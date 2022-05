eDays Week: fino al 50% di sconto più coupon su tutti i dispositivi tech su eBay Su eBay c’è la eDays Week: tanti dispositivi tech Apple, Samsung, HP e Lenovo sono in offerta con sconti fino a 415€ a cui aggiungere un ulteriore sconto del 15%.

Su eBay è iniziata la eDays Week: sul noto ecommerce ci sono tantissimi prodotti sono in promozione tra cui i dispositivi tech come smartphone, pc, smart tv e console.

Gli sconti superano i 400€, ma le sorprese non finiscono qui: utilizzando il coupon dedicato si può ottenere un ulteriore sconto del 15% sui prodotti che si intende acquistare.

Come ottenere un ulteriore 15% di sconto

Oltre agli sconti sui singoli prodotti, eBay mette a disposizione degli utenti un coupon che permette di ottenere subito un ulteriore sconto del 15%, valido anche sugli articoli già scontati. Basterà inserire in fase di pagamento il codice MENO15EDAYS per avere uno sconto massimo di 200€ sfruttabile in due volte: per ogni utilizzo verranno scontati 100€ dal totale del carrello. La spesa minima per poter usufruire del coupon è di 15€, ed è valido fino alla mezzanotte del 29 maggio 2022.

Le migliori offerte della eDays Week di eBay

Tra i dispositivi tech in offerta su eBay in occasione della eDays Week ne abbiamo selezionati dieci, sia nuovi che ricondizionati: tra questi, il nuovissimo iPhone 13, la smart tv Samsung QLED e l'Asus Zenbook Pro.

-415€ di sconto sulla smart tv Samsung QLED 4K QE55Q70AATXZT: l'ampio display da QLED 55 pollici con risoluzione da 3840 x 2160 pixel e il processore Quantum 4K fanno di questa smart tv il dispositivo ideale sia per vedere film e serie tv che per intraprendere intense sessioni di gaming. È inoltre dotata di connettività Wi-Fi che consente di navigare su Internet e accedere a tutte le principali app di streaming.

-395€ di sconto sul pc Asus Zenbook Pro UX480FD-BE021T: ricondizionato in ottime condizioni, questo pc ha un display da 14 pollici con risoluzione da 1920 x 1080 pixel, una memoria interna da 256 GB, una RAM da 8GB e un processore Intel Core i7 che garantiscono prestazioni elevate. Il sistema operativo è Windows 10.

-309€ di sconto sullo smartphone Apple iPhone 11 Pro: anche questo iPhone 11 Pro da 64 GB è ricondizionato e viene venduto con garanzia di 12 mesi. Dual sim, ha uno schermo da 4,8 pollici, una RAM da 4 GB, una fotocamera da 12 megapixel e sistema operativo iOS.

-268€ di sconto sulla smart tv Samsung Led 4k UE75TU7090: la seconda smart tv di Samsung della nostra selezione ha un ampio display 4K Ultra HD da 75 pollici con risoluzione da 3840 x 2160 pixel, può connettersi al Wi-Fi e navigare sul web e garantisce una visione chiara con colori nitidi e bilanciati.

-195€ di sconto sul pc Apple Macbook Pro 2020: il display retina da 13 pollici con risoluzione da 2560 x 1600 pixel fanno di questo pc Apple ricondizionato il device ideale da utilizzare sia per lavorare che nel tempo libero. Il sistema operativo è Mac OS 11.0, il processore Intel i7, la memoria interna è invece da ben 500 GB.

-126€ di sconto sullo smartphone Apple iPhone 13: uno dei modelli più recenti di iPhone dual sim con display da 6,1 pollici con risoluzione da 2532×1170 pixel, memoria interna da 128 GB e RAM da 4 GB. Resiste a schizzi e polvere con certificazione IP68, ha doppia fotocamera e connettività 5G. Il sistema operativo è iOS.

-126€ di sconto sullo smartphone Apple iPhone 12 Pro Max: un altro modello di iPhone, stavolta ricondizionato. Anche in questo caso le prestazioni sono di alto livello grazie allo schermo da 6,7 pollici, al processore Hexa Core e alla connettività 5G. Sono disponibili modelli da 128GB, 256GB o 512GB; il sistema operativo è iOS.

-114€ di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy S22: con un display da 6,5 pollici e una memoria interna da 128 GB, questo smartphone è dotato di RAM da 8 GB, processore Octa Core e fotocamera professionale da 12 megapixel. Certificato IP68, il sistema operativo è Android.

-72€ di sconto sul pc Lenovo L560: la risoluzione Full HD di questo pc Lenovo ricondizionato rende il suo ampio schermo da 15,6 pollici adatto a utilizzarlo soprattutto per lavoro, ma è perfetto anche per trascorrere il proprio tempo libero guardando film e serie tv. La memoria interna è da 500 GB, la RAM da 8 GB, il sistema operativo è Windows 11.

-40€ di sconto sulla console Nintendo Switch: pensata per giocare sia in casa che fuori, la console Nintendo Switch può anche essere collegata alla tv. I due Joy-Con possono essere usati in contemporanea da due giocatori, oppure utilizzati dalla stessa persona semplicemente unendoli alla console.