I migliori termoventilatori del 2022: classifica e guida all'acquisto Una selezione dei migliori modelli di termoventilatore in vendita quest'anno. Quali sono i marchi a cui fare affidamento? E quali sono le caratteristiche che fanno di un caldobagno il top di gamma da acquistare.

Il termoventilatore è un elettrodomestico utile per riscaldare ambienti di piccola e media grandezza nel caso in cui non si voglia accendere il termosifone o il calore che produce non sia sufficiente. Chiamati anche caldobagno, questi dispositivi sono utili, ad esempio, per riscaldare il bagno a prima mattina o mentre si è in doccia, oppure per riscaldarsi mentre si è alla scrivania o sul divano. Certamente non può sostituirsi ad un termosifone vero e proprio, ma è assolutamente un valido aiuto.

Di seguito, vi mostriamo i modelli di termoventilatori più validi del momento e vi aiutiamo a fare chiarezza su quali sono le caratteristiche da valutare attentamente e che possono fare la differenza, in modo che possiate acquistarli su Amazon o su altre piattaforme online con consapevolezza.

I 10 migliori termoventilatori del 2022

Ecco quali sono i migliori modelli di termoventilatori in vendita in questo periodo. Tra i marchi più affidabili e che propongono dispositivi avanzati tecnologicamente, a risparmio energetico e con un buon rapporto qualità/prezzo troviamo Imetec, De'Longhi, Argo e Rowenta, ma non solo.

1. Imetec Eco Ceramic

Il migliore termoventilatore ceramico

Imetec Eco Ceramic

Cominciamo i nostri consigli per gli acquisti con il caldobagno Imetec Eco Ceramic, un modello a basso consumo energetico – circa il 40% in meno rispetto ai modelli tradizionali, nonostante i 2000 watt di potenza – che, grazie alla ceramica, conduce il calore molto velocemente.

Il calore può essere regolato in tre modalità: fresco, caldo e molto caldo; questo significa che l'elettrodomestico può essere utilizzato sia quando fa molto freddo che in autunno. Inoltre, il filtro antipolvere lo rende ideale anche perché soffre di allergie e e non può rischiare vi sia un ricircolo di polvere durante lo spostamento dell'aria.

2. De'Longhi HVA 3220

Il migliore termoventilatore elettrico

De’Longhi HVA 3220

Più tradizionale, ma comunque efficiente, è il termoventilatore De'Longhi HVA 3220, un modello con resistenza elettrica. Dotato di due manopole, questo modello consente di personalizzare l'intensità del getto d'aria calda e la potenza a cui si vuole lavorare, per un massimo di 2000 watt. Grazie alla pratica maniglia e alla sua leggerezza, si sposta facilmente di stanza in stanza.

Grazie alla protezione antigoccia e al doppio isolamento di cui sono dotati i cavi e il corpo macchina, si evitano situazioni pericolose in caso di avvicinamento all'acqua. La ventola silenziosa, invece, permette di attivare l'elettrodomestico in qualsiasi momento, anche di notte, senza disturbare.

3. Argo Boogie Plus

Il migliore termoventilatore per rapporto qualità/prezzo

Argo Boogie Plus

Argo Boogie Plus è uno tra i termoventilatori più apprezzati al momento, perché venduto ad un ottimo rapporto qualità/prezzo; il marchio è garanzia di qualità e le prestazioni del dispositivo sono elevate. Si tratta di un modello a torre e con una resistenza in ceramica; dispone di due modalità di riscaldamento, tra cui quella "eco", che consente di tagliare un po' i consumi e, di conseguenza, sulla bolletta.

La potenza può essere impostata a 1000 o 2000 watt, in base alle esigenze. Si sviluppa in altezza ed è molto stretto, in modo da infilarsi anche negli spazi più stretti. Il dispositivo anti-ribaltamento permette di azionarlo in sicurezza.

4. Wintem Olimpo

Il migliore termoventilatore a parete

Wintem Olimpo

Se dovete utilizzare il termoventilatore in bagno, potrebbe fare al caso vostro il modello a parete Wintem Olimpo. Facile da fissare, è dotato di telecomando e display LCD per comandarlo e poter leggere i parametri attivi anche a distanza. Si compone di elementi in ceramica che velocizzano il raggiungimento della temperatura.

Attivando il timer, potete decidere per quanto tempo tenere acceso l'elettrodomestico e fare in modo che si spenga automaticamente. Inoltre, attivando le alette, il getto d'aria si sposterà più velocemente. Una volta acquistato, si attiverà automaticamente una garanzia di due anni.

5. Beper RI.080

Il migliore per consumi

Beper RI.080

A proposito di termoventilatori a basso consumo, tra i migliori c'è certamente Beper RI.080, una stufetta elettrica con resistenza in ceramica che riesce a lavorare con una buona potenza e a riscaldarsi velocemente senza pesare sulla bolletta.

Compatta e leggera, si trasporta facilmente da un ambiente all'altro anche grazie alla maniglia di cui è provvista. La potenza può essere regolata, fino ad un massimo di 1500 watt; anche il termostato è regolabile e grazie alla protezione anti surriscaldamento sarete certi che la temperatura non si alzerà eccessivamente.

6. Tristar KA-5061

Il più potente

Tristar KA–5061

Il termoventilatore Tristar KA-5061 è certamente il più potente in circolazione. Sebbene piccolo, riesce a raggiungere una potenza massima di 3000 watt, permettendovi di personalizzarla scegliendo tra tre livelli, a partire da 1500 watt.

Se si attiva la modalità ventilatore, il getto d'aria diventa freddo: questo rende l'elettrodomestico versatile e utilizzabile anche durante l'estate e le giornate calde. Grazie al sistema di protezione di cui è dotato, può essere utilizzato anche in ambienti umidi. Inoltre, date le sue dimensioni, può essere poggiato in qualsiasi punto, perché non è ingombrante.

7. Ariete 808

Il migliore per design

Ariete 808

Se state cercando un modello che diventi anche un elemento d'arredo, farà al caso vostro il termoventilatore Ariete 808, realizzato in stile vintage, con un design che vi farà rivivere gli anni Cinquanta. A dispetto delle sue dimensioni, riesce a lavorare a 2000 watt. Inoltre, è molto versatile ed è sfruttabile tutto l'anno, perché eroga sia aria calda che aria fredda.

Essendo piccolo e leggero, può essere posizionato ovunque e può essere anche portato con sé quando si va fuori casa, per esempio in ufficio. Lo trovate disponibile in celeste o in verde. I sostegni in metallo posti sotto la base lo rendono stabile e garantiscono che non si ribalterà mentre è in funzione.

8. Trotec 2050

Il migliore termoventilatore a infrarossi

Trotec 2050

La stufetta Trotec 2050 sfrutta la tecnologia a infrarossi per la produzione di calore: questo consente di ottenere il massimo della temperatura fin da subito, senza aspettare i tempi di pre-riscaldamento. Raggiunge una potenza termica di circa 2000 watt e riesce a funzionare per circa 6000 ore.

Molto utile è la possibilità di inclinare l'elettrodomestico, in modo da direzionare a proprio piacimento il getto d'aria. Se necessario, potete montarlo anche all'aria aperta, magari per scaldare un gazebo. Tra tutti i modelli in vendita è certamente quello più costoso, ma è anche il più professionale.

9. Aigostar Tummie 33JIE

Il migliore termoventilatore a olio

Aigostar Tummie 33JIE

Meno diffusi, ma comunque molto efficienti sono i termoventilatori a olio. Tra i modelli più consigliati di questa tipologia c'è Aigostar Tummie 33JIE. Si tratta di un modello ad undici elementi e con rotelle poste sotto la base. Lavora ad una potenza massima di 2300 watt.

Dispone di tre regolazioni termiche e consuma molto poco. Inoltre, è molto silenzioso, può essere sfruttato per riscaldare l'ambiente durante il riposo senza che disturbi. Il suo design è la giusta via di mezzo tra antico e moderno e permette di inserirlo facilmente in qualsiasi tipo di arredamento.

10. De'Longhi HFS30B24

Il migliore termoventilatore da tavolo

De’Longhi HFS30B24

Concludiamo la nostra classifica con il modello da tavolo De'Longhi HFS30B24, il giusto compromesso tra design e funzionalità. Leggero e facile da trasportare, è dotato di due piedini antiscivolo molto stabili che lo mantengono in piedi mentre è in funzione.

Lavora ad una potenza massima 1500 watt e consente di scegliere tra due livelli, che corrispondono a diverse intensità di calore. Inoltre, può essere sfruttata anche come lampada da comodino, riscaldando e illuminando ambienti fino a 70 metri quadri.

Come funziona il caldobagno

Il termoventilatore, chiamato anche caldobagno, ha un funzionamento davvero semplice. L'aria calda viene incanalata nel sistema tramite una ventola che spinge l'aria verso la resistenza. Questa resistenza, riscaldata dall'elettricità, permette la produzione di aria calda.

Tipicamente, anche i modelli più basici permettono di personalizzare sia l'intensità di erogazione del calore che la temperatura.

Come scegliere il miglior termoventilatore

Per scegliere il termoventilatore che meglio si adatta alle proprie esigenze, è necessario non solo conoscerne bene il funzionamento, ma anche le caratteristiche tecniche. In questo modo, sarà semplice distinguere tra i vari modelli e trovare quello giusto.

Tipologie

Per prima cosa, bisogna distinguere tra termoventilatori da parete, a torre e da tavolo.

I termoventilatori da parete sono ideali per gli ambienti stretti e/o troppo piccoli. Oppure, possono essere installati nei bagni, dove è pericoloso usarne uno da pavimento, in caso di accidentale contatto con l'acqua.

I termoventilatori a torre, altrimenti conosciuti come termoventilatori da terra, sono ideali per gli spazi stretti e riescono ad irradiare calore anche in ambienti di media grandezza.

Infine, i termoventilatori da tavolo sono ideali per chi deve passare lunghe ore seduto alla scrivania dell'ufficio o da accendere mentre ci si riposa sul divano. Sono piccoli, poco ingombranti e particolarmente economici; non sono certamente i più potenti, ma possono essere tenuti a distanza ravvicinata.

Resistenze

Meglio la resistenza elettrica o la resistenza ceramica? Entrambe sono efficienti conduttori di calore e sono utili allo scopo di riscaldare gli ambienti. La differenza principale sta nella velocità con cui raggiungono la temperatura ideale, oltre che nei materiali di cui sono composte.

La resistenza elettrica è composta da un filamento metallico che si lascia attraversare dall'elettricità, mentre la resistenza ceramica sfrutta, appunto, la ceramica.

Mentre la resistenza elettrica è quella che più comunemente si trova all'interno di elettrodomestici di questo, la resistenza ceramica si sta diffondendo sempre più, perché si riscalda più velocemente e permette di raggiungere temperature più alte in tempi più brevi.

Potenza

Solitamente, un termoventilatore raggiunge una potenza tra i 1500 e i 2500 watt. Alcuni modelli consentono di personalizzare la potenza di volta in volta, grazie ad una manopola o ad una pulsantiera. Ovviamente, maggiore sarà la potenza di cui usufruirete, maggiori saranno i consumi.

Termostato

Parlando di termostato, bisogna distinguere tra termostato ambiente e termostato di sicurezza.

Il termostato ambiente fa sì che la temperatura di una stanza non scenda mai sotto una certa soglia; quando il clima è troppo rigido si attiva automaticamente e riporta la temperatura ad un livello consono.

Il termostato di sicurezza fa sì, al contrario, che l'elettrodomestico si spenga da solo in caso di surriscaldamento, per evitare situazioni di pericolo.

Funzioni

Un caldobagno non è un elettrodomestico casalingo dalle funzioni complesse, ma ve ne sono alcune che, se presenti, possono fare la differenza, perché ne migliorano le prestazioni. Tra tutte, ve ne segnaliamo alcune che sono, a nostro avviso, tra le più utili.

La funzione antigelo fa sì che la stufa si accenda e si metta in funzione automaticamente quando le temperature sono troppo rigide.

Il timer, invece, permette di avere un ambiente sempre caldo, anche quando non si è in casa. Grazie a questa funzione, potrete, infatti, decidere quando la stufetta deve accendersi e spegnersi anche se non siete in casa.

La velocità di ventilazione e la regolazione di temperatura, invece, vi permettono di personalizzare il getto d'aria calda sia dal punto di vista dell'intensità di calore che dal punto di vista della velocità di erogazione.

Marche

Quando si acquista un elettrodomestico, si tende a ritenere più affidabile un modello rispetto ad un altro anche in base al suo marchio: questo non è sempre veritiero, ma è certo che alcune aziende siano top di gamma nel settore e, per questo, sono garanzia di qualità.

Tra tutte, vi segnaliamo nello specifico Imetec, Rowenta, Argo e De'Longhi.

Quanto costa un termoventilatore?

Il prezzo di un termoventilatore può essere più o meno economico, ma non è mai eccessivo. Generalmente, questo tipo di elettrodomestici ha un prezzo che oscilla tra i 30 e i 60 euro. Dunque, qualsiasi modello, dal più economico al top di gamma, è alla portata di tutte le tasche.

Quanto consuma un termoventilatore?

Trattandosi di un elettrodomestico di piccole dimensioni, i suoi consumi non sono eccessivi. Di conseguenza, anche le bollette non saranno particolarmente salate. Per evitare brutte sorprese, comunque, potete limitarne il consumo a quando è strettamente necessario.