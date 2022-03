Offerte eBay: fino a 650€ di sconto su smartphone e iPhone Ecco per voi una selezione delle migliori offerte eBay su iPhone e smartphone di ultima generazione, con sconti fino a 650€: non solo melafonini, ma anche device Oppo, Xiaomi e Realme.

Quando arriva il momento di acquistare uno smartphone o un iPhone, il prezzo risulta spesso un ostacolo. Provvisti di chip ultra veloci, fotocamere di ultima generazione e sistemi audio immersivi e all’avanguardia, questi dispositivi di fascia alta, infatti, presentano un costo elevato, ma assicurano prestazioni e velocità di risposta ottime.

Tuttavia, il noto market place eBay offre la possibilità di comprare un device nuovo di casa Apple (e non solo) senza spendere una cifra esorbitante e di risparmiare fino al 50% sugli articoli tech. Pertanto, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte su iPhone e smartphone Realme, Oppo e Xiaomi, con sconti fino a 650€.

I migliori sconti eBay su smartphone e iPhone

Ma quali sono le migliori offerte di eBay su smartphone e iPhone?

Di seguito troverete le promozioni più convenienti del celebre retailer online su dispositivi mobili, adatti a soddisfare tutte le esigenze e tutte le tasche. Non solo melafonini nuovi, ma anche cellulari Realme, Oppo e Xiaomi.

-650€ sul Realme GT 5G da 128GB: provvisto di fotocamera da 64 megapixel, questo smartphone Android di fascia alta consente di scattare foto in alta risoluzione e girare video in 4K. Inoltre, è caratterizzato da un design raffinato, che coniuga l'ottima resa del display touchscreen SuperAMOLED da 6.43 pollici e lo spessore contenuto, di soli 8.7 mm. Infine, è un dispositivo Dual Sim.

-505€ sull'iPhone 11 da 64 GB: dotato di sistema a doppia fotocamera, lo smartphone di casa Apple consente di trovare l'inquadratura ideale e passare dal grandangolo all'ultragrandangolo, perfetto per immortalare panorami e soggetti in movimento. Inoltre, permette di girare video in 4K a 60 fps e modificarli dal cellulare in maniera intuitiva e veloce.

-455€ sull'iPhone 11 da 128 GB: caratterizzato da un design riconoscibile, uno schermo da 6.1 pollici e una scocca rosso fiammante, questo dispositivo Apple è più resistente agli urti, grazie al processo a doppio scambio ionico applicato al vetro posteriore e anteriore, e può resistere sott'acqua a una profondità di 2 metri per 30 minuti.

-455€ sull'iPhone 11 Purple da 128 GB: caratterizzato da un display con LCD Liquid Retina e True Tone, questo smartphone Apple restituisce colori iper realistici e regola il bilanciamento del bianco in base alla luce ambientale. Inoltre, è dotato di tecnologia audio Dolby Atmos e di una batteria duratura, con autonomia di un giorno intero.

-210€ sull'iPhone 12 5G da 128 GB: veloce ed efficiente grazie al 5G e al potente chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione, questo device Apple consente di scattare foto nitide e professionali, grazie al sistema a doppia fotocamera, grandangolare e ultra-grandangolare, fruibili anche in modalità "Notte".

-210€ sull'iPhone 12 5G Black 128 GB: dal design elegante e lineare, questo dispositivo di casa Apple è dotato di chip A14 Bionic Neural Engine di nuova generazione, display Super Retina XDR OLED e doppia fotocamera da 12MP con ultra-grandangolo e grandangolo. Inoltre, consente di girare video HDR a 4K con Dolby Vision, modificabili in Foto o iMovie.

-130€ sull'iPhone 12 mini 5G da 128 GB: compatto e potente, questo melafonino dalle dimensioni ridotte racchiude tutta la potenza e l'efficienza di casa Apple. Provvisto di display Super Retina XDR OLED all‑screen da 5,4″ e sistema a doppia fotocamera da 12MP, grandangolo e ultra-grandangolo, consente di scattare foto in alta definizione e video in 4K. Inoltre, garantisce prestazioni e velocità ottime grazie al chip di nuova generazione A14 Bionic Neural Engine.

-130€ sull'iPhone 12 mini 5G da 64 GB: caratterizzato da un design maneggevole e raffinato, questo melafonino è provvisto di sistema di navigazione 5G e chip A14 Bionic Neural Engine, due specifiche che lo rendono ultra veloce ed efficiente. Inoltre, il display OLED edge-to-edge e la protezione del Ceramic Shield ne assicurano la sensibilità e la resistenza agli urti.

-100€ sull'OPPO A74 5G da 128 GB: dotato di una RAM da 6 GB e da una memoria esterna espandibile, questo smartphone offre prestazioni veloci, grazie a alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz e a quella di campionamento touch a 180 Hz. Inoltre, monta una batteria duratura, da 5000 mAh, che assicura un'autonomia pari a 13 ore di visualizzazione video, 27 ore di chiamata e 40 ore di standby.

-90€ sullo Xiaomi Mi 11 5G da 256 GB: dotato di display AMOLED WQHD+ da 6.81″, frequenza di aggiornamento da 120Hz e processore Qualcomm Snapdragon 888, questo smartphone è un device di fascia alta, performante e veloce. Inoltre, è caratterizzato da un sistema audio di ultima generazione, con doppi altoparlanti, per offrire un'esperienza di ascolto unica e immersiva.