Offerte casa: fino al 50% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici Vi presentiamo le migliori offerte sugli elettrodomestici per la casa, in sconto fino al 50%: frigoriferi, lavatrici, aspirapolvere e tanto altro, acquistabili sullo store online di Mediaworld o su Amazon.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli elettrodomestici per la casa sono essenziali per avere un ambiente domestico pulito e ordinato. Talvolta, però, possono risultare alquanto costosi. In questo caso, è opportuno cogliere le occasioni al volo e approfittare delle promozioni in corso.

Per guidarvi nella selezione degli sconti più vantaggiosi, dunque, vi proponiamo le migliori offerte sugli elettrodomestici per la casa: frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolvere e molto altro, acquistabili anche a metà prezzo sullo shop online di Mediaworld o su Amazon.

Di seguito, troverete i device delle marche più note: LG, Samsung, Rowenta, Electrolux, Roomba e tantissime altre.

I migliori sconti Mediaworld su elettrodomestici per la casa

Ma quali sono le offerte proposte da Mediaworld sugli elettrodomestici per la casa?

Ecco una selezione degli sconti più convenienti, fino al 50%, su una serie di dispositivi per la pulizia e la cucina: il frigo LG, il microonde Samsung, l'aspirapolvere Rowenta e molto altro.

-50% (650€ di sconto) sul frigorifero combinato LG GBP62DSNGN: dotato di una capacità totale di 419 litri, questo frigo e congelatore combinato è perfetto per tenere gli alimenti sempre freschi e ben conservati, grazie al compressore Smart inverter LG che riduce al minimo gli sbalzi di temperatura. In più, presenta un cassetto 0 gradi, adatto alla conservazione di carne, pesce e verdura.

-45% (400€ di sconto) sulla lavastoviglie EES47325L di Electrolux: dotata di un potente flusso d'acqua, in grado di raggiungere ogni angolo della vasca, questo elettrodomestico assicura una pulizia profonda delle stoviglie. In più, è dotato di tecnologia AirDry, che consente di ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca. Infine, è semplice da posizionare, grazie al fissaggio brevettato PerfectFit.

-45% (120€ di sconto) sull'aspirapolvere senza sacco Rowenta Compact Power RO4873EA: caratterizzato da un design compatto e da una potenza di 550 W, questo aspirapolvere senza sacco monta un motore Effitech, progettato per ridurre il dispendio di energia e raccogliere più sporco. È provvisto di una tecnologia ciclonica per la separazione di aria e polvere. Infine, è adatto sia alle superfici dure come parquet e legno, che ai tappeti e alla moquette.

-35% (330€ di sconto) sulla lavatrice AEG L6FBI945: ottima per avere un bucato sempre pulito, questa lavatrice ha una capacità di 9 Kg, ideale anche per le famiglie. È dotata di tecnologia ProSense, pensata per regolare il ciclo di lavaggio in relazione al carico e ridurre così tempo, usura e consumi di acqua ed energia. In più, monta un motore Inverter, più efficiente e resistente all'usura.

-30% (40€ di sconto) sul microonde SAMSUNG GE732K/XET: dal design compatto e lineare, questo microonde è un elettrodomestico indispensabile per scaldare il cibo in pochissimo tempo. Ha una capacità di 20 litri, una potenza di 750 W e include anche la funzione grill, utile a creare una croccante crosticina sulle pietanze.

Elettrodomestici per la casa in offerta su Amazon

Anche su Amazon è possibile trovare numerose promozioni sugli elettrodomestici per la casa.

Di seguito, abbiamo selezionato le migliori offerte Amazon su tantissimi prodotti: il ferro da stiro, la macchina da caffè, il robot aspirapolvere e tanto altro, in sconto fino al 50%.

-50% sul ferro da stiro a caldaia H.Koenig V5i: per ottenere una stiratura perfetta, questo elettrodomestico è la soluzione ottimale. Infatti, è pronto in soli 3 minuti e ha un flusso di vapore di 100g/min, ottimo per prevenire la formazione di pieghe. In più, è possibile selezionare la temperatura più adatta al tessuto da stirare e utilizzare l'acqua del rubinetto senza preoccuparsi del calcare.

-46% sulla macchina da caffè Philips 2200: ideale per preparare caffè e cappuccini proprio come quelli del bar, questa macchina da caffè è provvista di un display touch, utile a selezionare la bevanda che si desidera preparare. In più, monta anche un comodo montalatte, ottimo per creare una schiuma cremosa. Infine, consente di macinare i chicchi di caffè ed è anche facile da pulire.

-37% sul frigo congelatore combinato KGV39VLEAS Serie 4 di Bosh: efficiente e funzionale, questo elettrodomestico è perfetto per conservare i cibi al meglio. Infatti, contiene una serie di scomparti, primi fra tutti quello dedicato alla frutta e alla verdura, in grado di preservarne l'integrità e la freschezza, e il BigBox, ideale per congelare pietanze voluminose. Ha una potenza di 90 Watt ed è provvisto di display LED per la regolazione elettronica della temperatura.

-36% sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i3+552: ideale per catturare lo sporco, i detriti e i peli di animali, questo robot aspirapolvere è dotato di tecnologia di navigazione intelligente, in grado di rilevare gli ostacoli ed evitarli. In più, trasferisce lo sporco nella Clean Base, un contenitore che trattiene gli allergeni, i pollini e le muffe. Infine, è provvisto di sistema di ricarica autonomo.

-34% sul robot da cucina MultiTalent 3 di Bosh: ottimo per diverse preparazioni, questo elettrodomestico racchiude tantissime funzioni in un unico dispositivo. Infatti, non funge solo da mixer e frullatore, ma include anche i seguenti accessori: un disco in acciaio inox per affettare e grattugiare, una lama per impastare, delle lame MultiLevel6 per macinare e tagliare e un disco per montare panna e albumi.