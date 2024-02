Migliori fotocamere mirrorless 2024: la classifica con modelli per principianti e professionisti e guida all’acquisto La classifica delle migliori mirrorless sul mercato aggiornata al 2024 con modelli scelti tra le migliori marche come Nikon, Sony, Canon e Fujifilm e divisa per modelli full-frame professionali, semi-professionali ed entry-level per principianti e appassionati, adatti a tutte le tasche con opzioni economiche e per professionisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le macchine fotografiche mirrorless, come suggerisce il loro nome, sono macchine fotografiche senza specchio e un pentaprisma al loro interno. La luce che penetra dall'obiettivo, quindi, raggiunge direttamente il sensore, senza passare attraverso strumenti intermedi. Le mirrorless sono una tipologia di macchine fotografiche molto avanzate con caratteristiche evolute rispetto ad altri strumenti che vengono utilizzati per scattare fotografie(come gli smartphone, anche di ultima generazione).

Questo le rende molto differenti dalle loro avversarie più famose e analogamente diffuse in commercio, le macchine fotografiche reflex: più leggere e trasportabili, con uno schermo digitale che restituisce l'immagine fotografata e ripresa al posto del mirino ottimo tipico delle reflex, le mirrorless hanno conosciuto una diffusione esponenziale sul mercato negli ultimi anni, per questo i modelli in commercio sono molto variati, con fasce di prezzo e caratteristiche tecniche molto diverse tra loro.

Nella nostra classifica abbiamo raggruppato diversi modelli di mirrorless, dividendoli per modelli professionali, per appassionati di fotografia, full frame, content creators, videomaker, entry level e principianti; i modelli sono, inoltre, anche divisi per fasce di prezzo, dai più costosi, ai modelli di fascia media e, infine, i modelli più economici. Tutti i modelli sono scelti tra le migliori marche di macchine fotografiche come Sony, FujiFilm, Canon e Nikon.

Perché comprare una mirrorless? Pro e contro

Prima di procedere con la classifica, vediamo quali sono i pro e i contro legati all'acquisto e all'utilizzo di una macchina fotografica mirrorless, iniziando dai pro:

Le mirrorless sono piccole e leggere , questo perché non contengono il software di specchio e pentaprisma al loro interno; ciò le rende più semplici da conservare in uno zaino o in una borsa e da trasportare con noi durante viaggi e gite fuoriporta.

, questo perché non contengono il software di specchio e pentaprisma al loro interno; ciò le rende più semplici da conservare in uno zaino o in una borsa e da trasportare con noi durante viaggi e gite fuoriporta. Le mirrorless sono molto silenziose durante il funzionamento, perché prive del meccanismo di funzionamento a specchio, che può essere fastidioso per alcuni.

durante il funzionamento, perché prive del meccanismo di funzionamento a specchio, che può essere fastidioso per alcuni. Le mirrorless consentono di vedere esattamente l'immagine come appare dallo schermo, e di aggiustare colori e bilanciamenti di contrasti prima di scattare la foto, tutto tramite lo schermo digitale.

come appare dallo schermo, e di aggiustare colori e bilanciamenti di contrasti prima di scattare la foto, tutto tramite lo schermo digitale. Le mirrorless hanno una capacità video molto superiore rispetto alle altre tipologie di macchine fotografiche, sempre grazie allo schermo elettronico, e riescono a realizzare video in 4K e 8K.

Per quanto riguarda i contro che possono derivare dall'acquisto di una mirrorless, troviamo:

possibili problemi di utilizzo e visibilità dello schermo all'aperto e in condizioni di luce molto forti , ma il problema si può facilmente risolvere adottando dei metodi paraluce mentre si utilizza la fotocamera.

, ma il problema si può facilmente risolvere adottando dei metodi paraluce mentre si utilizza la fotocamera. una durata della batteria molto più breve, vista la loro complessità elettronica che le porta a consumare molta energia mentre si utilizzano, soprattutto per tempi molto prolungati.

1. Nikon Z8 + Z 24-120 f/4 S

La migliore mirrorless sul mercato

Consigliata a chi cerca una mirrorless: professionale, di ultima generazione, perfetta per i professionisti del settore.

Risoluzione immagine: 45,7 MP

Pro: la mirrorless dispone di tutti gli ultimi aggiornamenti e miglioramenti alle tecnologie Nikon, sempre considerate tra le migliori macchine fotografiche sul mercato.

Contro: il costo della fotocamera è davvero esoso, ma il modello è davvero il migliore sul mercato al momento, quindi la mirrorless vale il prezzo.

Se siete dei fotografi professionisti e siete alla ricerca del migliore modello di mirrorless sul mercato, al momento la risposta è la Nikon Z8 + Z 24-120 f/4 S. Pur avendo dimensioni compatte ed essendo molto leggera, la mirrorless offre tutte le migliori prestazioni immaginabili: video in 8K con 60p, sistema AF di ultima generazione e scatti rapidi fino a 120 fotogrammi al secondo: la fotocamera ha interfacce separate per video e fotografie, entrambe molto facili da utilizzare. La tecnologia Nikon Expeed 7 riesce ad elaborare le fotografie ad una velocità impressionante, rendendo possibile anche l'utilizzo di funzioni come il mirino Real-Live. Infine, quando si effettuano scatti molto veloci, è possibile salvare le immagini un secondo prima dello scatto e fino a tre secondi dopo, rendendo la mirrorless perfetta per ogni occasione.

Altre soluzioni di mirrorless full frame professionali:

2. Canon EOS R8

La migliore full frame economica

Consigliata a chi cerca una mirrorless: perfetta per degli scatti in full frame, come ritratti e paesaggi.

Risoluzione immagine: 24,2 MP

Pro: con il suo peso di 461 grammi, la macchina fotografica è perfetta per essere portata in giro e scattare fotografie all'aperto.

Contro: gli utenti non hanno nessun lato negativo da segnalare.

Se siete amanti della natura e effettuate molti scatti di paesaggi, la Canon EOS R8 è la mirrorless perfetta per voi. Il suo sensore CMOS raggiunge fino a 24,2 megapixel, restituendo dettagli molto realistici anche in condizioni di luminosità non ottimale. La tecnologia Dual Pixel CMOS AF II riconosce i soggetti anche se si trovano ai margini dell'inquadratura e li segue anche per brevi comparse visibili a occhio umano. Ottima anche per fotografare soggetti in movimento, riesce ad effettuare fino a 40 fotogrammi al secondo. Si può passare dalla modalità video a quella scatto con un singolo pulsante. Grazie alla connettività WiFi e Bluetooth è possibile passare subito gli scatti ai propri dispositivi, per una condivisione immediata. La macchina fotografica è anche controllabile dal proprio telefono, se collegata tramite WiFi e/o Bluetooth.

Altre soluzioni di mirrorless full frame:

3. Canon EOS R7

La migliore per le foto sportive

Consigliata a chi cerca una mirrorless: per scattare fotografie di soggetti in movimento, come durante eventi sportivi.

Risoluzione immagine: 34,4 MP

Pro: gli utenti apprezzano particolarmente la qualità delle immagini e il sensore ISO invariant, oltre che al software proprio della macchina fotografica.

Contro: quando si scattano le foto, gli utenti consigliano di tenere gli ISO non troppo elevati, in modo da evitare rumori all'interno delle fotografie.

Se siete appassionati di eventi sportivi e state cercando una macchina fotografica da portare con voi per immortalare tali momenti, la Canon EOS R7 è la macchina mirrorless che fa al caso vostro. Con la tecnologia Depp Learning e l'IA la mirrorless ha una messa a fuoco automatica e un riconoscimento del soggetto ripreso e fotografato. I soggetti individuati vengono seguiti con precisione nel 100% dell'area inquadrata, permettendo di scattare foto a mano libera, senza bisogno di utilizzare un treppiede. Anche i video raggiungono qualità fino a 4K e 120p in Full HD, catturando i soggetti con precisione estrema.

Altre soluzioni di mirrorless per le foto sportive:

4. Sony Alpha 7 IV

La migliore per i videomaker

Consigliata a chi cerca una mirrorless: studiata appositamente per registrare i migliori video possibili, la scelta migliore per un videomaker professionista.

Risoluzione immagine: 60 MP

Pro: gli utenti apprezzano molto la lunga durata della batteria che permette di registrare anche video molto lunghi, e il grip molto solito sul corpo della macchina fotografica.

Contro: gli utenti hanno riscontrato che, durante l'utilizzo, la macchina potrebbe riscaldarsi ma consigliano di tenere il monitor sempre aperto, in modo da migliorare la dissipazione.

Se siete videomaker professionisti e siete alla ricerca della macchina fotografica mirrorless perfetta per voi, la Sony Alpha 7 IV è proprio quella che fa al caso vostro. Con la sua qualità dell'immagine mozzafiato, possibile grazie al suo sensore retroilluminato Exmor R da 33 MP abbinato al processore Bionz XR, le riprese effettuate risulteranno di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Dotata delle ultime tecnologie in fatto di Autofocus, la mirrorless è in grado di riprendere persone, animali e diversi soggetti, rendendo l'esperienza di ripresa molto semplice con il suo touchscreen con menù a ghiera. I contenuti ripresi sono immediatamente condivisibili grazie al chip Wi-Fi contenuto all'interno della mirrorless.

Altre soluzioni di mirrorless per i videomaker:

5. Nikon Z50 + Z Dx 16-50Vr

Perfetta per i content creator e i vlogger

Consigliata a chi cerca una mirrorless: studiata per tutti i content creator, per la creazione di vlog e contenuti per i social media.

Risoluzione immagine: 20,9 MP

Pro: gli utenti apprezzano particolarmente la resa fedelissima di immagini e video e la leggerezza della macchina.

Contro: gli utenti segnalano alcuni bug, ma la situazione si risolve immediatamente aggiornando il firmware o spegnendo e riaccendendo la macchina fotografica.

Se siete dei content creator e vi serve una mirrorless per creare video e scattare foto da postare sui social, la Nikon Z50 + Z Dx 16-50Vr è proprio la soluzione che fa al caso vostro. Con la sua baionetta Z-Mount, la macchina riesce a catturare più luce in tutta l'inquadratura, ottenendo foto e filmati con profondità di dettagli e colori. L'autofocus è veloce, preciso e perfetto, riuscendo a coprire il 90% dell'inquadratura, per ottenere una nitidezza che va da angolo in angolo. C'è una modalità fotografica silenziosa e gli 11FPS di ripresa continua aiutano a catturare anche momenti che altrimenti si potrebbero perdere. L'Eye-Detection AF riesce a mettere a fuoco gli occhi dei soggetti ripresi, anche se si trovano in mezzo a una folla.

Altre soluzioni di mirrorless per content creator e vlogger:

6. Fujifilm X-T4

La migliore semi-professionale di fascia media

Consigliata a chi cerca una mirrorless: per migliorare le proprie capacità fotografiche, con un prezzo di fascia media e semi-professionale, venendo da modelli entry level.

Risoluzione immagine: 26 MP

Pro: gli utenti apprezzano particolarmente la resa in JPG delle foto scattate con la macchina, paesaggi e ritratti, perché non necessitano di ulteriori modifiche con software di editing.

Contro: gli utenti consigliano di leggere bene il manuale di istruzioni per capire bene tutte le funzioni offerte dalla macchina e avere una familiarità con il menù già al primo utilizzo.

Se siete degli appassionati di fotografia che vogliono approfondire la loro conoscenza e passare a una macchina di fascia media, livello semi-professionale, la Fujifilm X-T4 è la scelta giusta per voi. Modello di punta delle serie X di Fujifilm, con il suo sensore X-Trans CMOS 4, una simulazione di pellicola e molte altre funzioni che sono state sviluppate e migliorate in base al feedback degli utenti, la macchina raggiunge qualità che soddisfano anche i professionisti. La resa di filmati e fotografie è simile a quella ottenuta da moltissimi produttori cinematografici, grazie all tecnica del "Bleach Bypass", con un alto contrasto e un basso livello di saturazione del colore. La messa a fuoco avviene in 0,002 secondi, riconoscendo forme e colori e agganciandosi a un soggetto per tracciarlo su tutta l'inquadratura, anche durante gli scatti a raffica.

Altre soluzioni di mirrorless semi-professionali di fascia media:

7. Sony Alpha 6700

La migliore con connettività wireless

Consigliata a chi cerca una mirrorless: studiata per condividere foto e video sui social in maniera repentina, o semplicemente per poterli salvare immediatamente su PC e smartphone.

Risoluzione immagine: 26 MP

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti dei materiali con cui è realizzata e delle tecnologie e funzioni offerte.

Contro: il sistema operativo può risultare un po' difficile da capire all'inizio, ma dopo un paio di utilizzi diventa intuitivo.

Se avete necessità di salvare subito le vostre foto su PC e smartphone, o se semplicemente vi piace una condivisione istantanea dei vostri scatti, la Sony Alpha 6700 è la mirrorless che fa per voi. Anche in condizioni di scarsa luminosità, con il sensore Exmor R, la mirrorless riesce a immortalare i soggetti e restituire anche scatti in modalità rapida. L'autofocus, basato sull'IA, rileva i soggetti in modo rapido e preciso. Le riprese video sono in 4K, offrendo anche l'opzione di filmare in slow motion. La mirrorless è leggera e compatta, con uno schermo touch, e tramite la Creators App si può collegare allo smartphone per trasferire le immagini o anche per utilizzarla come webcam, per trasmettere in streaming o partecipare a riunioni. Inoltre, la Creators Cloud permette di visionare e interagire con i contenuti di altri utenti.

Altre soluzioni di mirrorless con connettività wireless:

8. Canon EOS aps-c

La migliore mirrorless ibrida

Consigliata a chi cerca una mirrorless: perfetta per scattare foto e fare video, un modello ibrido adatto per persone appassionate e professionisti del settore.

Risoluzione immagine: 34,4 MP

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti delle prestazioni, che si mantengono stabili e alte anche con il passare del tempo dal primo utilizzo.

Contro: gli utenti consigliano di leggere il manuale esteso di istruzioni, disponibile sul sito ufficiale di Canon, per approfondire al meglio gli utilizzi della macchina.

Se la soluzione che cercate è una mirrorless ibrida, che incorpori più funzioni al meglio all'interno di un unico corpo macchina, allora la Canon EOS aps-c è proprio la macchina che fa per voi. La messa a fuoco automatica si serve dell'IA per riconoscere i soggetti, anche quelli in movimento, seguendoli per il 100% dell'area inquadrata, restituendo un'immagine e un video di alta qualità anche in condizioni di luminosità scarsa. La macchina è molto leggera e compatta, e permette il suo utilizzo sia da fermi sia in movimento, senza doversi servire di un treppiede o di strumenti per stabilizzarla, servendosi dello stabilizzatore IBIS. Utilizzando l'otturatore elettronico della fotocamera, si possono ottenere file RAW, JPEG e HEIF fino a 30fps. Durante le riprese video, invece, si possono ottenere filmati in 4K fino a 120p, modificabili in post-produzione.

Altre soluzioni di mirrorless ibride:

9. Nikon Zf + SDXC

La migliore mirrorless resistente alle intemperie

Consigliata a chi cerca una mirrorless: che sia adatta anche a resistere a intemperie e meteo sfavorevole, continuando a funzionare perfettamente.

Risoluzione immagine: 24,5 MP

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti della resa della macchina fotografica anche in situazioni di temperature sotto lo zero.

Contro: gli utenti consigliano sempre di leggere bene il manuale di istruzioni, in modo da poter sbloccare e utilizzare tutte le funzioni offerte dalla macchina fotografica.

Se siete soliti scattare foto durante le vostre gite in montagna, con temperature sotto zero, o semplicemente volete che la vostra mirrorless resista a climi sfavorevoli, la Nikon Zf + SDXC è il modello adatto a voi. Con un'estetica vintage ma una tecnologia all'avanguardia, la qualità dell'immagine è garantita, con una stabilizzazione di 8,0 stop e un punto di autofocus VR unico, restituendo foto e video stabili anche in condizioni di movimento. La messa a fuoco è ottimizzata con la tecnologia EXPEED 7, ma non per questo meno precisa. Il monitor della mirrorless è touch ad angolazione variabile, offrendo un controllo intuitivo e una flessibilità delle riprese da diverse prospettive.

Altre soluzioni di mirrorless resistenti alle intemperie:

10. Sony Alpha 6100L

La migliore mirrorless compatta e facile da maneggiare

Consigliata a chi cerca una mirrorless: piccola e perfetta da portare all'interno di una borsa o di uno zaino, con un peso irrisorio.

Risoluzione immagine: 44,6 MP

Pro: gli utenti sono molto soddisfatti della leggerezza della mirrorless, e trovano i materiali di ottima qualità e molto resistenti, nonostante non siano spessi e le dimensioni siano molto ridotte.

Contro: gli utenti consigliano di effettuare le riprese sempre in 4K, e poi di fare downscaling a posteriori, in fase di editing.

Se siete alla ricerca di una fotocamera da portare sempre con voi in viaggi o gite, la Sony Alpha 6100L è la macchina fotografica che fa per voi. Il suo autofocus è veloce e preciso, con un tempo di 0,02 secondi, e il Real Time Eye mantiene i soggetti ripresi a fuoco in ogni situazione. Riesce a scattare fino a 11 fotogrammi al secondo, grazie alla tecnologia AFAE Tracking, e permette di scattare fotografie da diverse angolazioni tramite il monitor touch ribaltabile. La maggiore gamma ISO e il processore superiore riescono ad eliminare il rumore in caso di luce scarsa.

Altre soluzioni di mirrorless compatte e facili da maneggiare:

11. Nikon Z5 + Z 24

La migliore entry level per chi vuole iniziare

Consigliata a chi cerca una mirrorless: per iniziare ad approcciarsi al mondo della fotografia, una Entry Level

Risoluzione immagine: 27 MP

Pro: tutti gli utenti apprezzano la facilità e l'intuitività d'uso, soprattutto coloro che sono alle prime armi.

Contro: gli utenti consigliano di leggere attentamente il manuale della fotocamera in modo da approcciarsi al primo utilizzo preparati.

Se siete appassionati di fotografia e volete acquistare una entry level, la migliore sul mercato è sicuramente la Nikon Z5 + Z24: con una splendida qualità dell'immagine e un potente processore, le foto e i video sono perfetti anche in condizioni di luminosità non ottimale. La messa a fuoco è veloce, precisa e fluida sul telaio; l'autofocus rileva gli occhi dei soggetti con molta precisione, che si tratti di animali o persone. Il mirino elettronico non lascia nulla fuori dall'inquadratura e le impostazioni di bilanciamento ISO sono applicate in tempo reale. Il corpo della macchina è sigillato per tenere fuori umidità e polvere. Il touchscreen è inclinabile e i video in 4K consentono una profondità del campo, consentendo anche la creazione di filmati in time-lapse.

Altre soluzioni di mirrorless entry level per chi vuole iniziare:

12. Fujifilm X-S20

La mirrorless con il miglior rapporto qualità/prezzo

Consigliata a chi cerca una mirrorless: con un ottimo rapporto qualità/prezzo, che offra il meglio delle prestazioni ad un prezzo giusto.

Risoluzione immagine: 26,1 MP

Pro: gli utenti apprezzano la sua facilità d'uso e la velocità delle funzioni offerte; inoltre, sono molto soddisfatti della funzione webcam che si ottiene semplicemente tramite USB, senza dover scaricare app esterne.

Contro: gli utenti consigliano di pulire regolarmente il mirino ottico, perché questo entra molto a contatto con la pelle e ha bisogno di una manutenzione costante per poter funzionare al meglio.

Se siete alla ricerca di una mirrorless con un ottimo rapporto qualità/prezzo, la Fujifilm X-S20 è la fotocamera più adatta alle vostre esigenze. Evoluzione della X-S10, la mirrorless corregge i limiti tecnologici del modello precedente e aggiunge molti miglioramenti importanti sia nel comparto fotografico sia in quello di videomaking. Il corpo della macchina è molto compatto, e ciò la rende adatta ad essere trasportata in una borsa o in uno zaino. Lo schermo è un touchscreen inclinabile, che permette di controllare la ripresa da più angolature e di accedere al menù funzioni. La mirrorless è dotata di una stabilizzazione dell'immagine che permette di ottenere foto e video di alta qualità anche mentre si è in movimento senza dover ricorrere a un treppiede o un supporto esterno. L'Autofocus, unito al rilevamento oggetti AI e la funzione di rilevazione occhi mette a fuoco animali, uccelli e oggetti inanimati come treni, biciclette e motociclette. Offre anche la possibilità di eseguire scatti a raffica, fino a 30 fotogrammi per secondo.

Altre soluzioni di mirrorless con ottimi rapporti qualità/prezzo:

13. Canon EOS R100

La più economica (sotto gli 800 euro)

Consigliata a chi cerca una mirrorless: con il prezzo attualmente più basso sul mercato, ottima per gli appassionati di fotografia.

Risoluzione immagine: 24,1 MP

Pro: gli utenti apprezzano la compattezza della fotocamera che permette di utilizzarla tutti i giorni, e la facilità di scatto e di utilizzo di menù e funzioni accessibili dallo schermo.

Contro: gli utenti consigliano di essere molto attenti durante l'utilizzo della fotocamera, soprattutto in condizioni atmosferiche avverse, e di pulirla bene una volta utilizzata, in modo da assicurarne il funzionamento corretto.

Se siete appassionati di fotografia e avete un budget inferiore agli 800 euro, la Canon EOS R100 è la mirrorless perfetta per voi. Nonostante il prezzo ridotto, questa mirrorless offre ottime funzioni, soprattutto per principianti e semplici appassionati: un Autofocus Dual Pixel CMOS che riconosce viso e occhi dei soggetti, seguendoli lungo l'88% dell'inquadratura, durante scatti o video; dei filtri pre-impostati che aiutano ad ottenere immagini già modificate in fase di scatto; filmati che raggiungono la qualità di 4K con la funzione Movie Digital IS che li rende fluidi in fase di elaborazione; infine, un'applicazione per connettere mirrorless al proprio smartphone, Camera Connect, che permette di scaricare immediatamente foto e video realizzati, per poterli condividere sui social o per archiviarli su un cloud esterno senza occupare lo spazio interno della fotocamera.

Altre soluzioni di mirrorless economiche (sotto gli 800 euro):

Come si sceglie la mirrorless: guida all'acquisto

Disponibile all'acquisto sia su piattaforme di e-commerce online sia in negozi fisici specializzati, la mirrorless è un dispositivo dai costi molto elevati, quindi quando si decide quale acquistare, bisogna effettuare una scelta ponderata e ben ragionata. Ci sono dei fattori che bisogna tenere assolutamente in considerazione. Vediamoli insieme.

Il sensore

Il primo aspetta da tenere in considerazione, il più importante, è la dimensione del sensore presente all'interno della mirrorless, perché è da questo che dipendono le qualità delle immagini che si andranno a scattare o riprendere con la fotocamera, insieme a tutte le altre caratteristiche tecniche su cui agire in fase di utilizzo. Solitamente, quanto più il sensore è grande, tanto maggiore sarà la qualità delle immagini ottenute. Esistono almeno tre tipi di sensori nelle mirrorless in commercio, attualmente:

– il sensore Quattro Terzi (4/3), il più piccolo che esista sul mercato. Le sue dimensioni ridotte influiscono sulle dimensioni della mirrorless stessa e degli accessori che si andranno ad acquistare per essa (obiettivi, custodie ecc.). Nonostante non restituisca una qualità d'immagine bassa, questa risulta comunque inferiore rispetto a quelle ottenute con altri sensori, ed è consigliato per chi muove i primi passi nel mondo della fotografia e vuole imparare le tecniche con modelli meno costosi.

– il sensore APS-C, il sensore più diffuso su mirrorless entry level e per appassionati. Soprattutto negli ultimi modelli di fotocamere, questi sensori sono associati ad ottimi processori di immagine, restituendo delle immagini di ottima qualità, comparabile a quella ottenuta da fotografi professionisti.

– il sensore Full Frame, il sensore migliore sul mercato, che ottiene qualità di immagine altissima, permettendo anche di gestire le impostazioni di scatto durante l'utilizzo. Di dimensione maggiore rispetto ad altri, influisce anche su dimensioni e peso della mirrorless stessa, ed è solitamente presenti su fotocamere altamente professionalizzate, ma negli ultimi anni tale sensore è stato inserito anche in fotocamere dai prezzi più accessibili, come abbiamo visto nella classifica.

La risoluzione

Altro aspetto da tenere in considerazione è quello della risoluzione, che si esprime in MegaPixel quando si parla di fotografie, ed è strettamente legato al tipo di sensore che possiede la mirrorless. I pixel riguardano la dimensione dell'immagine che è possibile scattare.

Più il numero di pixel è elevato, maggiore sarà la dimensione dell'immagine che potremmo scattare, elaborare e poi stampare in formato fisico, senza ottenere sgranature. Una buona mirrorless deve possedere una risoluzione almeno superiore ai 20 megapixel, per assicurare una resa di immagine senza troppi rumori.

Quando invece parliamo di risoluzione immagine nei video, questa viene espressa in 4K e 8K e in fotogrammi per secondo, che restituiscono un'immagine più fluida in fase di elaborazione, senza scatti. Più è elevato il numero di fotogrammi per secondo (che può raggiungere anche 120fps), maggiori saranno poi le funzioni accessibili in fase di elaborazione video, come lo slow-motion o la possibilità estrarre fotografie dal video stesso.

La stabilizzazione e la velocità di raffica

Due aspetti da tenere in considerazione per chi vuole acquistare una mirrorless che utilizzerà per scattare fotografie sportive, o comunque scattare foto mentre si è in movimento sono stabilizzazione e velocità di raffica.

La stabilizzazione è una tecnologia che serve a rendere l'immagine più ferma quando non vengono utilizzati treppiedi o supporti esterni durante l'utilizzo della mirrorless. Lo stabilizzatore è sempre più spesso integrato all'interno del corpo della macchina fotografica (IBIS), ed entra in funzione in qualunque circostanza, perché automatico: ciò è molto utile sia in caso di scatti a mano libera, sia in condizioni di scarsa illuminazione.

La velocità di raffica, invece, è il numero di scatti che una mirrorless è in grado di realizzare in un secondo mentre si tiene premuto il tasto di scatto, e viene indicato con la sigla FPS. Il loro numero può variare, partendo da 8 e arrivando anche a numeri più elevati come 40 o 60. Questo parametro risulta particolarmente importante quando si effettuano scatti durante eventi caotici, come quelli sportivi, in cui risulta essenziale avere la possibilità di cogliere più attimi possibili.

La connettività

Un ultimo aspetto che bisogna tenere in considerazione, quando si valuta l'acquisto della mirrorless, è la connettività, ovvero la possibilità offerta dalla macchina fotografica di collegarsi o tramite WiFi o tramite Bluetooth a un dispositivo esterno, che sia un PC o uno smartphone.

Il vantaggio principale di questa funzione è quello di avere un supporto immediato per l'archiviazione di fotografie e video: tramite la connessione, la fotocamera sarà in grado di esportare le fotografie su un dispositivo terzo, per la condivisione immediata, per una modifica con un software di immagine o per l'archiviazione su un cloud esterno. Ciò alleggerirà la fotocamera, permettendole di avere una memoria sempre, potenzialmente, vuota e riempibile.

Un altro vantaggio, che si ottiene soprattutto quando la connettività è tramite un'applicazione compatibile con la propria mirrorless, è la gestione a distanza della fotocamera: si può controllare il display della mirrorless dallo schermo del proprio telefonino, comandando uno scatto o una ripresa video direttamente dal proprio smartphone.

Infine, un'ultima funzionalità a cui si accede con la funzione di WiFi è quella di utilizzare la propria mirrorless come una webcam per partecipare a riunioni o anche streaming a distanza, senza doverla per forza collegare ad un PC o un tablet tramite un cavo.

Mirrorless vs Reflex: qual è meglio?

Seppure di aspetto molto simile tra di loro, macchine fotografiche mirrorless e macchine fotografiche reflex hanno delle differenze sostanziali che si concentrano soprattutto nelle caratteristiche tecniche. Le mirrorless sono delle macchine fotografiche più evolute, che posseggono tecnologie più avanzate, con componenti elettronici piuttosto che meccanici, come invece si possono trovare all'interno delle macchine reflex.

Entrambe le fotocamere possono raggiungere delle risoluzioni immagini altissime, restituendo delle fotografie e dei video iper realistici; entrambe le macchine fotografiche hanno bisogno di obiettivi compatibili per poter scattare le fotografie ed entrambe le macchine fotografiche hanno diverse fasce di prezzo, che vanno dalle più elevate alle più economiche.

Una prima differenza sostanziale è che le reflex utilizzano uno specchio, posto tra sensore e obiettivo, a differenza delle mirrorless, come già menzionato in precedenza, che invece ne sono prive. Un'altra differenza sta nelle loro dimensioni: pur avendo aspetto simile tra di loro, le fotocamere mirrorless sono molto più compatte e questo le rende più facili da trasportare comodamente all'interno di zaini e borse, a differenza delle reflex che sono più ingombranti e pesanti.

Le reflex hanno un mirino ottico attraverso cui si visualizza ciò che viene scattato, mentre le mirrorless possiedono uno schermo digitale attraverso cui è possibile visualizzare l'anteprima definita di ciò che stiamo andando a scattare – a volte questo display può essere anche touchscreen e molto facile e intuitivo da utilizzare. A causa dello schermo LCD, le mirrorless hanno un'autonomia della batteria leggermente inferiore alle reflex.

Le reflex possiedono un autofocus più indicato per rilevare i colori in condizioni di scarsa luminosità quando si scattano foto; l'autofocus delle mirrorless, invece, è più indicato per la ripresa di video, anche se gli ultimi modelli di mirrorless presentano un autofocus per le foto migliorato e più sofisticato.

In più, le macchine fotografiche mirrorless sono solitamente più silenziose e discrete da utilizzare in occasione di eventi pubblici; gli ultimi modelli, inoltre, rendono possibile una connettività WiFi con dispositivi come PC, smartphone e tablet: ciò rende immediata la condivisione dei propri scatti e dei video girati, rendendole perfette per chi ha bisogno di pubblicare velocemente le proprie foto o i propri video, come fotografi professionisti e content creator.

Quanto si spende in media per una mirrorless?

Come abbiamo visto nella nostra classifica, i costi delle mirrorless sono molto elevati. Principalmente, possiamo distinguere tre fasce di prezzo:

– una fascia di prezzo molto elevata, che parte dai 2000€ e arriva anche a prezzi superiori ai 5000€. Le mirrorless con questi prezzi sono solitamente strumenti altamente sofisticati, che sono rivolti a fotografi e videomaker professionisti, e offrono funzioni professionali.

– una fascia di prezzo media, che va dai 2000€ e arriva leggermente sotto i 1000€. Le mirrorless appartenenti a questa categoria sono strumenti semi professionali, rivolti a persone che hanno già mosso i primi passi all'interno della fotografia e desiderano compiere il passo successivo, offrendo funzioni e tecnologie avanzate. È possibile anche trovare mirrorless con ottimi rapporti qualità/prezzo in questa categoria, come abbiamo visto nella classifica.

– una fascia di prezzo bassa, che parte dagli 800€ e arriva fino a poco sotto i 600€. Le mirrorless di questa categoria sono modelli Entry Level o pensati per gli appassionati di fotografia o coloro che vogliono iniziare a specializzarsi in questo campo. Nonostante il prezzo più basso, gli ultimi modelli in commercio, offrono comunque funzioni e tecnologie di tutto rispetto, ma sono un po' più facili da utilizzare, proprio perché sono rivolte a principianti.

