Offerte eBay: fino a 200€ di sconto su smartphone Xiaomi e iPhone Vi presentiamo le migliori offerte eBay sugli smartphone di ultima generazione, con sconti fino a 190€: non solo iPhone, ma anche cellulari Xiaomi, venduti a prezzi vantaggiosi in occasione degli Xiaomi Days.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno smartphone nuovo di zecca rappresenta sempre un'ottima idea regalo, da fare agli altri o, perché no?, anche a se stessi.

Se poi viene venduto a un prezzo conveniente, perché non approfittarne? A tal proposito, eBay offre una serie di promozioni su smartphone Xiaomi e Apple: dall'11T al Redmi Note 11, passando per l'iPhone 11, 12 e 12 mini, in sconto fino a 190€.

In più, dal 18 agosto 2022, fino alle 23:59 del 31 agosto, il noto market-place inaugura gli Xiaomi Days. In occasione di quest'evento, sarà possibile ottenere uno sconto del 20% sui cellulari Xiaomi: basterà inserire il coupon XIAOMIFESTAGO22 prima di procedere con il pagamento. Il codice sconto si può utilizzare fino a 2 volte: lo sconto massimo previsto è di 75€ per ogni acquisto e di 150€ in totale.

I migliori sconti eBay su smartphone Xiaomi e iPhone

Ma quali sono le promozioni più vantaggiose sugli smartphone di ultima generazione? Ecco una selezione delle migliori offerte eBay su cellulari Apple e Xiaomi, con sconti fino a 190€: l'iPhone 12 da 128 GB, il 12 mini, lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, il Redmi Note 10 5G e non solo.

-200€ su iPhone 12 5G da 128 GB: uno dei top di gamma sul mercato, l'iPhone 12 presenta una velocità estrema, grazie non soltanto alla tecnologia 5G, ma anche al chip di ultima generazione A14 Bionic. In più, monta un sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo, e consente di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Infine, possiede una memoria esterna di 128 GB, utile ad archiviare foto e file.

-160€ sull'iPhone 12 mini da 128 GB: compatto e maneggevole, questo iPhone racchiude tutta la potenza e la velocità di Apple in un formato ridotto. Infatti, misura 64,2 x 131,5 x 7,4 mm, ha un peso di soli 133 grammi e un display Super Retina XDR OLED all‑screen da 5,4 pollici. Monta il processore ultra veloce A14 Bionic e sfrutta la tecnologia 5G. È dotato di sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo. In più, prevede la modalità "Notte" anche sulla fotocamera frontale, per scattare selfie senza doversi preoccupare della luce.

-80 € sullo smartphone Xiaomi 11T da 128 GB: dotato di RAM da 8 GB e memoria esterna da 128 GB, è caratterizzato da un display da 6,67 pollici AMOLED dot screen e da un sistema a tripla fotocamera, da 108, 8 e 5 MP. In più, monta una batteria efficiente e duratura, da 5000 mAh.

-70€ sull'Apple iPhone 11 da 128GB: provvisto di capacità di archiviazione da 128 GB, l'iPhone 11 presenta un sistema a doppia fotocamera, con grandangolo e ultra-grandangolo da 12 MP. In più, consente di girare video estremamente nitidi e realistici, in 4K a 60 FPS. Infine, risulta più resistente agli urti rispetto ai modelli precedenti, grazie al vetro frontale e posteriore rinforzati.

-55€ sullo smartphone Xiaomi Mi 11 Lite 5G: dotato di processore Snapdragon 778G e display AMOLED da 6,5 pollici, è caratterizzato da una RAM da 8 GB e una memoria esterna da 128 GB. Prevede un sistema a tripla fotocamera, da 64, 8 e 5 MP, oltre a una fotocamera frontale da 20 MP. Infine, è leggero e sottile, pesa 158 grammi e ha uno spessore di soli 6,81 mm.

-42€ sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 11: provvisto di RAM da 6 GB e memoria esterna da 128 GB, questo smartphone è efficiente e ultra veloce, grazie alla CPU octa-core Snapdragon 680 e alla GPU Qualcomm Adreno 610. È caratterizzato da un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici e un sistema a 4 fotocamere posteriori da 50, 8 e 2 MP, oltre a quella anteriore da 13 MP.

-40€ sullo smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G: dotato di RAM da 4 GB e capacità di archiviazione da 128 GB, questo smartphone possiede un display FHD+ da 6,5 pollici e una batteria duratura da 5000 mAh. Monta una CPU octa-core Arm Cortex-A76 e la GPU Arm Mali-G57 MC2, veloce e performante.