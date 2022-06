Offerte della settimana: fino al 50% di sconto su lavastoviglie, frigoriferi e altri elettrodomestici State pensando di rinnovare la vostra cucina e di aggiornare anche gli elettrodomestici? Potrebbe interessarvi, allora, approfittare delle offerte proposte da MediaWorld e Amazon in fatto di lavastoviglie, frigoriferi, forni ad aria e tanti altri piccoli e grandi elettrodomestici da cucina.

Stare attenti alla propria alimentazione è importante, ma non è sempre facile, poiché il tempo a disposizione per mettersi ai fornelli non è sempre molto. Un grande aiuto arriva dagli elettrodomestici di ultima generazione: frigoriferi smart, lavastoviglie capienti e intelligenti, ma anche frullatori, centrifughe, macchinette per l'espresso e tanto altro.

Vero è che questi elettrodomestici hanno un costo che non sempre è alla portata di tutti, soprattutto se si predilige il top di gamma. Per far fronte al problema, potete dare un'occhiata alle offerte messe a disposizione dalle più grandi piattaforme di e-commerce del momento come Amazon e MediaWorld.

Vediamo quali sono gli sconti più convenienti della settimana!

Fino al 50% di sconto sugli elettrodomestici per la cucina su MediaWorld

Sfogliando il volantino online delle offerte su MediaWorld, per questa settimana noterete certamente grande convenienza sui grandi elettrodomestici per la cucina: frigoriferi, congelatori e lavastoviglie a prezzi competitivi, da sfruttare se si sta pensando di cambiarli e rinnovare l'ambiente. Ecco quali sono le offerte più vantaggiose.

50% di sconto sul frigorifero Samsung RB38A6B0ES9/EF, combinato e no frost. Misura 203 x 59,5 x 65,8 centimetri e garantisce ampio spazio e scomparti ben suddivisi sia per quanto riguarda la sezione frigo che per quanto riguarda il congelatore.

48% di sconto sul frigorifero americano LG GSJV91PZAE, un modello no frost appartenente alla classe energetica E. Misura 179 x 91,3 x 73,5 centimetri e dispone di quattro ampi sportelli, di cui uno dotato di drink dispenser. Essenziale, ma elegante nel design, è dotato anche di connessione WiFi.

45% sul congelatore a pozzetto Whirpool WHE2535FO. Classe energetica F e 251 litri di capienza, è tra i più apprezzati del momento anche per le linee essenziali del suo design che consentono d'inserirlo in qualsiasi tipo di arredamento. Misura 101 x 91,6 x 69,8 cm.

45% di sconto sulla lavastoviglie SMS4ECI14E di Bosh, ideale per famiglie numerose, poiché ha spazio per 13 coperti. Tra i suoi maggiori punti di forza c'è il motore senza spazzole EcoSilence Drive, estremamente efficiente, veloce e silenzioso e capace anche di lavorare a risparmio energetico.

42% di sconto sul congelatore verticale Beko FS166020, appartenente alla classe di efficienza energetica E e con una capacità di 65 litri. Facile da installare, si inserisce facilmente anche negli spazi stretti, poiché, oltre a essere a libera installazione, ha dimensioni compatte. Misura, infatti, 47,5 x 81,8 x 53,0 centimetri.

Le migliori offerte in fatto di elettrodomestici per la cucina su Amazon

Se sul volantino MediaWorld non avete trovato ciò che fa al caso vostro, potete provare a dare un'occhiata alla sezione delle offerte presente su Amazon. Anche su questa piattaforma trovate numerosi elettrodomestici per la cucina in offerta: la vostra scelta potrà ricadere anche sui piccoli elettrodomestici, come le macchine per il caffè.

48% di sconto sulla macchinetta per il caffè De' Longhi Nescafé Dolce Gusto, in capsule e pensata sia per il caffè che per il cappuccino. Tra le opzioni, la possibilità di scegliere tra bevande calde e fredde. La pompa ad alta pressione garantisce grande funzionalità.

31% di sconto sul Robot da cucina Braun PureEase FP 3132, con frullatore da 1,2 litri e ciotola da 2,1 litri, due opzioni di velocità e sistema EasyClick integrato per un'esperienza d'uso più veloce e intuitiva anche per chi è alle prime armi.

30% di sconto sulla friggitrice ad aria Innsky IS-EE003, con contenitore da 5,5 litri, 8 programmi pre-impostati e un ricettario compreso nella confezione d'acquisto. Tutte le impostazioni e le funzionalità possono essere attivate, disattivate e gestite tramite lo schermo presente sull'elettrodomestico.

27% di sconto sul forno a microonde Hisense H20MOWS3G, un modello dalle dimensioni compatte, una capacità di 20 litri e che garantisce di lavorare ad una potenza massima di 900 watt, se in modalità grill. I comandi sono tutti touch e molto intuitivi.

24% di sconto sulla friggitrice ad aria di Hauswirt, con potenza da 1600W e un cestello da 25 litri di capacità. Potete scegliere tra tre modalità di lavorazione – girarrosto, disidratatore, frittura – 20 menù preimpostati e 96 ricette, avvalendovi dei 7 accessori compresi nella confezione.