Gli sconti più esclusivi sugli smartphone per il Prime Day di ottobre 2022 Per tutta la giornata di oggi, fino alle 23.59 di domani, gli abbonati ad Amazon Prime potranno usufruire di vantaggiosi sconti per l’acquisto di numerosi prodotti. Le offerte coinvolgono anche i dispositivi elettronici, tra cui gli smartphone. Ecco quali sono i modelli che vale la pena acquistare durante l’evento Offerte Esclusive Prime Day.

Oggi, 11 ottobre 2022, è cominciato l'evento Offerte Esclusive Amazon Prime, un evento organizzato da e su Amazon e dedicato agli abbonati al servizio Prime. Per 48 ore, sarà possibile acquistare qualsiasi genere di prodotto ad un prezzo ribassato.

Tra le categorie merceologiche coinvolte nell'iniziativa ci sono anche gli smartphone. Se stavate pensando di cambiare il vostro e di comprarne uno più recente, quindi, questo potrebbe essere il momento giusto.

Le offerte riguardano numerosi marchi, anche quelli top di gamma come Samsung, Xiaomi e Oppo.

Per poter partecipare all'evento, bisogna essere abbonati al servizio Amazon Prime. Chi ancora non lo è può accedere alla pagina dedicata e procedere all'iscrizione oppure usufruire del mese di prova gratuito per valutare quanto faccia al proprio caso.

Sconti Esclusivi Amazon Prime: gli smartphone da acquistare

Ecco quali sono gli smartphone che trovate in sconto ad un prezzo ribassato fino alle 23.59 di domani. Le offerte sono attive fino ad esaurimento scorta.

Black Shark 4

Lo smartphone Black Shark 4 ha tra i suoi punti forti una RAM più potente di quella degli altri smarphone: conta, infatti, 12 giga. La SSD conta, invece, 256 giga. Ha uno schermo da 6,67″ e tripla fotocamera da 48 MP. La batteria è resistente e a lunga durata. Lo trovate disponibile in tre colori differenti. Il sistema operativo che sfrutta è Android.

OnePlus 9

Il OnePlus 9 è uno smartphone dual sim, che vi consente di tenere attivi contemporaneamente con lo stesso dispositivo sia il numero privato che il numero aziendale. Ha una RAM da 12 giga e una SSD da 256 giga. Lo trovate disponibile in sei colori. Dispone di sistema a tripla fotocamera e di tecnologia 5G. Nella confezione è compresa una pellicola salvaschermo.

Xiaomi Redmi Note 10S

Lo Xiaomi Redmi Note 10S ha una memoria da 6GB+64GB. Ha un display da 6,43” del tipo AMOLED Dot. La quad camera posteriore consente di realizzare foto e video nitide e luminose. La batteria è a ricarica rapida è a lunga durata. Lo trovate disponibile in tre colori.

Nokia X20

Il Nokia X20 è uno smartphone con 8 giga di RAM e 128 giga di SSD. La qualità delle foto dei video è garantita dalla Quad Camera da 64 Mp con ottiche ZEISS. Ha una batteria a lunga durata e a ricarica rapida ed è del tipo dual sim. Nella confezione trovate due cavi di alimentazione, uno standard e uno da un metro, entrambi del tipo USB-C.

Google Pixel 6a

Lo smartphone Google Pixel 6a è tra le novità del momento. Si tratta di un modello con sistema operativo Android, con 128 giga di SSD; è dotato di due fotocamere posteriori ed è realizzato con una particolare attenzione al design, compatto e leggero. Nella confezione trovate anche una coppia di auricolari wirless, da utilizzare per parlare al telefono o ascoltare la musica anche mentre siete in movimento.

Samsung Galaxy M13

Il Samsung Galaxy M13 è uno smartphone Android con display da 6,6’’ del tipo FHD+ TFT LCD. La batteria da 5.000 mAh è a lunga durata. Inoltre, dispone di tripla fotocamera, 4 giga di RAM e una memoria interna da 128 giga eventualmente espandibile. Lo trovate disponibile in tre colori. In quanto alla connessione, supporta la tecnologia 4 G.

Samsung Galaxy M33

Il Samsung Galaxy M33 è uno smartphone Android con display da 6,6″ e quattro fotocamere posteriori in grado di garantire un'ottima resa fotografica e filmica. Può contare su una RAM da 6 giga e una SSD da 128 giga. Lo trovate disponibile in due colori differenti. Con questo modello, potete sfruttare la tecnologia 5G per la navigazione in internet.

POCO M4 Pro

Lo smartphone POCO M4 Pro è tra quelli che di recente hanno più sorpreso gli utenti, perché, sebbene il marchio sia poco conosciuto, i suoi prodotti sono molto prestanti. Questo modello dispone di RAM da 6 giga e una SSD da 128 giga. Sulla parte posteriore sono montate tre fotocamere di ottima qualità, che permettono di scattare foto e girare video ad alta definizione.

POCO X4 Pro

Dello stesso marchio vi proponiamo anche il modello X4 Pro, anch'esso in sconto. Ha una RAM da 8 giga e 256 giga di memoria per la SSD. Anche in questo caso potete usufruire di tripla fotocamera e di media di qualità. La batteria a lunga durata permette di ricaricare il telefono anche meno di una volta giorno, pur utilizzandolo frequentemente.

Realme GT NEO 3

Lo smartphone Realme GT NEO 3 ha una RAM da 8 giga e una SSD da 256 giga. Si compone di Display Super OLED ed è provvisto di tre fotocamere posteriori. Ha un design essenziali, ma elegante. Lo trovate disponibile in sette colori differenti. Il caricabatteria presente nella confezione, data la sua potenza, consente di ricaricare la batteria in pochi minuti.

