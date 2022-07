Offerte casa: fino al 50% di sconto su climatizzatori e sistemi di raffrescamento Su Mediaworld e Amazon si possono trovare climatizzatori e sistemi di raffrescamento con sconti fino al 50%: ecco le migliori offerte selezionate per voi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Quando il caldo si fa sentire, climatizzatori, ventilatori e altri sistemi di raffrescamento diventano per molti indispensabili. Spesso, tuttavia, il costo elevato degli elettrodomestici di questo tipo scoraggia i potenziali acquirenti, che si vedono costretti a ripiegare su soluzioni alternative ma spesso meno efficaci.

I saldi estivi sono dunque un'ottima occasione per acquistare un dispositivo che aiuti a combattere l'afa nei mesi più caldi. Due dei più importanti rivenditori online, Mediaworld ed Amazon, propongono diversi modelli a prezzi competitivi, con sconti fino al 50%. Vediamo le migliori offerte nel dettaglio.

Le migliori offerte Mediaworld su climatizzatori e sistemi di raffrescamento

Fino al 31 luglio nei negozi e sul sito di Mediaworld è attivo lo Speciale casa, con tante promozioni su diverse tipologie di elettrodomestici proposti a prezzi imperdibili. Noi abbiamo selezionato 4 offerte di cui approfittare subito: condizionatori fissi e portatili ora con sconti fino al 42%.

-42% di sconto sul Climatizzatore fisso Samsung multisplit: costituito da un'unità esterna e due unità interne, questo climatizzatore fisso multisplit prodotto da Samsung assicura temperature ideali sia in estate che in inverno in tutta la casa. L'unità esterna, in particolare, è studiata per sopportare anche temperature molto elevate, ed è dotata di un rivestimento che ne previene la corrosione. Pompa di calore e tecnologia Inverter garantiscono la massima efficienza, il gas refrigerante R32 comporta un minor impatto ambientale rispetto ai modelli di vecchia generazione.

-34% di sconto sul Climatizzatore fisso Samsung monosplit: monosplit e dunque composto da un'unità esterna e un'unità interna è invece il secondo climatizzatore fisso Samsung che potete trovare in offerta su Mediaworld. Dotato di tecnologia Inverter e di pompa di calore, offre diverse funzioni, tra cui sola ventilazione, sola deumidificazione e modalità Good Sleep, che regola automaticamente la temperatura della stanza durante il sonno. La classe energetica di raffreddamento è A++, quella di riscaldamento A+, il gas utilizzato è R32.

-30% di sconto sul Condizionatore portatile De'Longhi PAC EM93: con 10500 BTU/h di capacità, il condizionatore portatile De'Longhi è adatto per ambienti fino a 90 metri cubi. È possibile scegliere tra tre velocità del flusso d'aria oppure selezionare la funzione deumidificazione o ventilazione. Il telecomando incluso consente di gestire il dispositivo anche a distanza, ad esempio impostando un timer di accensione o spegnimento. Le quattro ruote, infine, lo rendono estremamente facile da spostare tra le stanze della casa.

-21% di sconto sul Climatizzatore fisso Olimpia Splendid Alyas: con ben tre unità interne e che si collegano all'unità esterna, il climatizzatore fisso di Olimpia è di tipo multisplit, perfetto per raffreddare o riscaldare più ambienti contemporaneamente. In fase di raffreddamento ha una capacità di 9000 BTU/h e rientra nella classe energetica A++, in fase di riscaldamento, invece, la capacità è di 21000 BTU/h e la classe energetica A+. Sono tre le velocità di ventilazione tra cui scegliere, ed inoltre è disponibile la modalità Turbo.

Climatizzatori e sistemi di raffrescamento in sconto su Amazon

Amazon offre spesso ai propri utenti articoli a prezzi scontati, spesso molto inferiori rispetto a quelli dei negozi fisici. Gli elettrodomestici non fanno eccezione: ecco 5 prodotti tra climatizzatori fissi e portatili, ventilatori e raffrescatori evaporativi che potete trovare in sconto fino al 50%.

-50% di sconto sul Ventilatore a torre Honeywell: la struttura a torre del ventilatore Honeywell lo rende poco ingombrante e perfetto da collocare dove si preferisce, oltre che estremamente leggero e facile da spostare. Ci sono tre impostazioni di velocità tra cui scegliere, l'oscillazione arriva fino a 110° ed è disponibile anche la funzione Breeze, per una fresca brezza naturale. Il display LED nella parte superiore e il telecomando estraibile lo rendono facile da controllare. È inoltre possibile impostare un timer fino a 4 ore.

-26% di sconto sul Climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima Compact 9P: il climatizzatore portatile proposto da Olimpia è compatto nelle dimensioni ma efficace nelle funzioni, con una capacità di 9000 BTU/h. Per raffreddare gli ambienti viene utilizzato gas refrigerante naturale R290, per cui il dispositivo garantisce un basso impatto ambientale se paragonato ad altri modelli simili. Le numerose funzioni (ventilazione, raffreddamento, deumidificazione, sleep, turbo, timer) possono essere selezionate utilizzando il display touch oppure il telecomando in dotazione.

-24% di sconto sul Raffrescatore evaporativo Aigostar: ideale per stanze fino a 35 mq, il raffrescatore evaporativo Aigostar è 3 in 1, poiché in grado di refrigerare, umidificare e purificare l'aria. Con tre velocità dell'aria e tre modalità di ventilazione, ha un capiente serbatoio da 5 litri che garantisce aria fresca per circa 5 ore e può contenere anche due refrigeratori per un fresco immediato. Silenzioso e molto facile da usare, oscilla lateralmente fino a 70° e può essere programmato grazie al timer. Incluso nella confezione anche un pratico telecomando.

-22% di sconto sul Condizionatore fisso Mitsubishi Electric: doppia unità, interna ed esterna, per questo condizionatore fisso targato Mitsubishi Electric, utile sia in estate per raffreddare gli ambienti che in inverno per scaldarli. Ha una capacità di 9000 BTU/h, e le classi energetiche di appartenenza sono rispettivamente A++ per la funzione raffreddamento e A+ per quella di riscaldamento. Il sistema DC Inverter consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata evitando grandi sbalzi.

-21% di sconto sul Condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro 11: oltre ad utilizzare il gas refrigerante R290, il condizionatore portatile di Electrolux è dotato del Self Evaporative System, che consente di riutilizzare l'acqua di condensa per raffreddare i meccanismi interni, determinando un notevole risparmio sui consumi. La capacità è di 10800 BTU/h, il filtro antibatterico trattiene gli agenti patogeni per garantire aria sempre fresca e pulita. Il timer 24h consente di programmare l'accensione o lo spegnimento quando si preferisce, anche a distanza utilizzando il telecomando.