%.

Come usufruire del coupon del 20%

Su tutti i prodotti della categoria climatizzazione eBay offre uno sconto del 20% da aggiungere a quello applicato sul singolo prodotto. Usufruirne è semplice: basta inserire nel campo dedicato in fase di pagamento il codice MENO20 e poi concludere l'acquisto. Il coupon è utilizzabile un massimo di tre volte per ogni utente entro l'8 maggio 2022, e dà diritto a uno sconto fino a 100 euro di sconto su una spesa minima pari a 20 euro.

Le migliori offerte eBay su climatizzatori e ventilatori

Tra i tanti prodotti in offerta su eBay, abbiamo selezionato per voi i 10 prodotti tra ventilatori e climatizzatori con le offerte migliori, prezzi vantaggiosi da non lasciarsi sfuggire.

-70% di sconto sul Ventilatore a piantana Summerjam di Klarstein: le cinque pale di questo ventilatore gli permettono d'immettere negli ambienti 4150 metri cubi d'aria all'ora, per un flusso d'aria potente ed efficace, regolabile su tre velocità. L'altezza è regolabile, così come l'oscillazione, che può essere orizzontale o verticale, in modo da direzionare il flusso dove si preferisce, mentre la solida base tonda previene il rischio di ribaltamento. I bassi consumi sono poi assicurati dalla potenza assorbita, pari a 50 watt, mentre il controllo a distanza è reso possibile dalla presenza del telecomando.

-60% di sconto sul Ventilatore a torre Sky High di Klarstein: con un'oscillazione di 75 gradi e un flusso d'aria regolabile secondo tre modalità di funzionamento (normale, naturale o notturna), questo ventilatore ha una potenza assorbita di 40 watt che garantisce consumi energetici contenuti ed emette 276 metri cubi d'aria ogni ora, ideali per rinfrescare ambienti di piccole, medie e grandi dimensioni. Il design a torre salvaspazio permette di posizionarlo in qualsiasi angolo della casa, mentre lo schermo touch e il telecomando assicurano un facile controllo anche a distanza.

-60% di sconto sul Ventilatore MCH-1 di OneConcept: un solo dispositivo che assolve tre diverse funzioni – ventilatore, raffrescatore evaporativo e umidificatore – è questo proposto da OneConcept, ideale da usare sia d'estate per rinfrescare gli ambienti che d'inverno per eliminare l'aria secca dovuta ai riscaldamenti. Con un consumo di 65 watt e un flusso d'aria che raggiunge i 360 metri cubi all'ora, offre la possibilità di scegliere tra tre livelli di potenza, di regolare l'oscillazione dell'aria ed è dotato di un serbatoio da 7 litri in cui si possono inserire piastre eutettiche o cubetti di ghiaccio per un'extra freschezza.

-47% di sconto sul Climatizzatore portatile Ion Breeze di Klarstein: ideale per ambienti fino a 44mq, questo condizionatore portatile ha una portata d'aria di 410 metri cubi all'ora e una potenza di 9000 BTU. Il filtro agli ioni d'argento integrato permette di purificare l'aria ed eliminare gli odori, le cinque modalità operative (Auto, Cool, Dry, Fan, Heat) e le quattro velocità di ventilazione consentono di adattarlo alle proprie esigenze. Controllabile a distanza tramite telecomando, è possibile impostare un timer per programmare l'accensione o lo spegnimento.

-45% di sconto sul Climatizzatore per roulotte Climamobil di Klarstein: dotato di sistema split, questo climatizzatore consente di raffreddare, riscaldare o deumidificare ambienti fino a 17 mq. Si compone di due parti, una da installare sul tetto di un camper o di una roulotte e l'altra da collocare all'interno, provvista di bocchette di aerazione e di una piccola pala oscillante per favorire la circolazione dell'aria. Con cinque modalità di funzionamento e quattro livelli di ventilazione, offre sia la possibilità di utilizzare la funzione timer sia quella di impostare la modalità sonno durante le ore notturne.

-40% di sconto sul Ventilatore a colonna Northpeak di OneConcept: regolabile in altezza e con un'oscillazione che arriva fino a 360 gradi, questo ventilatore è caratterizzato da un design a colonna moderno e funzionale, che lo rende adatto anche ad ambienti di piccole dimensioni. È possibile scegliere tra otto velocità e tre modalità (normale, notturna e naturale) per regolare il flusso d'aria, che raggiunge i 3780 metri cubi all'ora. La potenza assorbita è di soli 44 watt, per cui i consumi rimangono bassi, e tramite il telecomando può essere impostato un timer di spegnimento per evitare sprechi di energia.

-35% di sconto sul Ventilatore a piantana di Aigostar: oltre a rinfrescare l'aria con le sue tre pale che si muovono a tre velocità, questo ventilatore è dotato di un serbatoio da 3,2 litri che gli consente di nebulizzare l'aria negli ambienti, in modo da aumentare la sensazione di fresco. La funzione di nebulizzazione può essere utilizzata indipendentemente da quella di ventilazione, e l'ampia capacità del serbatoio assicura fino a 12 ore di utilizzo. L'oscillazione è doppia, verticale e orizzontale, il telecomando assicura 5 metri di copertura e il timer può essere impostato fino a 7 ore prima.

-33% di sconto sul Purificatore d'aria Pure Cool Link di Dyson: studiato per purificare l'aria tutto l'anno, eliminando la quasi totalità dei batteri e degli allergeni presenti negli ambienti della casa, questo dispositivo Dyson è perfetto da utilizzare in estate anche per trovare sollievo dal caldo. È infatti in grado d'immettere nella stanza un potente flusso di aria fresca – e purificata – che la raffredda in poco tempo, mantenendo l'ambiente fresco a lungo. Oltre che tramite telecomando, può essere gestito utilizzando un'app da installare sul proprio smartphone, su cui è anche possibile visualizzare dati e statistiche.

-33% di sconto sul Ventilatore da soffitto di Homcom: realizzato in acciaio, ABS e acrilico, questo ventilatore a tre pale da montare al soffitto è dotato di luce LED, per cui sostituisce perfettamente un lampadario. Si può controllare a distanza utilizzando il telecomando in dotazione, tramite cui è possibile scegliere una delle sei velocità oppure impostare un timer di due, quattro o otto ore. Caratterizzato da un design classico che si adatta a qualsiasi ambiente, può essere utilizzato anche in inverno per scaldare la stanza, semplicemente invertendo il flusso d'aria.

-22% di sconto sul Climatizzatore inverter di DigitalClima: efficiente e silenzioso, questo climatizzatore ha una potenza di 12000 BTU ed è dotato di sistema inverter, che permette di mantenere la temperatura sempre costante. Offre quattro funzioni: turbo per un'extra potenza, swing per distribuire al meglio il flusso d'aria, sleep dedicata alle ore notturne e deumidificazione, efficace contro afa e umidità. Il timer consente di impostare in anticipo accensione o spegnimento, app, telecomando e controllo vocale tramite Alexa o Google Assistant lo rendono invece facile da controllare a distanza.