Offerte eBay: fino a 60% di sconto su smart TV e home sound system Dieci imperdibili offerte eBay su smart tv e impianti audio con sconti fino al 60%: prodotti Samsung, LG e Xiaomi di ultima generazione a un prezzo imbattibile.

Da quando è entrata nelle nostre case negli anni '50, la televisione è diventata uno dei principali strumenti d'intrattenimento. Sempre più intelligente, oggi si collega a internet e permette di vedere film e serie tv in streaming. Se poi alla tv si abbina un impianto audio, l'effetto cinema è assicurato.

Su eBay troverete offerte su smart TV e home sound system: tanti prodotti in promozione con sconti fino al 60%. Un'ottima occasione per sostituire il vecchio televisore con uno di nuova generazione, o acquistare un impianto audio per migliorare l'acustica del vostro salotto o della vostra camera da letto.

Le migliori offerte eBay su smart tv e impianti audio

Di seguito vi presentiamo 10 prodotti in offerta su eBay, una selezione delle promozioni in corso su prodotti di marche come Samsung, LG e Xiaomi.

-61% di sconto sulle Casse Altoparlanti Numan Reference: un design classico caratterizza gli altoparlanti Numan, dotati di sistema a due vie che assicura alti limpidi e bassi potenti e una potenza di 80 watt. Di piccole dimensioni, sono perfetti per essere posizionati su una mensola, e sono realizzati in legno e alluminio, con schiuma termo acustica e piedini d'appoggio in silicone per diminuire le vibrazioni.

-60% di sconto sulla Smart Tv Inno-Hit IH32S: display LED da 32 pollici con risoluzione HD da 1366 x 768 pixel, connettività Wi-Fi e ingressi HDMI, USB e LAN, questa smart tv è dotata di sistema operativo Android e supporta applicazioni come Netflix, Prime Video e Youtube. Si può inoltre utilizzare per navigare su Internet o aggiornare il proprio profilo Facebook.

-56% di sconto sulla Smart Tv Noa N32LHNW: display LED da 32 pollici e risoluzione HD da 1366 x 768 pixel anche per la smart tv Noa, con sistema operativo Linux. Dotata di connettività Wi-Fi per navigare in rete e utilizzare social come Facebook e Twitter, ha inoltre ingressi HDMI, USB e LAN e offre la possibilità di accedere alle principali app di streaming.

-52% di sconto sulla Smart Tv Xiaomi Mi Tv 4A: le connettività Wi-Fi e Bluetooth unite agli ingressi HDMI, USB e LAN rendono questa smart tv estremamente versatile, perfetta per navigare su Internet o vedere film e serie tv in streaming. Con sistema operativo Android, ha un display LED da 32 pollici con risoluzione HD da 1366 x 768 pixel e offre la possibilità di visualizzare foto e video digitali.

-52% di sconto sulla Soundbar Auna Areal Bar 360: da collegare alla tv, al pc o ad una consolle tramite gli ingressi RCA e AUX o utilizzando il Bluetooth, la soundbar Auna è perfetta da posizionare in orizzontale o verticale, e può essere anche fissata alla parete. Dotata di display LED e telecomando per controllarla a distanza, ha quattro altoparlanti a banda larga e una potenza massima di 80 watt.

-42% di sconto sulla Smart Tv LG 32LM6370PLA: con sistema operativo Web OS e applicazioni come RaiPlay, Mediaset Play e Chili, la smart tv LG è dotata di display LED da 32 pollici e risoluzione HD da 1920 x 1080 pixel. La possibilità di navigare su Internet è garantita dalla connettività Wi-Fi, mentre gli ingressi HDMI, USB, LAN e la presenza del Bluetooth consentono di collegarla a più dispositivi.

-41% di sconto sulla Smart Tv Samsung AU8070: ampio display LED da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K da 3840 x 2160 pixel e sistema operativo Tizen OS caratterizzano questa smart tv, che può essere controllata a distanza tramite Alexa o Google Assistant. Connettività Wi-Fi e Bluetooth e ingressi HDMI, USB, LAN permettono poi di navigare sul web e riprodurre audio, foto e video digitali.

-40% di sconto sulla Smart Tv LG NanoCell: display LED da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K da 3840 x 2160 pixel anche per la seconda smart tv LG della nostra selezione, con sistema operativo Web OS e connettività Wi-Fi e Bluetooth. Oltre agli ingressi HDMI, USB, LAN per collegarla ai dispositivi, la tv può essere controllata a distanza tramite Google Assistant o Alexa.

-40% di sconto sulla Smart Tv TCL 55P725: l'ultima smart tv che vi presentiamo ha un display LED da 55 pollici con risoluzione Ultra HD 4K da 3840 x 2160 pixel, sistema operativo Android e diversi servizi di streaming inclusi, oltre a Google Assistant per il controllo a distanza. Per navigare su Internet o collegarla ai dispositivi è dotata di connettività Wi-Fi e Bluetooth e ingressi HDMI, USB, LAN.

-25% di sconto sulla Soundbar Samsung HW-T420: la potenza di 150 watt unita al subwoofer e ai decoder Dolby Digital incorporati garantisce alla soundbar targata Samsung un suono di alta qualità. Da posizionare sotto la tv o fissare alla parete, può essere collegata tramite Bluetooth o ingresso USB e controllata con il telecomando in dotazione.