Offerte di fine anno: fino al 60% di sconto su elettrodomestici per casa e cucina su eBay Abbiamo selezionato 10 elettrodomestici per casa e cucina in offerta su eBay: prodotti Samsung, Indesit, Whirlpool e non solo con sconti fino al 60%.

Pranzi e cene delle feste hanno messo a dura prova i vostri fidati elettrodomestici? Se è giunta l'ora di sostituire piano cottura, forno, frigorifero o lavastoviglie potete approfittare delle Offerte di fine anno su eBay, che sono un'ottima occasione anche per acquistare una nuova scopa elettrica o un'asciugatrice utile durante il periodo invernale: tanti elettrodomestici per casa e cucina sono infatti scontati fino al 60% e godono della spedizione gratuita. Ecco una selezione delle promozioni più interessanti.

Le migliori offerte eBay su elettrodomestici per casa e cucina

Di seguito la nostra selezione dei 10 prodotti più interessanti da acquistare su eBay: lavatrici, friggitrici ad aria, robot aspirapolvere e tanti altri elettrodomestici per casa e cucina.

-60% di sconto sul Piano cottura Hotpoint Ariston PCN 752 T/IX/HAR: partiamo con questo piano cottura a incasso realizzato in acciaio inossidabile, con 5 piastre, grata continua e alimentazione a gas.

-54% di sconto sulla Scopa elettrica Rowenta Air Force Serenity Rh9133: il secondo prodotto è una scopa elettrica senza fili leggera ed estremamente silenziosa grazie alla tecnologia anti-rumore.

-51% di sconto sulla Lavastoviglie Samsung DW60M6050BB: da incasso e a scomparsa totale, è una lavastoviglie da 14 coperti con diversi programmi di lavaggio tra cui Eco ed Express.

-50% di sconto sul Tostapane Moulinex Toaster Soleil Lt300A: due scomparti e 7 livelli di doratura tra cui scegliere per questo tostapane dal design moderno dotato di vassoio raccoglibriciole.

-46% di sconto sul Forno a vapore Candy FSCTX886: anche in questo caso siamo di fronte ad un elettrodomestico da incasso, per la precisione un forno elettrico multifunzione con capacità di 70 litri.

-44% di sconto sull'Asciugatrice AEG T7 DBG 843 Serie 7000: proseguiamo con quest'asciugatrice a pompa di calore con 8 kg di capacità, che è a libera installazione e carica frontale.

-42% di sconto sul Robot aspirapolvere iRobot Roomba E5: 90 minuti di autonomia per questo robot aspirapolvere intelligente che si può gestire e programmare tramite app su smartphone.

-39% di sconto sul Forno a microonde Whirlpool MWP 103 W: 700 watt di potenza e 20 litri di capacità per questo microonde con 5 livelli di potenza, funzione grill e timer fino a 90 minuti.

-37% di sconto sul Frigorifero Indesit LI8 SN1E X: con sistema di raffreddamento Total No Frost, questo frigorifero da 328 litri di tipo combinato ha uno scomparto per cibi freschi e uno per quelli surgelati.

-31% di sconto sulla Friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer HD9200/90: l'ultimo prodotto è una friggitrice ad aria con cestello da 4,1 litri, doppia manopola per timer e temperatura e display LED.