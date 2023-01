Migliori crocchette per cani 2023: come sceglierle e classifica delle top in vendita Le migliori crocchette per cani 2023 per taglie piccole e grandi, con la lista degli ingredienti e una specifica dei benefici che se ne traggono e la quantità di prodotto per singola confezione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Quale compro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proprio come accade per le persone, anche per i cani l'attenzione all'alimentazione è molto importante. Non è vero, ad esempio, che tutte le crocchette sono uguali e scegliere quelle più adatte al proprio amico a quattro zampe può non essere semplice come sembra.

Fate ben attenzione agli ingredienti e alle componenti dei preparati che acquistate e scegliete quelli migliori non solo in base alla razza, ma anche in base all'età, al peso e ad eventuali problemi di salute o patologie. Assicuratevi, poi, di riempire la ciotola con il giusto quantitativo.

Di seguito vi segnaliamo quali sono i migliori croccantini per cani in vendita nel 2023 per ogni esigenza e in base al loro rapporto qualità/prezzo e cerchiamo di approfondire insieme la risposta alle domande "come si scelgono i croccantini per cani?" e "come si conservano i croccantini per cani?", che sono quelle fatte più frequentemente ai veterinari e ai commercianti di prodotti per cani.

Leggi anche In offerta su Amazon l'epilatore a luce pulsata completamente indolore

La maggior parte delle crocchette che vi proponiamo sono a marchio italiano, ma ve ne sono anche alcune straniere particolarmente valide e assolutamente sicure.

Natural Trainer Sensitive

Le migliori crocchette per cani facili da digerire

Consigliate per: cani adulti >11 kg; cani con problemi di digestione; cani con sensibilità al glutine; cani con articolazioni sensibili

Pro: si tratta di un prodotto gluten free che grazie a una formulazione di cereali integrali, prebiotici ed estratto di ananas facilita la funzionalità digestiva

Contro: non è indicato per i cuccioli e i cani di taglia particolarmente piccola

Ingredienti: alga spirulina, proteine, minerali e vitamine, carne d'agnello, omega 3, semi di lino, boswellia serrata e magnesio

Quantità: confezione da 3 o 12 chili

In base all'età, alla razza e a eventuali problemi di salute del vostro cane, potreste scoprire che alcune tipologie di crocchette possono risultargli difficilmente digeribili. Quali sono quelle giuste? Leggete bene la lista degli ingredienti e assicuratevi che tutti i nutrienti siano presenti in maniera equilibrata. In questo modo, le feci avranno un aspetto migliore, si terrà a bada il problema della flautolenza e il vostro amico a quattro zampe si sentirà più in forze ed energico. Tra tutte le confezioni in vendita, vi segnaliamo quella delle crocchette Natural Trainer Sensitive.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani con problemi di digestione:

Purina Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin

Le migliori crocchette per cani adulti

Consigliate per: cani adulti; cani adulti con sensibilità cutanee; cani con articolazioni fragili

Pro: rendono il pelo brillante e aiutano a mantenerlo pulito più a lungo riducendo fastidi o pruriti

Contro: non è indicato per cani che pesano meno di 10 chili

Ingredienti: salmone (17%), riso, proteina disidratata, farina di glutine di mais, grasso animale, mais, farina di soia, semola di mais, polpa di barbabietola disidratata, amido di mais, interiora aromatizzanti, cellulosa, minerali, uovo disidratato, olio di soia, olio di pesce

Quantità: confezione da 3, 12 o 14 chili

Un cane adulto o particolarmente anziano ha esigenze diverse da un cucciolo, non solo in termini di quantità. Il cibo di qualità garantisce, oltre ad una buona digestione, anche un pelo pulito, profumato e folto, con una caduta più controllata. A tal proposito, vi segnaliamo le crocchette Purina Pro Plan Medium Adult Sensitive Skin, tra le meglio recensite online.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani adulti:

Eukanuba

Le migliori crocchette per cuccioli

Consigliate per: cuccioli fino a 12 mesi; cuccioli fino a 25 chili

Pro: oltre a rinforzare le ossa e la muscolatura, aiutano anche crescita dei denti e a mantenere la cute e il pelo in salute

Contro: questo prodotto non è idoneo a cani di taglia grande, oltre i 25 kg si consiglia la linea specifica

Ingredienti: pollo e tacchino essiccati 24% ( pollo 14%), pollo fresco (15%), mais, grano, grasso di pollame, farina di pesce, riso, orzo, polpa di barbabietola disidratata (3,1%), salsa di pollo, polvere di uova intere, granella di mais, minerali (incluso esametafosfato di sodio (0,35%)), olio di pesce, idrolizzato di pesce, lievito disidratato, frutto-oligosaccaridi (0,26%), mannani-oligosaccaridi.

Quantità: confezione da 3 o 15 chili

Se durante il primo mese di vita i cuccioli di cane vanno nutriti solo con il latte, proprio come i neonati, dal secondo mese in poi è necessario cominciare ad introdurre cibo solido, prevalentemente umido o comunque sempre ben equilibrato: il cibo secco è necessario per non rendere troppo molli le feci, ma deve essere mescolato a qualcosa di umido. Molto equilibrata è la confezione di crocchette proposta da Eukanuba, ad esempio, in cui sono presenti tutti i nutrienti necessari alla crescita del cucciolo in modo sano.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cuccioli:

Advance Veterinary Diets – Hypoallergenic

Le migliori crocchette gluten free

Consigliate per: cani adulti; cani con intolleranze alimentari; cani con sensibilità al glutine; cani con problemi di digestione

Pro: risultano facili da digerire, riducono i disturbi legati a intolleranze alimentari e garantiscono un'alimentazione equilibrata.

Contro: non sono raccomandate per cuccioli sotto i 12 mesi

Ingredienti: amido vegetale purificato proteina vegetale idrolizzata grassi animali, stabilizzati con una miscela di tocoferoli di origine naturale aroma ipoallergenico cellulosa olio di noce di cocco(3%) fosfato monocalcico carbonato di calcio fibra fermentata purificata cloruro di potassio olio di colza sale ossido di magnesio Fonte di proteine: proteina di soia idrolizzata Fonte di carboidrati: amido di mais purificato

Quantità: confezione da 2,5 o 10 chili

Anche i cani possono avere delle intolleranze. La più diffusa tra le razze canine è quella al glutine, ma ne esistono diverse che vanno studiate caso per caso. Per far fronte alle più comuni, comunque, sono stati studiati dei preparati specifici come Advance Veterinary Diets – Hypoallergenic, in cui le sostanze che, come il glutine, sono più frequentemente causa di disturbi intestinali, sono state sostituite senza sottrarre nutritivi.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani gluten free:

Percuro

Le migliori crocchette per cani di piccola taglia

Consigliate per: cani di piccola taglia; cani adulti; cani con intolleranze e allergie alimentari; cani con problemi di digestione

Pro: sono utili a rinforzare tessuti, muscoli e ossa, ma soprattutto aiutano anche a ridurre la formazione del tartaro

Contro: sebbene aiutino a rinforzare l'arcata dentale, si consiglia un consulto con il veterinario se il cane ha problemi di dentizione

Ingredienti: avena, proteine d'insetti, olio di semi di canapa, camomilla essicata, prebiotici, omega 3, omega 6

Quantità: confezione da 2,5 o 10 chili

I cani di piccola taglia hanno bisogno in particolar modo di proteine, per rinforzare tessuti e muscoli anatomicamente più deboli. Assicuratevi, quindi, che le crocchette acquistate ne contengano a sufficienza, come nel caso della confezione proposta da Percuro, perfetta per i vostri piccoli amici a quattro zampe.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani di piccola taglia:

The Hunger of the Wolf Adult

Le migliori crocchette per cani di taglia media

Consigliate per: cani di taglia media; cani adulti; cani in sovrappeso; cani con predisposizione a patologie cardiache; cani con sistema immunitario debole

Pro: forniscono tutti i nutrienti di cui il cane ha bisogno ma senza aumentare la massa grassa, consentendo una dieta bilanciata e il giusto apporto calorico per mantenere il corretto pesoforma

Contro: non sono indicate per cani con problemi di digestione poiché possono risulare un po' difficili da digerire in caso di sensibilità intenstinale

Ingredienti: pollo, proteine, vitamine, olio, grassi in quantità minima, farina di pollo (30%), mais, piselli, riso (15%), fegato di pollo idrolizzato (4%), polpa di barbabietola, cellulosa, olio di pesce, semi di lino, FOS, inulina, MOS, glucosamina, condroitina, MSM, Yucca, estratti vegetali

Quantità: 14 chili

I cani di taglia media, invece, hanno bisogno di cibo tagliato in pezzi più grandi. La dieta più consigliata in questo caso è quella umida, ma la situazione cambia nel caso in cui il cane abbia problemi di peso; in tal caso, infatti, è meglio procedere con una dieta mediamente secca e più controllata, almeno fino a quando la situazione non torna ad essere sotto controllo. A tal proposito, vi consigliamo le crocchette di The Hunger of the Wolf.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani di taglia media:

Gemon Adult Max

Le migliori crocchette per cani di taglia grande

Consigliate per: cani da 1 a 8 anni; cani fino a 80 chili; cani particolarmente attivi; cani con pelo poco lucido

Pro: oltre a fornire tutti i nutrienti di cui il cane ha bisogno, aiutano a controllare il mantenimento del peso garantendo il giusto apporto di energia

Contro: se ne sconsiglia l'assunzione durante i primi anni di vita

Ingredienti: pollo, proteine, vitamine, olio, grassi, farina di pollo, mais, piselli, riso, fegato di pollo idrolizzato, polpa di barbabietola, cellulosa, olio di pesce, semi di lino, FOS, inulina, MOS, glucosamina, condroitina, MSM, Yucca, estratti vegetali

Quantità: 15 chili

I cani di taglia grande hanno sicuramente bisogno di maggiore energia di un cane piccolo e poco avvezzo ai giochi e al movimento in generale; per questo, la loro alimentazione deve essere sì proteica, ma anche a base di vitamine. Tra le migliori crocchette in commercio per loro vi segnaliamo le Gemon Adult Maxi:

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani di taglia grande:

Natural Trainer Maxi

Le migliori crocchette per cani monoproteiche

Consigliate per: cani adulti (>16 mesi); cani con problemi articolari; cani con difficoltà in fase di digestione

Pro: favoriscono il corretto mantenimento della funzionalità articolare e la presenza di una singola proteina aiuta non solo la digestione ma previene potenziali problemi legati all'alimentazione

Contro: se il vostro cane è sterilizzato, consultatevi con il vostro veterinario per sapere se sono indicate per lui

Ingredienti: proteine di pollo e tacchino disidratate, granturco, fioretto di granturco, riso, carne fresca di pollo e tacchino (10%), grassi animali, idrolizzato proteico animale, polpe di barbabietola, semi di lino (2%), autolisato di lievito, sostanze minerali, MOS, estratto secco di cicoria, fibra di pisello, lignocellulosa, FOS, peptidi bioattivi del collagene, alga spirulina, estratto secco di frutta citrica, estratto secco di mela

Quantità: 12 chili

Una dieta monoproteica può aiutare il cane a non sviluppare intolleranze alimentari, soprattutto quando è ancora un cucciola. Solitamente, questo tipo di alimentazione a base di una singola proteina deve essere portata avanti per almeno 3-4 mesi. Le crocchette monoproteiche Natural Trainer Maxi sono tra le migliori di questo tipo.

Altre soluzioni consigliate di crocchette per cani monoproteiche:

Come riconoscere le migliori crocchette per cani del 2023?

Come facciamo ad essere sicuri che le crocchette per cani che stiamo acquistando siano quelle più giuste? Per prima cosa, dobbiamo leggere attentamente le etichette della confezione: la tabella nutrizionale è certamente una preziosa fonte d'informazioni. In secondo luogo, dobbiamo tenere conto dell'età, della taglia, degli eventuali problemi di salute e della razza del nostro cane, poiché ciascuno ha le sue esigenze in fatto di sostanze e di quantità. Infine, la quantità di crocchette compresa in una singola confezione ci dice molto sul rapporto qualità/prezzo e sulla convenienza del marchio.

Ingredienti e nutrienti

Leggete sempre bene l'etichetta del pacco, perché su di essa sono elencati tutti gli ingredienti con cui quelle crocchette sono realizzate e i valori nutrizionali associati. Per definirsi equilibrato, un pasto per cani deve poter apportare proteine, grassi, sali minerali, acqua, omega 3 e 6, fibre e carboidrati.

Affinché questi nutrienti siano apportati correttamente, è bene che nell'alimentazione del proprio animale domestico siano compresi – in maniera più o meno alternata, in base ai singoli casi specifici – manzo, agnello, pollo, tonno, salmone, latte, uova e olio di pesce.

Quello che dovete fare è, sotto consiglio del veterinario, bilanciare la dieta alimentare del cane in base ad eventuali problemi di salute da tenere sotto controllo, come sovrappeso, intolleranze e problemi di digestione.

Attenzione, poi, all'assunzione moderata degli additivi, quali vitamine, amminoacidi, oligominerali, conservanti, antiossidanti e stabilizzanti, coloranti e aromi.

Età

In quale quantità devono essere presenti i nutrienti? Per rispondere a questa domanda, bisogna prendere in considerazione soprattutto l'età del proprio amico a quattro zampe.

In linea di massima, se si parla di un cane adulto, una singola crocchetta dovrebbe contenere il 25% di proteine, il 14% di grassi, il 2% di fibre e l'1% di calcio e fosforo. Nel caso di un cucciolo, invece, le percentuali delle proteine dovrebbero essere leggermente più alte, almeno fino al 30%. Infine, per i cani anziani riducete al 10% la percentuale dei grassi e riducete ad un'assunzione sporadica le fibre.

Taglia

Valutate la tipologia di crocchette da acquistare anche in base alla taglia del cane.

I cani di taglia piccola devono assumere cibo più spesso, ma deve essere tagliato in piccoli pezzi. I cani di taglia media possono assumere pezzi di cibo più grandi, ma devono essere soprattutto umidi, salvo nel caso in cui il cane abbia problemi di peso. I cani di taglia grande, infine devono essere ricche soprattutto di vitamine, calcio e fosforo, perché hanno bisogno di maggiori energie.

Formato pacchi

Le crocchette vengono vendute in pacchi di diversa grandezza. Quelli più pratici da portare con sé in vacanza sono sicuramente quelli da 1-2 chili o le monoporzioni, ma, se parliamo di formati convenienza dal punto di vista del prezzo, dobbiamo guardare alle confezioni da 12-15 chili. Ordinandole su internet non dovrete neanche portarle voi a casa dal supermercato: in questo modo, non dovrete neanche preoccuparvi del peso e del trasporto.

Come si conservano i croccantini per cani?

Le confezioni di croccantini per cani, una volta aperte, devono essere conservate ben chiuse e in un luogo fresco e asciutto, come una dispensa. Fate attenzione e non riporle in ambienti umidi, perché la qualità del cibo ne risentirebbe. Inoltre, se le confezioni chiuse possono essere conservate fino a 24 mesi, una volta aperte devono essere consumate entro 3 mesi.

Quanto costano i croccantini per cani?

Il prezzo dei croccantini per cani oscilla intorno ai 10-20 euro per confezione. Cercando bene su internet, però, è possibile scovare e sfruttare le offerte 3×2 o i ribassi presenti su siti come Amazon o quelli specializzati in materia di animali domestici.

Acquisti correlati – Altri prodotti consigliati per il tuo amico a 4 zampe

Se hai cercato le crocchette per cani, potrebbero interessarvi anche altri prodotti e accessori utili per permettergli di crescere sano e forte e circondato da tutti i comfort necessari. Di seguito ve ne suggeriamo qualcuno tra i più utili.

Ciotole per cani

Molto importante è anche la ciotola per il cibo e per l'acqua. Anzi, il consiglio è quello di acquistarne più di una, per non rimanere sprovvisti, soprattutto se siete soliti viaggiare con il vostro amico a quattro zampe:

Dosatori e misurini per crocchette

Quando si tratta di cibo, è bene accertarsi di non superare le quantità consigliate dai veterinari. Per farlo, è bene avvalersi di dosatori e misurini appositi:

Contenitori per crocchette per cani

Se, invece, non siete convinti di voler lasciare le crocchette nel sacco in cui sono vendute, potete procurarvi dei pratici contenitori da tenere nel reparto di casa dedicato al vostro cane e che potete portare anche in viaggio: